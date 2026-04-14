Рецепта на деня: Варени яйца в доматен сос с кашкавал и сметана

Необходими продукти:
- 8 варени яйца;
- 1 глава кромид;
- 500 грама консервирани домати (нарязани);
- 3 супени лъжици готварска сметана с 10% масленост;
- 150 грама кашкавал;
- 1 зелена сладка чушка;
- 1 супена лъжица масло;
- сол, магданоз, черен пипер.
Начин на приготвяне:
Обелете сварените яйца и ги разрежете на две. Извадете жълтъците, намачкайте ги с вилица.
Настържете кашкавала, смесете половината от него с жълтъците и налейте сметаната. Сложете по щипка черен пипер, готварска сол и разбъркайте.
Напълнете белтъците с тази смес и ги подредете в тава.
Кромида и чушката нарежете на дребни кубчета, които запържете в една супена лъжица олио за около 3 минути на среден огън. Прибавете нарязаните домати заедно със сока от консервата и оставете сместа да къкри, докато обемът ѝ остане 2/3 от първоначалния.
С този сос залейте яйцата, поръсете ги с останалия кашкавал и запечете във фурната за 15 минути.
Поръсете готовото ястие с накълцан магданоз и поднесете с ориз, пише framar.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В клуба на богатите
Коментиран от #2
10:09 14.04.2026
2 Такава е тя работата
До коментар #1 от "В клуба на богатите":В еврозоната храна от домакинставата вече не се изхвърля. Да му мислят клошарите, но пък нали има банани по 2 левро на примоция.
10:11 14.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 има уникаУен кашкаваУ у Уидъл
10:19 14.04.2026
5 Правя
10:21 14.04.2026