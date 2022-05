Джони Деп в афера с адвокатката си по делото с Амбър Хърд?

Джони Деп е бил с някои от най-красивите жени в света, като Кейт Мос, Ванеса Паради, Дженифър Грей, но не е открил истинската любов в нито една от тях. В момента актьорът е в центъра на вниманието на медиите, заради битката си с бившата си съпруга Амбър Хърд, която го съди за клевета и иска обезщетение от 50 милиона долара.

Сега обаче се говори, че Деп има нова приятелка, пише NOVA. Според слуховете той е започнал афера с адвокатката си Камила Васкес. Двамата поддържали постоянен контакт заради делото. Според запознати двойката се вижда тайно извън съдебната зала.

Raise your hand if you stand with Camille Vasquez and Johnny Depp….the winning team. 💯💯 pic.twitter.com/IBMyEUtWXE