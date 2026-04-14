Рецепта на деня: Варени яйца в доматен сос с кашкавал и сметана
Рецепта на деня: Варени яйца в доматен сос с кашкавал и сметана

14 Април, 2026 10:05 490 5

Идея за ястие с останалите от Великден яйца

Рецепта на деня: Варени яйца в доматен сос с кашкавал и сметана - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 8 варени яйца;
  • 1 глава кромид;
  • 500 грама консервирани домати (нарязани);
  • 3 супени лъжици готварска сметана с 10% масленост;
  • 150 грама кашкавал;
  • 1 зелена сладка чушка;
  • 1 супена лъжица масло;
  • сол, магданоз, черен пипер.

Начин на приготвяне:

Обелете сварените яйца и ги разрежете на две. Извадете жълтъците, намачкайте ги с вилица.

Настържете кашкавала, смесете половината от него с жълтъците и налейте сметаната. Сложете по щипка черен пипер, готварска сол и разбъркайте.

Напълнете белтъците с тази смес и ги подредете в тава.

Кромида и чушката нарежете на дребни кубчета, които запържете в една супена лъжица олио за около 3 минути на среден огън. Прибавете нарязаните домати заедно със сока от консервата и оставете сместа да къкри, докато обемът ѝ остане 2/3 от първоначалния.

С този сос залейте яйцата, поръсете ги с останалия кашкавал и запечете във фурната за 15 минути.

Поръсете готовото ястие с накълцан магданоз и поднесете с ориз, пише framar.bg.


  • 1 В клуба на богатите

    4 3 Отговор
    яйцата станаха златни по цени и за да не изхвърляте излишъците (ако сте сгрешили да си позволите такива) след великденските празници, ще прилагата такива рецепти за буламачи с варени яйца на няколко дни. Нали сте набутани насила в "клуба на богатите".

    Коментиран от #2

    10:09 14.04.2026

  • 2 Такава е тя работата

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "В клуба на богатите":

    В еврозоната храна от домакинставата вече не се изхвърля. Да му мислят клошарите, но пък нали има банани по 2 левро на примоция.

    10:11 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 има уникаУен кашкаваУ у Уидъл

    2 0 Отговор
    гума зa жваканe - вземете него 🤟 🤣

    10:19 14.04.2026

  • 5 Правя

    3 1 Отговор
    Нещо такова без никаква термична обработка, като салата. Вземете доматен сок, сложете лук ( и чесън който харесва ), олио а не зехтин, черен пипер или други подправки според каквото харесват, варените яйца, и бяло сирене вместо кашкавал. Надявам се да ви хареса!

    10:21 14.04.2026