"Руската Барби" Татяна Тузова получи медал за приноса й към "специалната военна операция" в Украйна

Блогърката и певица Татяна Тузова, наричана „Руската Барби“, получи медал „300-години М. В. Ломоносов“ за съдействието ѝ в "специалната военна операция" в Украйна.
Това съобщи Анатолий Журавлев, първи заместник-председател на Управителния съвет на Руския съюз на офицерите от запаса, каза пред „Абзац“.
Той отбеляза, че Тузова многократно е участвала в събития в подкрепа на бойните действия.
Дамата е посветила живота и кариерата си на естетиката на куклата Барби. Притежава огромна колекция от над 1500 кукли, оценявана на стотици хиляди долари. Освен като модел, тя се изявява като поп певица и често участва в телевизионни предавания и светски събития в Русия и чужбина. През годините е споделяла, че нейният стил на обличане и пластичните корекции са част от изграждането на съвършения според нея образ. Тя твърди, че прекарва по-голямата част от времето си в розов свят, включително розови автомобили и интериори.
Активна е в платформи като Instagram, където демонстрира луксозния си начин на живот и визия, вдъхновена от Mattel.
През 2026 г. тя продължава да бъде една от най-разпознаваемите фигури в нишата на „живите кукли“.
1 стоян
19:47 15.01.2026
2 ха ха
19:49 15.01.2026
3 Какви са тези бр@нтии
По колко члена е работила на ден и по коя
алинея.
19:50 15.01.2026
4 Макарон откъде ли е купила
Тромпета отговаря: Пу за мен има орден на мира.
19:55 15.01.2026
5 Това изкуствен интелект ли е?
20:04 15.01.2026
6 Асен В.
20:05 15.01.2026
7 По грозна е дори
20:13 15.01.2026
8 Мда-даааааа
20:24 15.01.2026
9 Сигурно е свирила
21:00 15.01.2026
10 Тити
21:02 15.01.2026