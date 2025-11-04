Бившият на Дженифър Анистън реагира на аферата ѝ с хипнотерапевта Джим Къртис (ВИДЕО)

Бившият съпруг на Дженифър Анистън, Джъстин Теру, реагира на аферата ѝ с хипнотерапевта Джим Къртис, пише Daily Mail.

На 3 ноември Дженифър Анистън сподели снимка с новия си приятел в Instagram. Актрисата застана зад Джим Къртис, прегръщайки го, а двойката беше усмихната. В надписа актрисата поздрави приятеля си, наричайки го „любов моя“.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)



Репортери отбелязаха, че Джъстин Теру е реагирал на снимката на бившата си съпруга с приятеля ѝ, като я е харесал. Те предполагат, че актьорът подкрепя Дженифър Анистън.

Слуховете за аферата на Дженифър Анистън с Джим Къртис се появиха за първи път през юли. Актрисата следи хипнотерапевта в социалните мрежи от почти две години. Тя е харесала публикациите му за упражнения „за изцеление, възстановяване от развод и намиране на нова любов“, както и публикация, в която той я насърчава да „не се изолира“ от връзките.

През септември Дженифър Анистън публикува снимки от лятото в личния си блог. Актрисата благодари на любимите си хора за хубавото време, което прекараха заедно. На някои от снимките звездата от „Приятели“ е заснета с Кортни Кокс, Адам Сандлър и Джейсън Бейтман. Тя сподели и снимка на Джим Къртис при залез слънце.