Бенфика ще получи милиони, ако Моуриньо поеме Реал Мадрид: Разкрита е неустойката

Жозе Моуриньо отново е в центъра на трансферните спекулации, след като стана ясно, че Реал Мадрид проявява засилен интерес към неговото привличане като старши треньор. Португалският тактик, който в момента води Бенфика, може да се окаже пред ново предизвикателство в испанската столица, но лисабонският гранд вече е предприел мерки, за да не остане с празни ръце.

Според авторитетното издание Record, в договора между Моуриньо и Бенфика е заложена клауза за неустойка в размер на внушителните 7 милиона евро. Тази сума ще бъде изплатена на "орлите", ако 63-годишният специалист реши да напусне клуба в рамките на десет дни след последния официален мач за сезона. По този начин ръководството на Бенфика си гарантира сериозна финансова компенсация при евентуална раздяла с именития треньор.

Президентът на Бенфика, Руи Коща, не крие желанието си да задържи Моуриньо начело на отбора и вече е отправил предложение за удължаване на договора му. Въпреки това, самият Моуриньо е категоричен, че ще вземе окончателно решение за бъдещето си едва след края на настоящия сезон.