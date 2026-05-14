Амал изненадала "опасно" Джордж Клуни за 65-тия му рожден ден

Американският актьор Джордж Клуни се пошегува с "опасна" изненада от съпругата си, адвокатката Амал Клуни. Той говори пред Vogue за 65-ия си рожден ден, който отпразнува на 6 май.

Според Клуни съпругата му му е подготвила много изненади, включително да убеди приятелите му да се облекат като сервитьори и да го изненадат на празнична вечеря.

„Опасно е да изненадваш някого, когато навършва 65 години, защото може да падне от изненада. Това може да е краят“, пошегува се той.

Клуни добави, че „едва стои на краката си“ след подобни изненади.

Амал и Джордж са женени от 2014 г. и отглеждат близнаците Ела и Джордж.