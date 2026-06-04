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Дъщерята на Ален Делон окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя

Дъщерята на Ален Делон окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя

4 Юни, 2026 09:14 1 775 6

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Делото бе заведено за „използване, съхранение или разпространение на документ или запис, получен чрез увреждане на неприкосновеността на личния живот“

Дъщерята на Ален Делон окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на френската кинолегенда Ален Делон – Анушка Делон – окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя, Антъни и Ален-Фабиен Делон, за нарушаване на личното пространство. Наказателният съд в Париж се произнесе в нейна полза на 3 юни 2026 г. Случаят датира от началото на 2024 г., когато Ален Делон все още беше жив (той почина през август същата година). Делото бе заведено не за клевета в класическия смисъл, а за „използване, съхранение или разпространение на документ или запис, получен чрез увреждане на неприкосновеността на личния живот“.

Спорът възникна заради таен аудиозапис с продължителност 1 минута и 48 секунди, направен на 5 януари 2024 г. в семейното имение в Души. По-малкият брат, Ален-Фабиен, тайно скрива мобилния си телефон, включен в режим на запис, под салфетка на кухненската маса, където Анушка вечеря с баща им. В записа се чува как разстроената Анушка казва на Ален Делон: „Правят те на глупак, а мен – на глупачка, която манипулира баща си. Трябва много да внимаваш“. Впоследствие Ален-Фабиен публикува записа в профила си в Instagram, а по-големият брат, Антъни, спомага за разпространението на откъси от него.2.

Въпреки че първоначално Анушка настояваше за много по-големи суми (65 000 евро от Ален-Фабиен и 50 000 евро от Антъни), съдът постанови по-символични наказания. Двамата братя получават по 1000 евро условна глоба всеки. Те са осъдени да платят на сестра си граждански обезщетения в размер на 3000 евро от Ален-Фабиен (като извършител на записа) и 2000 евро от Антъни (за разпространението му). Антъни Делон е задължен в 15-дневен срок напълно да премахне публикацията със записа от своя Instagram профил.

Адвокатите на Анушка заявиха, че тя е „изключително щастлива и облекчена от решението, което дава справедливост“. Те подчертаха, че личното ѝ пространство е било грубо нарушено, а репутацията ѝ – накърнена. Единственото ѝ желание сега е умиротворяване на отношенията и затваряне на тази болезнена страница.

По време на изслушванията през март 2026 г., на които присъства само Ален-Фабиен (Антъни беше на ангажименти в провинцията), най-малкият син заяви, че е действал единствено с цел да „защити баща си“, когото е смятал за уязвим и манипулиран от сестра си. Той уточни, че е изтрил видеото от мрежите си още в деня на смъртта на актьора.

Този съдебен процес е само част от мащабната война за наследството на Ален Делон, оценявано на милиони. Братята обвиняваха Анушка, че умишлено е крила медицински изследвания за когнитивното влошаване на баща им и е искала да го премести в Швейцария, за да избегне високите френски данъци върху наследството. Според завещанието на актьора, Анушка получава 50% от имуществото му, докато двамата сина си поделят останалите 50% (по 25% за всеки), което породи огромно напрежение между наследниците.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    8 5 Отговор
    Има ли замесена жена, работата е ясна.
    Няма по-зли и алчни създания от тях!
    Само пари, пари, пари...
    Това, състрадание, любов, честност, човечност са им чужди чувства.
    Женените мъже ще ме разберат.

    Коментиран от #5, #6

    09:25 04.06.2026

  • 2 Нострадамус

    7 4 Отговор
    Малката дрислъ го е изманипулирала и настроила срещу братята си.

    09:31 04.06.2026

  • 3 Хмм

    6 1 Отговор
    Бащите обикновено искат момчета (за наследници), но обичат повече дъщерите си, Анушка прилича съвсем на него, но няма неговите сини очи

    09:58 04.06.2026

  • 4 вампир

    6 1 Отговор
    Братята са много подли мръсници - записват разговори и търсят компромати.

    10:13 04.06.2026

  • 5 да уточним

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Статията е за отношенията между наследници- братя и сестра. Брат записва сестра си с точно определена цел - това е намеса в личния живот и в това се крие несъвместимост със здрав разум ... алчността и злобата между децата са породени от липсата на възпитание или грешно такова дадено от родителите.А и Ален Делон е бил твърде зает със собствената си слава и удоволствия...

    10:14 04.06.2026

  • 6 Ми те французите са

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    си го казали:
    Шерше ла фам!!!

    10:16 04.06.2026