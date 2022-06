Украйна няма да бъде домакин на „Евровизия“

Разкъсваният от войната победител в "Евровизия" Украйна няма да може да бъде домакин на конкурса през следващата година, съобщиха от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), като добавиха, че проучват дали Великобритания, която зае второ място, може да бъде домакин.

"Предвид настоящите обстоятелства, гаранциите за сигурност и оперативност, необходими на една телевизионна компания, за да бъде домакин, организатор и продуцент на песенния конкурс "Евровизия"... не могат да бъдат изпълнени" от украинската телевизионна компания UA, се казва в изявление на EBU.

Вместо това тя "започва обсъждания с BBC, като тазгодишен победител, за потенциално домакинство на конкурса за песен на „Евровизия“ през 2023 г. в Обединеното кралство".

