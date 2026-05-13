Бони Тайлър ще се възстанови, оптимистични са лекарите

13 Май, 2026 15:29

Певицата остава в тежко, но стабилно състояние и в медикаментозна кома

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Състоянието на британската певица Бони Тайлър остава тежко, но стабилно, съобщи нейният мениджмънт в официално изявление, цитирано от британски медии.

74-годишната изпълнителка е хоспитализирана във Фаро, Португалия, където лекарите продължават лечението ѝ след спешна операция на червата. Според екипа ѝ медиците остават оптимисти относно пълното ѝ възстановяване.

„Към тази сутрин Бони остава сериозно болна, но стабилна в болницата във Фаро. Лекарите ѝ продължават да вярват, че тя ще се възстанови напълно“, се посочва в изявлението.

От екипа на певицата остро разкритикуваха и появилите се в последните дни спекулации около здравословното ѝ състояние. Семейството на Тайлър подчерта, че дългогодишният ѝ познат Либерто Меаля не ги представлява и няма официален контакт с тях по отношение на медицинската информация за певицата.

„Семейството е силно разочаровано от неверните и сензационни слухове, които циркулират в медиите“, се казва още в позицията, придружена с призив за уважение към личното пространство на изпълнителката и близките ѝ.

По-рано Либерто Меаля заяви пред британски медии, че приятелите на Бони Тайлър се молят за подобрение на състоянието ѝ. По думите му певицата остава в изкуствена кома след усложнения, настъпили след животоспасяваща операция в Португалия.

Според публикациите изпълнителката на „Total Eclipse of the Heart“, която притежава дом в района на Алгарве, е била подложена на спешна операция след перфорация на червата и спукан апендикс.

Меаля твърди още, че здравословното състояние на певицата се е влошило, след като лекарите са направили опит да я изведат от медикаментозната кома миналата седмица, когато е получила сърдечен арест. Официално потвърждение за подобен инцидент към момента няма. Представителите на Бони Тайлър не са коментирали информацията за евентуална реанимация.

По-рано говорител на певицата потвърди, че тя е поставена в изкуствена кома като част от лечението и възстановителния процес.

Бони Тайлър бе приета в болница на 30 април, след като в продължение на седмици се е оплаквала от постоянни болки. Според близки до семейството ѝ източници певицата е останала на легло в дома си в Алгарве два дни, преди съпругът ѝ Робърт Съливан да я отведе в частна клиника, откъдето по-късно е транспортирана в болницата във Фаро.

Изпълнителката, представяла Великобритания на конкурса „Евровизия“ през 2013 г., продължавала професионалните си ангажименти въпреки здравословните проблеми в седмиците преди хоспитализацията.

Според близки до семейството съпругът на певицата прекарва почти цялото си време в болницата до леглото ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А ГА Ю

    3 0 Отговор
    Бони Тейлър ще се възстанови, ще се молим Бог да я изправи отново на крака!

    15:31 13.05.2026

  • 2 Мара отварачката

    0 1 Отговор
    Тая с една песен си изкара живота.

    19:07 13.05.2026