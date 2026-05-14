Актьорът Ей Бо си разби главата при нелеп инцидент

Актьорът Борислав Вълов, познат в социалните мрежи като Ей Бо или Леля ти, стресна последователите си в мрежата с разказ как си е разбил главата през изминалия уикенд.

„Човек и добре да живее, рано или късно се подхлъзва в банята и си разцепва главата! Хващам аз такси за спешното и милата шофьорка, за да ме успокои: „Няма да забравя как една моя приятелка като малка падна от пързалката и ѝ се разцепи главата като диня“. Да сме живи и здрави!“, пише комедийната звезда.

Той добави с доза хумор, че на този етап е добре, щом пише свързано това съобщение и дори се готви за новите си ангажименти: „Стискайте ми палци, че утре (вече днес) имам две куклени представления сутринта и запис на втората ми песен, която нищо чудно да прекръстя на „Мигрена“. И ще бъде груб рап!“.

Ден по-късно Ей Бо се включи отново да успокои притеснените си фенове: „Железен съм! След салто морталето! Ама вие сте ми много по-любими! Защото ми писахте, търсехте ме, бяхте готови да запалите колата и да дойдете, че нали живея сам-самичък. Иииии, както ми казаха няколко човека: „Добре че ти се случи, да се уверим, че имаш глава”.

Провокиран от поетесата Гери Турийска, че е трябвало да не стъпва бос в банята, той разкри: „С джапанки съм винаги в банята, но във ваната. Въпросът е, че едва ли има подходяща постелка за самата вана, откъдето тръгна подхлъзването“. Комикът се похвали и друго: „Познаха ме в спешното и съм повод за добри емоции“.