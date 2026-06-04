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"Мис България" Венцислава Тафкова скандализира мрежата: Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! ВИДЕО

"Мис България" Венцислава Тафкова скандализира мрежата: Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! ВИДЕО

4 Юни, 2026 06:45 2 569 14

  • мис българия-
  • венцислава тафкова-
  • нова песен-
  • малък си за мен

Официалната премиера на новата й песен „Малък си за мен“ е насрочена за 9 юни

"Мис България" Венцислава Тафкова скандализира мрежата: Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! ВИДЕО - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новата песен на Мис България 2020 Венцислава Тафкова още не е излязла официално, но вече успя да предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Причината е вторият тийзър към парчето „Малък си за мен“, в който красавицата загатва за доста провокативен сюжет, пише marica.bg.

Само няколко секунди от песента се оказаха достатъчни, за да привлекат вниманието на феновете.

„Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! Мина време и разбрах колко време пропилях и мойто момче, знай, че сам се прецака“, пее Тафкова в откъса.

Именно репликата „Татко ти отдавна ми е фен“ предизвика вълна от коментари и предположения за съдържанието на песента. Мнозина вече се питат дали става дума за любовен триъгълник между баща, син и фатална жена.

Според почитателите на изпълнителката текстът е сред най-запомнящите се, появявали се напоследък във фолк жанра. Някои дори прогнозират, че фразата има всички шансове да се превърне в една от най-цитираните реплики на лято 2026.

Интересът към песента нарасна още повече заради загадъчния сюжет, който Тафкова засега пази в тайна.

Освен текстът, внимание привлича и визията на изпълнителката във видеото. В първите кадри Венцислава се появява с модерни очила, напомнящи стилистиката на култовия филм „Матрицата“, и демонстрира самочувствие и излъчване на истинска фатална жена.

Комбинацията от провокативни послания и атрактивна визия подсказва, че певицата е подготвила проект, който трудно ще остане незабелязан.

Официалната премиера на „Малък си за мен“ е насрочена за 9 юни. Тогава феновете ще разберат каква точно история се крие зад скандалните думи и дали загадъчният баща и неговият син наистина са част от сюжета на песента.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 очевидец

    16 0 Отговор
    Интересно място е БГ, всеки се снима гордо пиян на софри и всеки се присмива на пияни по телевизора 🤷‍♂️

    06:50 04.06.2026

  • 3 Истината

    12 1 Отговор
    Казва жената, кво се нерват! Сплащали сме я като войнишки колан, докато не може да мръдне.

    Коментиран от #10

    06:50 04.06.2026

  • 4 Дзак

    5 0 Отговор
    Очаква се поредна гейбуря във факти.бг!

    06:50 04.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 империалист

    4 0 Отговор
    Венцислава Тафкова скандализира хората. А в мрежа си нося покупките от магазина.

    07:00 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ma наф

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    На последната ти дума първата буква е "п".

    Коментиран от #11

    07:16 04.06.2026

  • 11 Аре

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ma наф":

    Ся! Като имаш бая дебел, на мацетата и двете неща им пръцкат.

    07:28 04.06.2026

  • 12 Гост

    3 0 Отговор
    Лелееее, колко е мъдра миската!

    07:32 04.06.2026

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да се обърне към майка си!

    08:07 04.06.2026

  • 14 йклг

    0 0 Отговор
    поредната грозотия избана за мис

    08:51 04.06.2026