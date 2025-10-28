Новата любов на режисьора Люк Бесон е 34-годишна адвокатка

66-годишният Люк Бесон, режисьор на „Петият елемент“, „Леон“ и „Дракула“, потвърди, че има нова романтична връзка. Актуалната му любима е 34-годишната адвокатка и журналистка Сара Салдман. Първата официална поява на двойката се е състояла на Римския филмов фестивал, пише Purepeople.

Изданието припомни, че Бесон и Салдман са се запознали през 2023 г. на снимачната площадка на подкаста на RMC Grandes Gueules. Салдман призна, че е била пленена от филма на Бесон „Dogman“ (2023). Тя твърди, че не е излизала с мъже на нейната възраст и е свикнала да се отнасят с нея като с принцеса във връзките.

Според IMDB режисьорът е бил женен четири пъти. Онлайн базата данни обаче не показва, че режисьорът е разведен с четвъртата си съпруга, продуцент и режисьор Виржини Бесон-Сила. Бесон има три деца с нея. Двойката се ожени на 28 август 2004 г.

Бесон беше женен за холивудската звезда Мила Йовович, която участва във филма му „Петият елемент“, от декември 1997 г. до май 2000 г.

От 1993 до 1997 г. Бесон е съпруг на френската актриса и режисьор Майвен, като те имат едно дете заедно. Публика познава Майвен като режисьора на „Жан дю Бари“, който излезе през 2023 г. Джони Деп изигра ролята на френски крал Луи XV. Това беше първият голям филм на актьора след делото му за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд.

Бесон беше женен и за актрисата Ан Парийо от 1986 до 1991 г. и двамата също имаха едно дете.

Санд Ван Рой, която участва във филма на Бесон „Валериан и градът на хилядите планети“ (2017), съобщи, че е била изнасилена през май 2018 г. по време на афера с режисьора. Малко след това тя съобщила за случая в полицията, но делото е прекратено в началото на 2019 г. поради липса на доказателства. Ван Рой обжалва, но и този опит бе отхвърлен след разследване през 2021 г. По-късно актрисата завежда ново дело.

През юни 2023 г. френският касационен съд оправда Бесон по всички обвинения по делото за изнасилване срещу Ван Рой. Решението отхвърли жалбата на ищцата и нареди на Ван Рой да плати 2500 евро обезщетение. Освен това 35-годишната актриса вече не може да съди Бесон отново във Франция или другаде в Европа.

Няколко жени обвиниха режисьора в неприлично поведение, но не и в изнасилване. Бившата му асистентка твърди, че е имала интимна връзка с режисьора чрез изнудване. Бившата служителка на EuropaCorp, кастинг директор и театрален продуцент Карин Изамбер обвини Бесон в неподходящо поведение, а две студентки по филмово изкуство от Cité du Cinema твърдят, че са били тормозени. Режисьорът отрече всички обвинения.