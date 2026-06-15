Новини
България »
Пенкова и еврокомисарят по енергетика отчетоха напредък по реформата на европейските електропреносни мрежи

Пенкова и еврокомисарят по енергетика отчетоха напредък по реформата на европейските електропреносни мрежи

15 Юни, 2026 12:16 564

  • цветелина пенкова-
  • еврокомисар-
  • енергетика

Според тях в настоящата геополитическа и енергийна обстановка никоя държава членка на ЕС не може сама да гарантира сигурна и достъпна енергия

Пенкова и еврокомисарят по енергетика отчетоха напредък по реформата на европейските електропреносни мрежи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова и европейския комисар по енергетика Дан Йоргенсен отчетоха значителен напредък по Регламента за европейските електропреносни мрежи на работна среща в Брюксел. Пенкова, която е основен преговарящ от Европарламента по законодателството, отбеляза, че очаква то да бъде гласувано в пленарна зала до края на годината.

Пенкова и еврокомисарят по енергетика отчетоха напредък по реформата на европейските електропреносни мрежи

Според тях в настоящата геополитическа и енергийна обстановка никоя държава членка на ЕС не може сама да гарантира сигурна и достъпна енергия. Именно затова е необходим общ европейски подход към планирането и развитието на енергийната инфраструктура на континента. Пенкова допълни, че по-добрата свързаност е ключът към по-ниски цени на електроенергията и по-конкурентоспособна европейска икономика.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/Пенкова и еврокомисарят по енергетика отчетоха напредък по реформата на европейските електропреносни мрежи


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове