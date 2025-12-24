Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Юнайтед със сериозни проблеми преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

Ман Юнайтед със сериозни проблеми преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

24 Декември, 2025 20:58 428 1

  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • рубен аморим

“Червените дяволи” ще се изправят в петък (26 декември) Боксинг дей срещу Нюкасъл

Ман Юнайтед със сериозни проблеми преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим посочи като трудна задача необходимостта той и неговият тим да се трябва да се справят с липсата на Бруно Фернандеш в следващите двубои. “Червените дяволи” ще се изправят в петък (26 декември) Боксинг дей срещу Нюкасъл, на 30 ще срещнат Уулвърхамптън, Лийдс на 4 януари и Бърнли на 7 януари, като за всички тези срещи се очаква португалският капитан да бъде извън състава. Той получи травма при поражението от Астън Вила преди няколко дни.

“Невъзможно е да заменим Бруно, както казах и на тима тази сутрин. Трябва да извлечем положителното от липсата му, ако изобщо има нещо такова. Много хора трябва да направят стъпка напред. Това е добра възможност за останалите футболисти да поемат отговорност и да разберат, че не можем да разчитаме на един човек за всичко. Бруно е играчът, на когото разчитаме за организацията на играта, за креативността, той е човекът, който казва на появяващите се като смяна къде да застанат. Сега други футболисти ще трябва да покажат лидерски качества. За хора като Люк Шоу и Лисандро Мартинес, както и за останалите, за да имаме повече лидери в тима. Това е голяма възможност за останалите,” обясни Аморим.

Той допълни, че за срещата със “свраките” няма да може да разчита на Коби Мейно, Матайс де Лихт и Хари Магуайър, които също продължават да лекуват контузии.

“Магуайър и Де Лихт продължават да се възстановяват. Работим с тях, но няма да са на разположение за този мач. Ще видим за следващия. Коби също е аут, но смятам, че ще се завърне преди Бруно. Смятам, че Джак Флетчър се справи много добре срещу Астън Вила и настоящата ситуация е възможност да дадем повече шансове именно на хора като Джак и други играчи от академията. Ще намерим решения. Аз вярвам в този отбор и своите футболисти,” обяви Аморим.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Нюкясъл ще ги Згазят тия бездомноци! 2-0!

    21:14 24.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ