Новата любов на режисьора Люк Бесон е 34-годишна адвокатка

28 Октомври, 2025 07:43 1 377 20

Първата официална поява на двойката се е състояла на Римския филмов фестивал

Новата любов на режисьора Люк Бесон е 34-годишна адвокатка - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

66-годишният Люк Бесон, режисьор на „Петият елемент“, „Леон“ и „Дракула“, потвърди, че има нова романтична връзка. Актуалната му любима е 34-годишната адвокатка и журналистка Сара Салдман. Първата официална поява на двойката се е състояла на Римския филмов фестивал, пише Purepeople.

Изданието припомни, че Бесон и Салдман са се запознали през 2023 г. на снимачната площадка на подкаста на RMC Grandes Gueules. Салдман призна, че е била пленена от филма на Бесон „Dogman“ (2023). Тя твърди, че не е излизала с мъже на нейната възраст и е свикнала да се отнасят с нея като с принцеса във връзките.

Според IMDB режисьорът е бил женен четири пъти. Онлайн базата данни обаче не показва, че режисьорът е разведен с четвъртата си съпруга, продуцент и режисьор Виржини Бесон-Сила. Бесон има три деца с нея. Двойката се ожени на 28 август 2004 г.

Бесон беше женен за холивудската звезда Мила Йовович, която участва във филма му „Петият елемент“, от декември 1997 г. до май 2000 г.

От 1993 до 1997 г. Бесон е съпруг на френската актриса и режисьор Майвен, като те имат едно дете заедно. Публика познава Майвен като режисьора на „Жан дю Бари“, който излезе през 2023 г. Джони Деп изигра ролята на френски крал Луи XV. Това беше първият голям филм на актьора след делото му за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд.

Бесон беше женен и за актрисата Ан Парийо от 1986 до 1991 г. и двамата също имаха едно дете.

Санд Ван Рой, която участва във филма на Бесон „Валериан и градът на хилядите планети“ (2017), съобщи, че е била изнасилена през май 2018 г. по време на афера с режисьора. Малко след това тя съобщила за случая в полицията, но делото е прекратено в началото на 2019 г. поради липса на доказателства. Ван Рой обжалва, но и този опит бе отхвърлен след разследване през 2021 г. По-късно актрисата завежда ново дело.

През юни 2023 г. френският касационен съд оправда Бесон по всички обвинения по делото за изнасилване срещу Ван Рой. Решението отхвърли жалбата на ищцата и нареди на Ван Рой да плати 2500 евро обезщетение. Освен това 35-годишната актриса вече не може да съди Бесон отново във Франция или другаде в Европа.

Няколко жени обвиниха режисьора в неприлично поведение, но не и в изнасилване. Бившата му асистентка твърди, че е имала интимна връзка с режисьора чрез изнудване. Бившата служителка на EuropaCorp, кастинг директор и театрален продуцент Карин Изамбер обвини Бесон в неподходящо поведение, а две студентки по филмово изкуство от Cité du Cinema твърдят, че са били тормозени. Режисьорът отрече всички обвинения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала

    3 0 Отговор
    на Люк

    07:47 28.10.2025

  • 2 Баща

    2 3 Отговор
    С дъщеря си Нищо повече

    07:48 28.10.2025

  • 3 Пич

    6 1 Отговор
    Мацето не е адвокатка а е фризьорка ! Ще стриже дъртото говедо !!! А този не е режисьор а анестезиолог ! Като, и ако и го вкара , тя нищо не усеща !

    07:49 28.10.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Прави хубави филми, но си е извратеняк. Знае се във филмовите среди, че е педофил. В Леон леко го загатва и търси разбиране.

    07:49 28.10.2025

  • 5 бай Бай

    7 0 Отговор
    Сей земледелецо, днес му е времето!
    Пък където каквото поникне....

    Коментиран от #16

    07:49 28.10.2025

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор
    Радваме се за нея!

    07:56 28.10.2025

  • 7 Нищо ново

    6 0 Отговор
    Дърт бесон, млада върба лющеше

    07:59 28.10.2025

  • 8 щамов работник

    3 1 Отговор
    Уредил се е пичът. Честита да му е мацата!

    08:03 28.10.2025

  • 9 глоги

    0 0 Отговор
    Он-лайн базата данни обаче не показва, че режисьорът е разведен с четвъртата си съпруга, продуцентКА и режисьорКА- Виржини Бесон-Сила.

    08:07 28.10.2025

  • 10 в кратце

    1 0 Отговор
    Силата й е под полата.

    08:08 28.10.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Не разбирам защо дъртаци, които трудно го вдигат без хапчета,
    все налитат на млади гаджета.
    Сигурно искат да покажат нещо - че могат да си "купят" каквото пожелаят може би...

    Коментиран от #12

    08:11 28.10.2025

  • 12 режисьор

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Последния влак пич, и ти ще го караш някой ден

    08:16 28.10.2025

  • 13 Георги много по хубав от вас

    0 1 Отговор
    Завистливите българи фашисти не от малко години ми копаят гроба , бел ден да не видат 💯💯💯🥳🎊🤣

    08:16 28.10.2025

  • 14 Младост младост ти за

    2 2 Отговор
    Старото си радост

    08:19 28.10.2025

  • 15 Елизабет Цветанова Кахъра

    1 0 Отговор
    Обява внимание! Търся си мъж до 70 годишна възраст да бъде. Да има пари да ме води по почивки и да има злато и имоти и биткоини. Мандръсането от мен. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🎊🥳💯💯😂

    08:21 28.10.2025

  • 16 Каквото посееш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "бай Бай":

    Това ще жънеш

    Коментиран от #20

    08:22 28.10.2025

  • 17 Адвокатите пледираха напразно

    1 0 Отговор
    Съдът реши на теб да го даде
    Детенцето с меченцето в ръце
    О Виолета Виолета
    Извънредно моля те кажи защо така
    Не плачи дете Баща ти е невинен ,....

    08:30 28.10.2025

  • 18 Дрът

    0 0 Отговор
    всичко е поза...

    Щом толкова жени са го наритали ....

    08:35 28.10.2025

  • 19 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    И ние имаме такъв със слаби ангели, ама той е готвач по ТВ и оправя и ресторанти.

    08:36 28.10.2025

  • 20 бай Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Каквото посееш":

    Това е заблуда.
    Имай предвид, че и други земледелци може да се редуват да обработват тереня.
    Природата обича разнообразието.

    08:39 28.10.2025