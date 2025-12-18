Националните телевизии отново ще посрещнат новата година с чалга концерти

Новогодишната програма от миналата година за националните телевизии bTV и Нова телевизия се повтаря с пълна сила - и двете медии започват новата 2026 г. с чалга. Концертите на Драгана Миркович и Миле Китич, както и този на Галена ще бъдат излъчени съответно в 00:30 по Нова телевизия и от 00:00 по bTV директно след речта на президента в новогодишната нощ.

Припомняме, че това се случи и миналата година, когато големите ни телевизии решиха да излъчат концертите на Тони Стораро и Цеца Ражнатович. Това решение не се прие никак добре от телевизионните зрители, които масово се чудиха и възмущаваха чалгата ли е начинът да започнем Новата година в България.

Е, изглежда, че bTV и Нова не са си взели никаква поука и продължават с "традицията".

За сметка на това от bTV са заложили на по-класните програми по-късно в първия ден от годината.

На 1 януари (четвъртък) от 12:30 ч. bTV ще излъчи юбилейният концерт на автора на едни от най-големите хитове – Стефан Диомов. Зрителите ще могат да се насладят на спектакъл, изпълнен с магия и любими песни заедно с Орлин Горанов, Тони Димитрова, „Тоника СВ“, Ева Найденова, Боян Михайлов и още много специални гости, под диригентството на Георги Милтиядов.

На живо в ефира на bTV Story на 1 януари (четвъртък) от 18:00 ч. ще бъде излъчен празничният новогодишен концерт на НДК със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър ще свири под палката на маестро Емил Табаков. Българската публика ще чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак – „Русалка“, Рихард Щраус – „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата ще бъдат включени и произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др.

Нова телевизия също се включват с конкурентна поп програма само че ден по-рано. На 31 декември от 12:30 ч. Любо Киров ще накара публиката да усети магията на музиката, която ще оживее под съпровода на класически камерен оркестър с едни от най-добрите музиканти в България.

На 1 януари обаче от 13:00 ч. ще бъде излъчен концерта на една от най-обичаните български фолклорни изпълнителки - Николина Чакърдъкова и дъщеря ѝ Мария Чакърдъкова, които ще изградят по необикновен начин мост между минало, настояще и бъдеще в народната музика, обещават от Нова.