Какво да правим с миналогодишното червено яйце?

Великден е и с него идват не само ароматът на козунак и шарените яйца, но и древни традиции, в които поколения наред са търсили здраве, защита и късмет. Сред най-силните символи на празника е първото червено яйце – онова, което не е просто боядисано, а натоварено с дълбока вяра и смисъл, пише marica.bg.

Според традицията първото яйце винаги се боядисва в червен цвят – символ на кръвта на Христос, но и на живота и възраждането. С него домакините докосват челата и бузите на децата с благословия за здраве, сила, закрила през цялата година.



След ритуала яйцето се поставя на специално място в дома: пред икона, до кандило или на друго свято място. И остава там… чак до следващия Великден.

Една от най-любопитните традиции е свързана с разчупването на миналогодишното яйце. Според поверията:

Здраво яйце → очаква ви щастлива година.

Почерняло или развалено → лоша поличба.

Изсъхнал жълтък (трака при разклащане) → яйцето е поело болести и е защитило дома.

Ако резултатът е неблагоприятен – яйцето се изхвърля в течаща вода, най-добре по време на дъжд.

В различните краища на България обичаите са различни, но една идея ги обединява – защита и благоденствие.

Най-разпространените вярвания: яйцето се поставя под възглавница на болно дете, заравя се в двора за плодородие, ако няма двор – до дърво. Смята се, че така домът се пази от злини и привлича берекет.

Ако черупката е здрава, яйцето може да се запази цяла година без проблем.

За по-голямо спокойствие някои хора го съхраняват в хладилник или дори във фризер.



Първото червено яйце не е просто част от великденската украса. То е символ на вярата, надеждата и защитата на дома. И може би точно затова – дори в модерния свят – тази традиция продължава да се пази с особено уважение.