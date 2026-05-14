Археолози откриха смятан за изгубен Библейски град - място на чудеса

След години археологически разкопки край Галилейското езеро учени обявиха, че вероятно са идентифицирали изгубения библейски град Витсаида — мястото, свързвано с някои от чудесата на Исус Христос, включително изцелението на слепец и част от проповедническата му дейност.

Археолозите смятат, че обектът Ел-Арадж, разположен на североизточния бряг на Галилейското езеро в днешен Израел, съответства на древната Витсаида, споменавана многократно в Новия завет. Заключението е резултат от дългогодишни проучвания и серия находки, които според учените значително укрепват тази хипотеза.

Сред най-важните открития са останки от византийска църква, къща от I век под основите ѝ, древни рибарски тежести и мозайка с надпис, описващ апостол Петър като „главен сред апостолите и пазител на ключовете на небето“.

Ръководителят на разкопките Стивън Нотли заяви по време на представяне във Вашингтон, че натрупаните доказателства „на практика потвърждават“ идентификацията на Ел-Арадж с библейската Витсаида — загадка, която десетилетия наред разделя археолози и библейски изследователи.

Особен интерес предизвиква откритата структура от I век под апсидата на византийската базилика. Според изследователите находката съответства на описания от VIII век на църква, изградена върху дома на апостолите Петър и Андрей.

„Нямаме надпис, който да гласи „Тук е спал Петър“, но от археологическа гледна точка трудно може да се стигне до по-силно доказателство“, заяви Нотли пред EWTN News.

Според евангелските текстове Витсаида е родното място на апостолите Петър, Андрей и Филип. Градът е тясно свързан с проповедническата дейност на Исус около Галилейското езеро. Именно там, според Евангелието от Марк, Христос изцелява слепец, като постепенно възвръща зрението му. Районът се свързва и с чудото за нахранването на хилядите с няколко хляба и риби.

В Новия завет Витсаида се споменава многократно, а според библейските текстове по-късно Исус укорява жителите на града, че въпреки видените чудеса не са се покаяли.

Разкопките в Ел-Арадж започват през 2016 г., след като археолози идентифицират мястото като възможен кандидат за древната Витсаида заради близостта му до древната брегова линия и доказателствата за активно рибарско селище от римската епоха.

През 2017 и 2018 г. проучванията разкриват римски останки, рибарски принадлежности и руините на голяма византийска базилика, която според учените вероятно е т.нар. „Църква на апостолите“, описана от епископ Вилибалд през VIII век по време на поклонническото му пътуване в Светите земи.

Допълнителни доказателства се появяват през 2021 г., когато археолозите откриват мозайка с посвещение на апостол Петър. Според учените това подсилва предположението, че храмът е бил издигнат именно в чест на неговия дом.

Изследователите смятат, че византийската църква е била разрушена при силно земетресение през 749 г., след което мястото постепенно е било затрупано от наноси и растителност.

Неочакван обрат настъпва през 2025 г., когато горски пожар в района разкрива нови структури, скрити под гъста растителност. Огънят оголва каменни зидове, архитектурни останки и фрагменти от керамика от римския период. Археолозите откриват още рибарски инструменти и следи от римска баня, което според тях потвърждава, че районът е бил оживено селище по времето на Исус.

Откритията съвпадат и с описанията на древния историк Флавий Йосиф, който документира градовете и живота около Галилейското езеро през I век.

Проектът се превърна в един от най-внимателно следените археологически обекти в Израел, тъй като Витсаида заема важно място в християнската традиция и библейската история. След години спорове около точното местоположение на древния град учените смятат, че събраните доказателства в Ел-Арадж може окончателно да са разрешили една от най-дългогодишните загадки на библейската археология.