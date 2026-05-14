Новини
Любопитно »
Археолози откриха смятан за изгубен Библейски град - място на чудеса

Археолози откриха смятан за изгубен Библейски град - място на чудеса

14 Май, 2026 18:01 2 141 11

  • археология-
  • библия-
  • град-
  • витсаида-
  • исус христос-
  • християнство

Градът Витсаида се споменава в Новия завет като място, където Исус Христос извършва чудеса

Археолози откриха смятан за изгубен Библейски град - място на чудеса - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След години археологически разкопки край Галилейското езеро учени обявиха, че вероятно са идентифицирали изгубения библейски град Витсаида — мястото, свързвано с някои от чудесата на Исус Христос, включително изцелението на слепец и част от проповедническата му дейност.

Археолозите смятат, че обектът Ел-Арадж, разположен на североизточния бряг на Галилейското езеро в днешен Израел, съответства на древната Витсаида, споменавана многократно в Новия завет. Заключението е резултат от дългогодишни проучвания и серия находки, които според учените значително укрепват тази хипотеза.

Сред най-важните открития са останки от византийска църква, къща от I век под основите ѝ, древни рибарски тежести и мозайка с надпис, описващ апостол Петър като „главен сред апостолите и пазител на ключовете на небето“.

Ръководителят на разкопките Стивън Нотли заяви по време на представяне във Вашингтон, че натрупаните доказателства „на практика потвърждават“ идентификацията на Ел-Арадж с библейската Витсаида — загадка, която десетилетия наред разделя археолози и библейски изследователи.

Особен интерес предизвиква откритата структура от I век под апсидата на византийската базилика. Според изследователите находката съответства на описания от VIII век на църква, изградена върху дома на апостолите Петър и Андрей.

„Нямаме надпис, който да гласи „Тук е спал Петър“, но от археологическа гледна точка трудно може да се стигне до по-силно доказателство“, заяви Нотли пред EWTN News.

Според евангелските текстове Витсаида е родното място на апостолите Петър, Андрей и Филип. Градът е тясно свързан с проповедническата дейност на Исус около Галилейското езеро. Именно там, според Евангелието от Марк, Христос изцелява слепец, като постепенно възвръща зрението му. Районът се свързва и с чудото за нахранването на хилядите с няколко хляба и риби.

В Новия завет Витсаида се споменава многократно, а според библейските текстове по-късно Исус укорява жителите на града, че въпреки видените чудеса не са се покаяли.

Разкопките в Ел-Арадж започват през 2016 г., след като археолози идентифицират мястото като възможен кандидат за древната Витсаида заради близостта му до древната брегова линия и доказателствата за активно рибарско селище от римската епоха.

През 2017 и 2018 г. проучванията разкриват римски останки, рибарски принадлежности и руините на голяма византийска базилика, която според учените вероятно е т.нар. „Църква на апостолите“, описана от епископ Вилибалд през VIII век по време на поклонническото му пътуване в Светите земи.

Допълнителни доказателства се появяват през 2021 г., когато археолозите откриват мозайка с посвещение на апостол Петър. Според учените това подсилва предположението, че храмът е бил издигнат именно в чест на неговия дом.

Изследователите смятат, че византийската църква е била разрушена при силно земетресение през 749 г., след което мястото постепенно е било затрупано от наноси и растителност.

Неочакван обрат настъпва през 2025 г., когато горски пожар в района разкрива нови структури, скрити под гъста растителност. Огънят оголва каменни зидове, архитектурни останки и фрагменти от керамика от римския период. Археолозите откриват още рибарски инструменти и следи от римска баня, което според тях потвърждава, че районът е бил оживено селище по времето на Исус.

Откритията съвпадат и с описанията на древния историк Флавий Йосиф, който документира градовете и живота около Галилейското езеро през I век.

Проектът се превърна в един от най-внимателно следените археологически обекти в Израел, тъй като Витсаида заема важно място в християнската традиция и библейската история. След години спорове около точното местоположение на древния град учените смятат, че събраните доказателства в Ел-Арадж може окончателно да са разрешили една от най-дългогодишните загадки на библейската археология.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    5 0 Отговор
    Жителите на библейските чудни градове, ако ни видят кви ги вършим по Коледа и Великден ще се видят в чудо отново.

    18:04 14.05.2026

  • 2 Еврейско библейско чудо,

    4 5 Отговор
    са едни пpимати изгонини от Египет, които се настаняват върху земите на морския народ палишту със земя Палиштина, същите пеле-сети (палещи секири), познати като пелаРги (пелаСги), разместен данайско-еврейски словоред на българите - пелгари (белгари), палгари (балгари), полгари (болгари), пулгари (булгари), пал-хари (палещи орли - хора) - бал-хари, по боговете Баал (Бел) и Хара (Херос). Какви библии, какви евреи, какви 5 стотинки, всичко е българско?

    19:05 14.05.2026

  • 3 Соваж бейби

    4 6 Отговор
    Чудят се как да оправдаят държавният бюджет за разходите си и пишат глупости!И до днес този измислен герой не е доказан че е съществувал ,майка му и учениците му ако този се е телепортирал в космоса и няма тяло тук то другите поне имат останки на планетата ама и те не са намерени ,само за измами около предмети или парчета плат как са направани.

    Коментиран от #5

    19:20 14.05.2026

  • 4 апостол Петър като „главен сред апостоли

    1 6 Отговор
    Заблудени Овце има навред

    19:39 14.05.2026

  • 5 Продължавай

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Да се чидиш докато си гониш маслитата с вилица из чинията

    Коментиран от #6, #8

    20:41 14.05.2026

  • 6 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Продължавай":

    Не нарушавай добрия тон! Това беше прекалено вълча захапка.

    20:47 14.05.2026

  • 7 Не е Флавий Йосиф

    1 1 Отговор
    Йосиф е бил не само историк, но и главно-командващ еврейската армия и когато загубил войната с римляните се предал и взел името на риския император Марк Флавий Веспасиан и станал Йосиф Флавий, известен с произведенията си "Галската война" и "Еврейски древности".
    б.г.

    20:51 14.05.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Продължавай":

    Дай ми доказателства че тези измислени герои не са измислени ,и после си налагай мнение !

    Коментиран от #9, #11

    22:26 14.05.2026

  • 9 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Писмо от Пилат до Тиберий, в което без особено значение и като маловажен случай се споменава за екзекуцията на накой си Ешуа бен Йсеф, който предизвикал размирици в Юдея! Така римляните са наричали тези земи.

    22:40 14.05.2026

  • 10 Каунь

    0 0 Отговор
    Чифутски манипулации.

    01:23 15.05.2026

  • 11 Не така, бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Аз съм ти фен, не ми налагай твоите виждания.

    01:37 15.05.2026