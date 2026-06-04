Дъщерята на Ален Делон окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя

Дъщерята на френската кинолегенда Ален Делон – Анушка Делон – окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя, Антъни и Ален-Фабиен Делон, за нарушаване на личното пространство. Наказателният съд в Париж се произнесе в нейна полза на 3 юни 2026 г. Случаят датира от началото на 2024 г., когато Ален Делон все още беше жив (той почина през август същата година). Делото бе заведено не за клевета в класическия смисъл, а за „използване, съхранение или разпространение на документ или запис, получен чрез увреждане на неприкосновеността на личния живот“.

Спорът възникна заради таен аудиозапис с продължителност 1 минута и 48 секунди, направен на 5 януари 2024 г. в семейното имение в Души. По-малкият брат, Ален-Фабиен, тайно скрива мобилния си телефон, включен в режим на запис, под салфетка на кухненската маса, където Анушка вечеря с баща им. В записа се чува как разстроената Анушка казва на Ален Делон: „Правят те на глупак, а мен – на глупачка, която манипулира баща си. Трябва много да внимаваш“. Впоследствие Ален-Фабиен публикува записа в профила си в Instagram, а по-големият брат, Антъни, спомага за разпространението на откъси от него.2.

Въпреки че първоначално Анушка настояваше за много по-големи суми (65 000 евро от Ален-Фабиен и 50 000 евро от Антъни), съдът постанови по-символични наказания. Двамата братя получават по 1000 евро условна глоба всеки. Те са осъдени да платят на сестра си граждански обезщетения в размер на 3000 евро от Ален-Фабиен (като извършител на записа) и 2000 евро от Антъни (за разпространението му). Антъни Делон е задължен в 15-дневен срок напълно да премахне публикацията със записа от своя Instagram профил.

Адвокатите на Анушка заявиха, че тя е „изключително щастлива и облекчена от решението, което дава справедливост“. Те подчертаха, че личното ѝ пространство е било грубо нарушено, а репутацията ѝ – накърнена. Единственото ѝ желание сега е умиротворяване на отношенията и затваряне на тази болезнена страница.

По време на изслушванията през март 2026 г., на които присъства само Ален-Фабиен (Антъни беше на ангажименти в провинцията), най-малкият син заяви, че е действал единствено с цел да „защити баща си“, когото е смятал за уязвим и манипулиран от сестра си. Той уточни, че е изтрил видеото от мрежите си още в деня на смъртта на актьора.

Този съдебен процес е само част от мащабната война за наследството на Ален Делон, оценявано на милиони. Братята обвиняваха Анушка, че умишлено е крила медицински изследвания за когнитивното влошаване на баща им и е искала да го премести в Швейцария, за да избегне високите френски данъци върху наследството. Според завещанието на актьора, Анушка получава 50% от имуществото му, докато двамата сина си поделят останалите 50% (по 25% за всеки), което породи огромно напрежение между наследниците.