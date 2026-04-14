Рецепта на деня: Варени яйца в доматен сос с кашкавал и сметана

Необходими продукти:

8 варени яйца;

1 глава кромид;

500 грама консервирани домати (нарязани);

3 супени лъжици готварска сметана с 10% масленост;

150 грама кашкавал;

1 зелена сладка чушка;

1 супена лъжица масло;

сол, магданоз, черен пипер.

Начин на приготвяне:

Обелете сварените яйца и ги разрежете на две. Извадете жълтъците, намачкайте ги с вилица.

Настържете кашкавала, смесете половината от него с жълтъците и налейте сметаната. Сложете по щипка черен пипер, готварска сол и разбъркайте.

Напълнете белтъците с тази смес и ги подредете в тава.

Кромида и чушката нарежете на дребни кубчета, които запържете в една супена лъжица олио за около 3 минути на среден огън. Прибавете нарязаните домати заедно със сока от консервата и оставете сместа да къкри, докато обемът ѝ остане 2/3 от първоначалния.

С този сос залейте яйцата, поръсете ги с останалия кашкавал и запечете във фурната за 15 минути.

Поръсете готовото ястие с накълцан магданоз и поднесете с ориз, пише framar.bg.