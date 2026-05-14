Последен ден, в който може да бъде отменено решението за 22-етажна сграда в "Младост"

14 Май, 2026 12:18 1 029 11

Общинският съветник Андрей Зографски призова Терзиев да вземе правилното решение, за което ще получи подкрепата на "Спаси София"

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост". Това заяви в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа.

Това беше безпрецедентно голям протест от близо 1000 граждани срещу презастрояването във вече силно презастроен квартал на общински терен, който показа, че темата остава една от най-актуалните, които вълнуват софиянци, каза Бонев. По думите му е притеснително мълчанието на Терзиев по казуса. Две седмици становище на кмета все още няма, въпреки че той беше избран с платформа, бореща се с презастрояваното, каза Бонев. Той увери, че "Спаси София" са подготвили административни и законодателни мерки този строеж да не се случи.

Общинският съветник Андрей Зографски призова Терзиев да вземе правилното решение, за което ще получи подкрепата на "Спаси София". Направихме коалицията "Обединени за София" именно с голямата цел да можем обединени да се противопоставим на корупцията на управлението на ГЕРБ, което държеше града за заложник, един от индикаторите за което беше бясното презастрояване, каза общинският съветник. По думите му жителите на "Младост" със сигурност не искат 22-етажна сграда, а настояват за парк, какъвто там няма. Зографски подчерта, че единствено от "Да, България" са се обявили в защита на обществения интерес заедно със "Спаси София".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 16 Отговор
    Хората искат да инвестират в имоти. Бизнисмените иска да си развиват бизнеса! И сега идват някакви повехнали понита и се опитва да рушат и да забраняват.
    Не е ли по добре да ги арестуват и да оставят можещите да развиват София?!?

    12:22 14.05.2026

  • 2 Небостъргач без асансьор

    10 1 Отговор
    Дори и според сегашните изисквания, такава сграда би трябвало да има няколко етажа подземен паркинг и резервоар за вода на покрива, обаче тука както се строи, може да стане като кулата в Пиза при първото по-силно земетресение.

    12:23 14.05.2026

  • 3 Анонимен

    7 1 Отговор
    И казаха, че общината щяла да вземе само 30%. Толкова дават в провинцията. В София парцелите са "малко" по-скъпички. Пладнешки обир на един от малкото останали общински парцели. Терзийски после пак ще бърбори колко е загрижен за градската среда.

    Коментиран от #5

    12:26 14.05.2026

  • 4 Терзийски

    9 0 Отговор
    Просто Продължаваме Презастрояването бе хора !

    12:29 14.05.2026

  • 5 СЕЛЯНИН

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    При 7% от земята - общинска собственост, колко да получи бе мамул ?

    Коментиран от #6

    12:39 14.05.2026

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "СЕЛЯНИН":

    Но общината притежава 93%.

    12:44 14.05.2026

  • 7 Горката

    4 1 Отговор
    София, разпрани еднорози и разказват играта.

    13:09 14.05.2026

  • 8 Хайде, хайде

    1 0 Отговор
    Защо според тези педроханци, ТерзиевА си закупи кметскоя пост с едни 5 млн. За подобни " инвестиции"

    13:10 14.05.2026

  • 9 Тиквата +Шиши =💩

    3 3 Отговор
    Боли ме онази работа за София 🤣😂. София не е България...

    13:13 14.05.2026

  • 10 Георги

    0 1 Отговор
    целият Младост е 100,000-107,000 души. Събрали се има-няма 1% без работа и направили "безпрецедентно голям протест". Не, че подкрепям идеята да има нова 22 етажна сграда в Младост, но нещата се представят силно изкривено. Ако 105,000 нямат проблем с това , а само 1000 са против, то чии интереси защитават от спазари софия?

    14:20 14.05.2026

  • 11 Гарантирана коза

    0 0 Отговор
    Иванчева беше ли на протеста?

    16:23 14.05.2026

