Кой има имен ден днес, 4 април 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва днес църковния празник Лазаровден, който винаги е в предпоследната събота преди Великден.
По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден - Връбница (Цветница).
Лазаровден или Лазарница е християнски празник, кръстен на Свети Лазар. В Новия Завет Лазар e ученик на Христос и брат на Мартa и Мария-Магдалина, кoготo Исус извежда от гроба и възвръща към живот. Според преданието Лазар живее още 30 години и умира като епископ на гр. Китон (остров Кипър). Самото име на светеца е символ на здраве и дълголетие.
На този ден се изпълняват обичаят лазаруване и поминалните обреди. Според вярванията в Североизточна България на Връбница "разпускат, пускат умрелите" от гробовете. За да засвидетелстват почитта си към тях, устройва се Лазарската задушница.
В навечерието на Лазаровден жените ходят на гробището, прекадавят и преливат с вино гробовете на своите близки и раздават за душите им рангелов кравай, жито. Същата вечер или на Лазаровден всяка стопанка раздава в селото малки просфорки, съобразно с броя на починалите, но винаги нечетно число.
По стари български традиции и обичаи, подготовката за Лазаровден започва отрано. По-възрастна жена, която отдавна е била посветена в лазаруването, помага на момичетата да разучат песните, които ще изпълняват, обикаляйки селото. По-голямата част от тях пеят, а останалите танцуват, тъй като Лазаровден е празник както на женската хорова песен, така и на танца.
На този ден празничният обред започва рано сутринта. Момичетата се разделят на групи от по 5-6 лазарки и започват да обикалят селото пременени в невестински дрехи. В различните части на България девойките са обличали различни одежди. В Източна Тракия, например, Лазарките са обличали нови булчински премени, за да ги "разтърсят за хаир". В кюстендилско момите са носели в ръка кърпа, с която невестата се "кланя" на сватбата - така наречената "кланячка", а в Шоплука главите им са били украсени с китка от копринена трева и красиво пауново перо.
В лазаруването участват моми и момичета, които започват да се готвят още от постите, групират се по възраст и по чети. В четата има пеячки, шеталици, една от лазарките носи кошничка с яйца. Обхождат селото в събота от обяд и неделя до обяд, като влизат във всяка къща, пеят песен за всеки член от семейството. Играят несключено лазарско хоро. Според народните вярвания стопанката на къщата задължително трябва да дари всяка лазарка със сурово яйце, което символизира безсмъртието. Освен това с него са се разваляли магии и са се правели гадания за бъдещето. Счита се, че къща, която е посетена от лазарки е щастлива и благословена.
В българската традиция Лазаровден е празник на нивите, пасбищата и горите, но и празник на момичетата, които след като лазаруват могат публично да се момеят, да се обличат и държат така, че да ги харесват ергените, да имат любим, да се омъжват.
Денят се нарича още Лазарова събота, Лазарица, Лазар. Три обредни ритуала са свързани с него - лазаруване, избиране на кумица и боенек. И трите са свързани с прехода към моминството, с любовта и задомяването.
На Лазарова събота се поставя начало на Пасхалното тържество. По време на св. Литургия на Лазаровден Църквата прославя Христос като Възкресение и Живот, Който още преди Своите страдания и смърт, с възкресяването на Лазар е утвърдил предобраза на всеобщото възкресение на човечеството. Именно заради възкресяването на Лазар Христос бил прославен от народа като дългоочаквания Месия, Цар Израилев, като изпълнение на старозаветните пророчества.
На вечернята преди празника Вход Господен в Йерусалим (Цветница, Връбница, Вайя) се четат пророчествата за Царя-Месия от Стария Завет заедно с евангелските разкази за влизането на Христос в Йерусалим.
На Цветница по време на утренята се благославят върбови клонки и се раздават на богомолците. Клонки държим в ръце по време на цялата Литургия и така показваме, че и ние, както древните жители на Йерусалим, посрещаме Исус Христос като Цар и Спасител.
На Лазаровден имен ден празнуват Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар.
9 Мъдрият
Статията отново е под всякаква критика - просто е копирана от някъде си: и отново е писано Исус - КОЕТО НЕ Е ПРАВИЛНО! Пише се Господ Иисус Христос! ИИсус - с две букви И. Так пишем ние - ПРАВОСЛАВНИТЕ християни!
Разбери го вече авторе и като копираш статия, където е написано неправилно - КОРИГИРАЙ ГО!
Освен това почти нищо не е разказано за Свети Лазар - който е първият възскресен човек от Господ Иисус Христос - при това е бил вече от 4 дена в гроба и тялото му вече е било започнало да се разлага, миришело е.
Това е велико чудо извършено от Божия Син Господ Иисус Христос.
И статията пак е пълна с разни народни поверия и суеверия - които са пълни измислици и изкривявания!
По молитвите на Свети Лазар - Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
08:06 27.04.2024
14 Мъдрият
Статията е от предни години и аз вече съм написал какво мисля за нея миналата година в коментар 9, затова сега няма да я коментирам.
Още малко остана до най-велият и светъл православен християнски празник - Великден!
Днес е Лазаров ден, утре е друг светъл християнски празник - Вход Господен в Йерусалим (Цвеница, Връбница) и навлизаме в седмицата на Христовите страдания - наречена страстна - от църковнославянски, където страсти - означава страдания.
Пожелавам на всички православни християни духовна мобилизания в най-важните дни от Великия пост - нека съпреживеем с Божия Син Господ Иисус Христос страданията Му и в края на седмицата да посрещнем славното Му Възкресение!
По молитвите на Свети Лазар и всички светии: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
06:55 12.04.2025
16 Гост666
До коментар #9 от "Мъдрият":Статията си е добра кратко описание на приказката библия . И Лазар не е умирал това е било ритуал за приемане в някакво тайно общество . И този който е разказвал това и другите след него са помислили това за чудо.
08:26 12.04.2025
17 Гост666
До коментар #14 от "Мъдрият":Статията е супер знаеш кой има имен ден за да го поздравиш другото не важно за човека Исус или неговия приятел Лазар който не е умрял и после възкръснат защото това е било специален ритуал за приемане в тайно общество . И ако не ти харесва напиши повече , това тука е за новини не е библейско училище .
08:32 12.04.2025
18 Мъдрец - Молар
До коментар #14 от "Мъдрият":Кога пък си харесал някоя статия по тази тема никога. Не сме на църковно училище да знаем излишни безполезни неща .
08:33 12.04.2025
19 Салмонела
До коментар #14 от "Мъдрият":Вечно недоволен , все нещо е било грешно Исус не се пиши така а по този начин. Ето как го пиша човека Исус с еврейски произход , който после някой го е натресъл за наш бог.
08:36 12.04.2025
До коментар #7 от "Чума":За жалост си прав.
21 Сатанайл
До коментар #14 от "Мъдрият":Честит рожден ден на Исус , ако не знаеш роден е през април ,после за да прикрият езически празник са преместили празника . И Лазар е участвал в ритуал за приемане в тайно общество , за това е бил този номер . Науж умира и после да се възроди като нов човек. А и Исус не е умирал на истина и после възкръсвал. След всичката тази драма цялото семейство е избягало в европа . По точно Франция и фреските крале са вярвали ,че са негови потомци. А боядисването на червени яйца идва от келтския празник за богинята Еостре и посрещането на пролетта .
11:13 12.04.2025
До коментар #7 от "Чума":Много си проста, затова по-добре си мълчи!
13:03 12.04.2025
