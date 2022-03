Сестрата на Меган я съди

След като преди година Меган Маркъл спечели дело срещу таблоиди, този път херцогинята на Съсекс застава от другата страна. Съпругата на принц Хари е съдена за клевета от своята полусестра Саманта Маркъл за протоворечивото интервю, което тя и съпругът ѝ дадоха на Опра Уинфри през март 2021 г.



Според съдебни документи, до които получава достъп изданието Page Six, 57-годишната Саманта обвинява 40-годишната си полусестра във „фалшиви и злонамерени изявления“, съобщи Епицентър.



„Меган невярно твърди, че: (а) тя по същество се е издигнала от бедност; (б) тя е била принудена от 13-годишна възраст да работи в поредица от нископлатени работни места, за да „свърже двата края““, се казва в жалбата. Саманта обвинява още Меган, че е подвела обществеността по отношение на отсъствието на Томас от сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г., както и че е излъгала за последния път, в който двете са се виждали.



Саманта твърди още, че коментарите на Меган са навредили на продажбата на нейната книга „Дневникът на сестрата на напористата принцеса: Част 1“ (The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1), като са ѝ попречили да си намери работа, причинявайки емоционален и психически стрес.



В отговор адвокатът на херцогинята - Майкъл Кумп, заяви пред изданието TMZ: „Този ​​безпочвен и абсурден съдебен процес е просто продължение на модел на смущаващо поведение. Ние ще му обърнем необходимото минимално внимание, което е всичко, което заслужава“.

Меган Маркъл коментира книгата с разкрития на полусестра си пред Опра, казвайки: „Мисля, че би било трудно да „кажеш всичко“, когато не ме познаваш. Това е много различна ситуация в сравнение с моя баща. Когато говорите за предателство, предателството идва от някой, с когото имате връзка.”