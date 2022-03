Една от най-известните украински актриси е взривена и убита, докато спи в апартамента си в Киев

Новината за смъртта на любимата на поколения украинци актриса Оксана Швец беше потвърдена от театъра, в която тя е работила, пише Дейли Мейл.

Трупата публикува почит към 67-годишната актриса заедно със снимка на театралната и филмова звезда. В изявление, преведено от украински, театралната трупа написа в социалните мрежи: „Светла памет на талантливата актриса! Няма прошка за врага, дошъл в нашата земя!’.

Kyiv Post също потвърди смъртта на Оксана Швец, като добави в социалните мрежи, че тя е била „убита в Киев по време на войната“.

The actress of the Young Theatre Oksana Shvets has been murdered in Kyiv during the war. pic.twitter.com/Rp3DcgSbge