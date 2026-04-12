Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 12 април 2026 г. Честито!

12 Април, 2026 05:30 5 091 5

  • имен ден-
  • великден-
  • велик

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На Великден, имен ден празнуват всички, които носят името Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Величка, Величко, Велка, Велко, Вельо, Вили и Велина и производните им, пише Actualno.com.

Великден е известен още като Възкресение Христово и Пасха. Празникът се чества на третия ден, след като Иисус Христос е разпнат и погребан. Тогава, на гроба на Спасителя на хората отиват жени мироносци и те виждат, че тялото го няма - Христос е възкръснал! След великото събитие Христос се явява на Мария Магдалена, а после и на всички апостоли.

Подготовката за празника започва 10 седмици преди Възкресение, в които църквата приканва вярващия християнин за тържеството на духа над плътта - победата на Исус Христос над смъртта. Седмицата от Цветница до Великден има особено значение в православния празничен цикъл и се нарича "Страстна седмица", означаваща страдание. Нарича се още и "Велика седмица". Това са последните дни от земния живот на Исус.

Седмицата след великия ден пък се казва Светла седмица, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички. На Великден имен ден празнуват всички, които носят имената Велик, Велика, Велин, Велислав, Вили, Витан и производните им. Иисус Христос е възкръснал след еврейския празник Песах, затова християнският празник е в зависимост от еврейския. Пасхата, или Песах, е празник във връзка с Изхода от Египет – бягството на евреите под водачеството на Моисей от Древен Египет. На Първия вселенски събор от 325 г. се решава Възкресението Христово да се чества в неделния ден след първото пълнолуние след пролетното равноденствие.

Ако Великден по някаква причина не може да бъде в неделния ден след Песах, то според решенията на събора би трябвало да бъде отслужван един месец по-късно. Според църквата възкресението на Иисус Христос е онзи исторически факт, който дава основа на цялото християнство. Св. ап. Павел разбирайки, че целият смисъл на християнството е неразривно свързан с Христовото Възкресение пише: "Ако... Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви...".


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    ЧИД на ИМЕНИЦИТЕ

    08:21 24.04.2022

  • 2 !!!!!

    2 0 Отговор
    Христос Воскресе!

    06:41 12.04.2026

  • 3 Една жена

    2 0 Отговор
    Христос Воскресе из мертвих,
    смертию смерт поправ
    и сущим ви гробех
    живот даровав!

    06:48 12.04.2026

  • 4 муцунка

    0 0 Отговор
    Вери любапъйтна,Въй!

    06:55 12.04.2026

  • 5 Ани Пенева

    0 0 Отговор
    Христос възкръсна! Да бъде светла и здрава България! Бог да ни дава живот и много здраве на всички!

    06:57 12.04.2026