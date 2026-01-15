Новини
"Руската Барби" Татяна Тузова получи медал за приноса й към "специалната военна операция" в Украйна

15 Януари, 2026 19:42

Тузова многократно е участвала в събития в подкрепа на бойните действия

"Руската Барби" Татяна Тузова получи медал за приноса й към "специалната военна операция" в Украйна - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Блогърката и певица Татяна Тузова, наричана „Руската Барби“, получи медал „300-години М. В. Ломоносов“ за съдействието ѝ в "специалната военна операция" в Украйна.

Това съобщи Анатолий Журавлев, първи заместник-председател на Управителния съвет на Руския съюз на офицерите от запаса, каза пред „Абзац“.

Той отбеляза, че Тузова многократно е участвала в събития в подкрепа на бойните действия.

Дамата е посветила живота и кариерата си на естетиката на куклата Барби. Притежава огромна колекция от над 1500 кукли, оценявана на стотици хиляди долари. Освен като модел, тя се изявява като поп певица и често участва в телевизионни предавания и светски събития в Русия и чужбина. През годините е споделяла, че нейният стил на обличане и пластичните корекции са част от изграждането на съвършения според нея образ. Тя твърди, че прекарва по-голямата част от времето си в розов свят, включително розови автомобили и интериори.

Активна е в платформи като Instagram, където демонстрира луксозния си начин на живот и визия, вдъхновена от Mattel.
През 2026 г. тя продължава да бъде една от най-разпознаваемите фигури в нишата на „живите кукли“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стоян

    15 3 Отговор
    Грозно бе

    19:47 15.01.2026

  • 2 ха ха

    21 3 Отговор
    Каква естетика,какви 5 рубли.Тази е абсолютен кич.

    19:49 15.01.2026

  • 3 Какви са тези бр@нтии

    14 1 Отговор
    разпорени да питам аз?
    По колко члена е работила на ден и по коя
    алинея.

    19:50 15.01.2026

  • 4 Макарон откъде ли е купила

    3 3 Отговор
    пенюара, че и аз искам такъв?
    Тромпета отговаря: Пу за мен има орден на мира.

    19:55 15.01.2026

  • 5 Това изкуствен интелект ли е?

    11 0 Отговор
    Бие на китайска пластмаса.

    20:04 15.01.2026

  • 6 Асен В.

    6 0 Отговор
    Пенюара линк плийз!

    20:05 15.01.2026

  • 7 По грозна е дори

    6 0 Отговор
    от Мамаша Захарова!

    20:13 15.01.2026

  • 8 Мда-даааааа

    5 0 Отговор
    Яко е обслужвала войската.

    20:24 15.01.2026

  • 9 Сигурно е свирила

    0 0 Отговор
    На Путин

    21:00 15.01.2026

  • 10 Тити

    0 0 Отговор
    Пълно куку.

    21:02 15.01.2026