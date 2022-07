Адел стресна феновете си с променена визия (СНИМКА)

Адел разбуни духовете в мрежата с новата си визия. Феновете ѝ останах шокирани от последните папарашки снимки на изпълнителката и я подлагат на безпощадна критика. На публикуваните в Daily Mail кадри Адел е запечатана в кола с приятеля си Рич Пол. Двойката отива на вечеря в гръцки ресторант в Бевърли Хилс, пише jenata.blitz.bg.

Певицата не е гримирана, косата ѝ е спусната свободно, а устните ѝ са много по-плътни и големи. Те изглеждат подпухнали, сякаш току-що си е инжектирала филъри. Очевидно Адел е направила корекцията в последните дни, тъй като устните ѝ не бяха толкова плътни при последната ѝ изява пред публика в Хайд Парк.

