Последен ден, в който може да бъде отменено решението за 22-етажна сграда в "Младост"

Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост". Това заяви в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа.

Това беше безпрецедентно голям протест от близо 1000 граждани срещу презастрояването във вече силно презастроен квартал на общински терен, който показа, че темата остава една от най-актуалните, които вълнуват софиянци, каза Бонев. По думите му е притеснително мълчанието на Терзиев по казуса. Две седмици становище на кмета все още няма, въпреки че той беше избран с платформа, бореща се с презастрояваното, каза Бонев. Той увери, че "Спаси София" са подготвили административни и законодателни мерки този строеж да не се случи.

Общинският съветник Андрей Зографски призова Терзиев да вземе правилното решение, за което ще получи подкрепата на "Спаси София". Направихме коалицията "Обединени за София" именно с голямата цел да можем обединени да се противопоставим на корупцията на управлението на ГЕРБ, което държеше града за заложник, един от индикаторите за което беше бясното презастрояване, каза общинският съветник. По думите му жителите на "Младост" със сигурност не искат 22-етажна сграда, а настояват за парк, какъвто там няма. Зографски подчерта, че единствено от "Да, България" са се обявили в защита на обществения интерес заедно със "Спаси София".