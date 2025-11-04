Новини
Бившият на Дженифър Анистън реагира на аферата ѝ с хипнотерапевта Джим Къртис (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 19:39 723 3

  • дженифър анистън-
  • джъстин теру-
  • джим къртис-
  • афера

Джъстин Теру е реагирал на снимката на бившата си съпруга с приятеля ѝ, като я е харесал

Бившият на Дженифър Анистън реагира на аферата ѝ с хипнотерапевта Джим Къртис (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият съпруг на Дженифър Анистън, Джъстин Теру, реагира на аферата ѝ с хипнотерапевта Джим Къртис, пише Daily Mail.

На 3 ноември Дженифър Анистън сподели снимка с новия си приятел в Instagram. Актрисата застана зад Джим Къртис, прегръщайки го, а двойката беше усмихната. В надписа актрисата поздрави приятеля си, наричайки го „любов моя“.


Репортери отбелязаха, че Джъстин Теру е реагирал на снимката на бившата си съпруга с приятеля ѝ, като я е харесал. Те предполагат, че актьорът подкрепя Дженифър Анистън.

Слуховете за аферата на Дженифър Анистън с Джим Къртис се появиха за първи път през юли. Актрисата следи хипнотерапевта в социалните мрежи от почти две години. Тя е харесала публикациите му за упражнения „за изцеление, възстановяване от развод и намиране на нова любов“, както и публикация, в която той я насърчава да „не се изолира“ от връзките.

През септември Дженифър Анистън публикува снимки от лятото в личния си блог. Актрисата благодари на любимите си хора за хубавото време, което прекараха заедно. На някои от снимките звездата от „Приятели“ е заснета с Кортни Кокс, Адам Сандлър и Джейсън Бейтман. Тя сподели и снимка на Джим Къртис при залез слънце.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джейми и вълшебното фенерче

    0 0 Отговор
    Зареждам си батерийките на фенерчето за светене

    19:54 04.11.2025

  • 2 ?????

    1 0 Отговор
    Приятели беше добър сериал но Анистън я съжалявам.
    Не и́ се удаде да построи просто човешко щастие.
    Явно големите кинти все пак носят някакво тяхно си проклятие.

    20:12 04.11.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Щастието е относително. Радвам се за нея, без да съм бивш!

    20:36 04.11.2025