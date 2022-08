Анджелина Джоли се появи по пижама на лондонско летище (СНИМКА)

Няма никакво съмнение, че стюардесите, работещи за различните авиокомпании по света, са свикнали редовно да се сблъскват с какви ли не абсурдни ситуации, като голяма част от тях обичайно са свързани с пасажерите, изпълнили седалките в самолета. Всъщност куриозите, случващи се по време на полетите, са толкова много, че със сигурност повечето от жените, грижещи се за комфорта на пътниците, носещи се на около десет хиляди метра над земята, могат да напишат цяла книга за тях.

Независимо обаче колко дебела може да бъде тя, нейните страници като че ли никога няма да бъдат достатъчни, за да поберат всички нелепи събития, разиграли се на борда, тъй като те сякаш нямат край... Точно така, тъкмо когато екипажът на някое летящо превозно средство реши, че е видял достатъчно, за да предвиди всяко обстоятелство, изведнъж се появява Анджелина Джоли, намъкнала... пижама, карайки го да осъзнае, че е в грешка и все още има явления, които могат да го хванат неподготвен, носейки му изненада.

Макар примерът с популярната актриса, даден малко по-горе, да звучи по-скоро като нелепа измислица, отколкото като реален факт, той е самата истина... Съвсем наскоро традиционно ходещите по петите на известните личности папараци издебнаха звездата от "Господарка на злото" на лондонското летище "Heathrow", където я заснеха да пристига в компанията на сина си Пакс, облечена не в друго, а именно в спално облекло. Разбира се, то не е просто какво да е, тъй като е изработено от модна къща "Valentino", но все пак... Изборът ѝ на тоалет със сигурност е повече от нетипичен, всъщност той е направо озадачаващ, пише life.dir.bg.

Нека обаче предположим, че въпросната сутрин, стоейки пред разтворения си гардероб, бившата съпруга на Брад Пит се е водила от желанието за комфорт, като именно поради тази причина е решила да сложи копринения комплект с класическа свободна кройка, състоящ се от риза и панталон в шоколадово кафяво с открояващи се бели кантове по ръбовете на джобовете и ревера, който е съчетала с чехли в същия цвят за допълнително удобство.

🆕📷 #AngelinaJolie jets out of London with Pax.#JustWokeUpAndFly? 🤭🤭 pic.twitter.com/XPAefG1J0d