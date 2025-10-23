Виктория Бекъм проговори за предполагаемата афера на Дейвид Бекъм

Виктория Бекъм направи нов коментар по повод продължаващите спекулации относно брака ѝ с Дейвид Бекъм, включително и възобновените твърдения за предполагаема афера на футболиста с бившата му асистентка Ребека Лус.

В нов епизод на подкаста Call Her Daddy, излъчен в сряда, модната дизайнерка и бивша членка на Spice Girls бе попитана от водещата Алекс Купър как двамата със съпруга ѝ се справят с публичния натиск и продължаващите слухове около личния им живот.

„Преживели сме какво ли не – наистина много“, заяви 51-годишната Бекъм. „Наскоро празнувахме 26-ата годишнина от брака си. А хората казваха, че няма да издържим... Е, 26 години по-късно все още сме заедно.“

„Винаги сме преминавали заедно през бурята“, добави тя, без да коментира директно твърденията на Лус.

В разговора Виктория Бекъм разкри и детайли за предишна борба с хранително разстройство, което, по нейните думи, дори съпругът ѝ не е знаел в онзи период.

Тя също така подчерта, че семейството ѝ остава силно сплотено, въпреки слуховете за напрежение между нея и снаха ѝ Николa Пелц – съпругата на най-големия ѝ син Бруклин Бекъм.

През 2004 г. Ребека Лус заяви, че е имала четиримесечна извънбрачна връзка с Дейвид Бекъм, докато Виктория е била извън страната. Футболистът винаги е отричал обвиненията. През 2023 г. темата бе отново повдигната в документалния сериал Beckham на Netflix. В продукцията Бекъм признава, че периодът е бил „изключително труден“ за него и че е било болезнено да вижда съпругата си наранена от слуховете.

В същия документален филм Виктория споделя, че се е чувствала предадена и „емоционално отчуждена“ от съпруга си в онези години, като определя ситуацията като „цирк“, който ги е поставил в тежко изпитание не само пред обществото, но и в отношенията помежду им.

След излъчването на сериала, Лус повтори обвиненията си в интервю за 60 Minutes Australia, подчертавайки, че „нито е лъгала, нито е преувеличавала“. Тя нарече себе си „смела“, заявявайки, че се е изправила „срещу най-силната и влиятелна двойка в медийното пространство, която разполага с неограничени ресурси, пиар експерти и адвокати“.

„Всичко, което имах на своя страна, беше истината“, каза Лус в интервюто.

Виктория и Дейвид Бекъм са женени от 1999 г. и имат четири деца – Бруклин, Ромео, Круз и Харпър.