Блогърката и певица Татяна Тузова, наричана „Руската Барби“, получи медал „300-години М. В. Ломоносов“ за съдействието ѝ в "специалната военна операция" в Украйна.

Това съобщи Анатолий Журавлев, първи заместник-председател на Управителния съвет на Руския съюз на офицерите от запаса, каза пред „Абзац“.

Той отбеляза, че Тузова многократно е участвала в събития в подкрепа на бойните действия.

Дамата е посветила живота и кариерата си на естетиката на куклата Барби. Притежава огромна колекция от над 1500 кукли, оценявана на стотици хиляди долари. Освен като модел, тя се изявява като поп певица и често участва в телевизионни предавания и светски събития в Русия и чужбина. През годините е споделяла, че нейният стил на обличане и пластичните корекции са част от изграждането на съвършения според нея образ. Тя твърди, че прекарва по-голямата част от времето си в розов свят, включително розови автомобили и интериори.

Активна е в платформи като Instagram, където демонстрира луксозния си начин на живот и визия, вдъхновена от Mattel.

През 2026 г. тя продължава да бъде една от най-разпознаваемите фигури в нишата на „живите кукли“.