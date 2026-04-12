Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Какво да правим с миналогодишното червено яйце?

12 Април, 2026

  • великден-
  • червено яйце-
  • традиция-
  • поличба

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Великден е и с него идват не само ароматът на козунак и шарените яйца, но и древни традиции, в които поколения наред са търсили здраве, защита и късмет. Сред най-силните символи на празника е първото червено яйце – онова, което не е просто боядисано, а натоварено с дълбока вяра и смисъл, пише marica.bg.

Според традицията първото яйце винаги се боядисва в червен цвят – символ на кръвта на Христос, но и на живота и възраждането. С него домакините докосват челата и бузите на децата с благословия за здраве, сила, закрила през цялата година.

След ритуала яйцето се поставя на специално място в дома: пред икона, до кандило или на друго свято място. И остава там… чак до следващия Великден.

Една от най-любопитните традиции е свързана с разчупването на миналогодишното яйце. Според поверията:

Здраво яйце → очаква ви щастлива година.

Почерняло или развалено → лоша поличба.

Изсъхнал жълтък (трака при разклащане) → яйцето е поело болести и е защитило дома.

Ако резултатът е неблагоприятен – яйцето се изхвърля в течаща вода, най-добре по време на дъжд.

В различните краища на България обичаите са различни, но една идея ги обединява – защита и благоденствие.

Най-разпространените вярвания: яйцето се поставя под възглавница на болно дете, заравя се в двора за плодородие, ако няма двор – до дърво. Смята се, че така домът се пази от злини и привлича берекет.

Ако черупката е здрава, яйцето може да се запази цяла година без проблем.

За по-голямо спокойствие някои хора го съхраняват в хладилник или дори във фризер.

Първото червено яйце не е просто част от великденската украса. То е символ на вярата, надеждата и защитата на дома. И може би точно затова – дори в модерния свят – тази традиция продължава да се пази с особено уважение.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИЗПРАТЕТЕ ГО

    5 3 Отговор
    С КОЛЕТ НА ОНЕЗИ С БЛ.НОМЕР 21...

    13:17 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 колко болни мозъци има по земята

    6 6 Отговор
    трябва да си много зле да пазиш яйце цяла година

    13:28 12.04.2026

  • 4 ОТГОВОР

    5 3 Отговор
    АМИ ФЪРЛИ ГО,... ТО СЕ Е ВМИРИСАЛО
    и не оставяй таз годишни, защото яйцата и боята, и енергията са скъпи
    Яжте на корем червени Яйца

    13:28 12.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най добре

    1 0 Отговор
    е да го изядете.

    14:04 12.04.2026

  • 7 Студопор

    1 0 Отговор
    Няма начин да разчупя яйце на една година. Яйцето се заравя или се оставя под камък.

    14:22 12.04.2026

  • 8 от баба знам

    1 0 Отговор
    По нашия край традицията е да се хвърли в течащата вода да отнесе всичкото зло през годината.

    14:33 12.04.2026