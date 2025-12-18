Новини
Любопитно »
Националните телевизии отново ще посрещнат новата година с чалга концерти

Националните телевизии отново ще посрещнат новата година с чалга концерти

18 Декември, 2025 14:59 691 9

  • бтв-
  • нова телевизия-
  • чалга-
  • поп фолк-
  • концерти-
  • btv-
  • nova-
  • възмущение

bTV и Нова година не се поучиха от зрителското недоволство от миналата година и отново пускат чалга концерти в първите минути от новата 2026 година

Националните телевизии отново ще посрещнат новата година с чалга концерти - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новогодишната програма от миналата година за националните телевизии bTV и Нова телевизия се повтаря с пълна сила - и двете медии започват новата 2026 г. с чалга. Концертите на Драгана Миркович и Миле Китич, както и този на Галена ще бъдат излъчени съответно в 00:30 по Нова телевизия и от 00:00 по bTV директно след речта на президента в новогодишната нощ.

Припомняме, че това се случи и миналата година, когато големите ни телевизии решиха да излъчат концертите на Тони Стораро и Цеца Ражнатович. Това решение не се прие никак добре от телевизионните зрители, които масово се чудиха и възмущаваха чалгата ли е начинът да започнем Новата година в България.

Е, изглежда, че bTV и Нова не са си взели никаква поука и продължават с "традицията".

За сметка на това от bTV са заложили на по-класните програми по-късно в първия ден от годината.

На 1 януари (четвъртък) от 12:30 ч. bTV ще излъчи юбилейният концерт на автора на едни от най-големите хитове – Стефан Диомов. Зрителите ще могат да се насладят на спектакъл, изпълнен с магия и любими песни заедно с Орлин Горанов, Тони Димитрова, „Тоника СВ“, Ева Найденова, Боян Михайлов и още много специални гости, под диригентството на Георги Милтиядов.

На живо в ефира на bTV Story на 1 януари (четвъртък) от 18:00 ч. ще бъде излъчен празничният новогодишен концерт на НДК със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър ще свири под палката на маестро Емил Табаков. Българската публика ще чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак – „Русалка“, Рихард Щраус – „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата ще бъдат включени и произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др.

Нова телевизия също се включват с конкурентна поп програма само че ден по-рано. На 31 декември от 12:30 ч. Любо Киров ще накара публиката да усети магията на музиката, която ще оживее под съпровода на класически камерен оркестър с едни от най-добрите музиканти в България.

На 1 януари обаче от 13:00 ч. ще бъде излъчен концерта на една от най-обичаните български фолклорни изпълнителки - Николина Чакърдъкова и дъщеря ѝ Мария Чакърдъкова, които ще изградят по необикновен начин мост между минало, настояще и бъдеще в народната музика, обещават от Нова.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    12 0 Отговор
    разбира се, никой не е очаквал нещо друго.

    15:02 18.12.2025

  • 2 честен ционист

    7 2 Отговор
    Румбата като съобщи фиксинга в новогодишната нощ на площада ще се носи само бой и сръбска музика.

    15:03 18.12.2025

  • 3 Сила

    13 0 Отговор
    "Бяла роза ще закичааааааааа....." Наздраве селяндури !!!

    Коментиран от #5

    15:04 18.12.2025

  • 4 ЖенЗи

    14 1 Отговор
    Просто след президента да пуснат някакво ретро порно и да си ходят. Така и така вече никой не гледа малоумните телевизии. Къде по-добре да се чуеш с приятел, хапнеш, пийнеш, тропнеш едно хорце или просто да си легнеш. Една телевизия с мачове и прогноза за време е предостатъчно за нуждите на една държава.

    15:04 18.12.2025

  • 5 Наздраве

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Градски.

    15:05 18.12.2025

  • 6 Гост

    11 1 Отговор
    Това иска матриалът. Ако нацията беше от интелектуалци с вкус към класическата музика, щеше да има концерт от зала "България". След като 80% са безпросветни селяндури, ще има концерт на чалга помиташки.

    Коментиран от #7, #8

    15:07 18.12.2025

  • 7 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Скоро всички ще слушате руски поста-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    15:09 18.12.2025

  • 8 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Преди пускаха класическа музика по БНТ след полунощ на Нова година , Виенската филхармония обикновенно ....но беше много , много отдавна ....!!!

    15:16 18.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.