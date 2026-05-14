Археолози откриха смятан за изгубен Библейски град - място на чудеса

След години археологически разкопки край Галилейското езеро учени обявиха, че вероятно са идентифицирали изгубения библейски град Витсаида — мястото, свързвано с някои от чудесата на Исус Христос, включително изцелението на слепец и част от проповедническата му дейност.
Археолозите смятат, че обектът Ел-Арадж, разположен на североизточния бряг на Галилейското езеро в днешен Израел, съответства на древната Витсаида, споменавана многократно в Новия завет. Заключението е резултат от дългогодишни проучвания и серия находки, които според учените значително укрепват тази хипотеза.
Сред най-важните открития са останки от византийска църква, къща от I век под основите ѝ, древни рибарски тежести и мозайка с надпис, описващ апостол Петър като „главен сред апостолите и пазител на ключовете на небето“.
Ръководителят на разкопките Стивън Нотли заяви по време на представяне във Вашингтон, че натрупаните доказателства „на практика потвърждават“ идентификацията на Ел-Арадж с библейската Витсаида — загадка, която десетилетия наред разделя археолози и библейски изследователи.
Ruins revealed by #wildfire boost Galilean site’s claim as New Testament’s #Bethsaida— Hans Solo (@thandojo) August 31, 2025
3-day blaze clears vegetation concealing parts of el-Araj on northern shore of Sea of #Galilee, adding kindling to theory that location was hometown of St. Peter visited by Jesus pic.twitter.com/77NPKgF4G1
Особен интерес предизвиква откритата структура от I век под апсидата на византийската базилика. Според изследователите находката съответства на описания от VIII век на църква, изградена върху дома на апостолите Петър и Андрей.
„Нямаме надпис, който да гласи „Тук е спал Петър“, но от археологическа гледна точка трудно може да се стигне до по-силно доказателство“, заяви Нотли пред EWTN News.
Според евангелските текстове Витсаида е родното място на апостолите Петър, Андрей и Филип. Градът е тясно свързан с проповедническата дейност на Исус около Галилейското езеро. Именно там, според Евангелието от Марк, Христос изцелява слепец, като постепенно възвръща зрението му. Районът се свързва и с чудото за нахранването на хилядите с няколко хляба и риби.
В Новия завет Витсаида се споменава многократно, а според библейските текстове по-късно Исус укорява жителите на града, че въпреки видените чудеса не са се покаяли.
Разкопките в Ел-Арадж започват през 2016 г., след като археолози идентифицират мястото като възможен кандидат за древната Витсаида заради близостта му до древната брегова линия и доказателствата за активно рибарско селище от римската епоха.
През 2017 и 2018 г. проучванията разкриват римски останки, рибарски принадлежности и руините на голяма византийска базилика, която според учените вероятно е т.нар. „Църква на апостолите“, описана от епископ Вилибалд през VIII век по време на поклонническото му пътуване в Светите земи.
Допълнителни доказателства се появяват през 2021 г., когато археолозите откриват мозайка с посвещение на апостол Петър. Според учените това подсилва предположението, че храмът е бил издигнат именно в чест на неговия дом.
Изследователите смятат, че византийската църква е била разрушена при силно земетресение през 749 г., след което мястото постепенно е било затрупано от наноси и растителност.
Неочакван обрат настъпва през 2025 г., когато горски пожар в района разкрива нови структури, скрити под гъста растителност. Огънят оголва каменни зидове, архитектурни останки и фрагменти от керамика от римския период. Археолозите откриват още рибарски инструменти и следи от римска баня, което според тях потвърждава, че районът е бил оживено селище по времето на Исус.
Откритията съвпадат и с описанията на древния историк Флавий Йосиф, който документира градовете и живота около Галилейското езеро през I век.
Проектът се превърна в един от най-внимателно следените археологически обекти в Израел, тъй като Витсаида заема важно място в християнската традиция и библейската история. След години спорове около точното местоположение на древния град учените смятат, че събраните доказателства в Ел-Арадж може окончателно да са разрешили една от най-дългогодишните загадки на библейската археология.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айше
18:04 14.05.2026
2 Еврейско библейско чудо,
19:05 14.05.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #5
19:20 14.05.2026
4 апостол Петър като „главен сред апостоли
19:39 14.05.2026
5 Продължавай
До коментар #3 от "Соваж бейби":Да се чидиш докато си гониш маслитата с вилица из чинията
Коментиран от #6, #8
20:41 14.05.2026
6 Ама
До коментар #5 от "Продължавай":Не нарушавай добрия тон! Това беше прекалено вълча захапка.
20:47 14.05.2026
7 Не е Флавий Йосиф
б.г.
20:51 14.05.2026
8 Соваж бейби
До коментар #5 от "Продължавай":Дай ми доказателства че тези измислени герои не са измислени ,и после си налагай мнение !
Коментиран от #9, #11
22:26 14.05.2026
9 Има
До коментар #8 от "Соваж бейби":Писмо от Пилат до Тиберий, в което без особено значение и като маловажен случай се споменава за екзекуцията на накой си Ешуа бен Йсеф, който предизвикал размирици в Юдея! Така римляните са наричали тези земи.
22:40 14.05.2026
10 Каунь
01:23 15.05.2026
11 Не така, бейби
До коментар #8 от "Соваж бейби":Аз съм ти фен, не ми налагай твоите виждания.
01:37 15.05.2026