"Мис България" Венцислава Тафкова скандализира мрежата: Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! ВИДЕО

Новата песен на Мис България 2020 Венцислава Тафкова още не е излязла официално, но вече успя да предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Причината е вторият тийзър към парчето „Малък си за мен“, в който красавицата загатва за доста провокативен сюжет, пише marica.bg.

Само няколко секунди от песента се оказаха достатъчни, за да привлекат вниманието на феновете.

„Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен! Мина време и разбрах колко време пропилях и мойто момче, знай, че сам се прецака“, пее Тафкова в откъса.

Именно репликата „Татко ти отдавна ми е фен“ предизвика вълна от коментари и предположения за съдържанието на песента. Мнозина вече се питат дали става дума за любовен триъгълник между баща, син и фатална жена.

Според почитателите на изпълнителката текстът е сред най-запомнящите се, появявали се напоследък във фолк жанра. Някои дори прогнозират, че фразата има всички шансове да се превърне в една от най-цитираните реплики на лято 2026.

Интересът към песента нарасна още повече заради загадъчния сюжет, който Тафкова засега пази в тайна.

Освен текстът, внимание привлича и визията на изпълнителката във видеото. В първите кадри Венцислава се появява с модерни очила, напомнящи стилистиката на култовия филм „Матрицата“, и демонстрира самочувствие и излъчване на истинска фатална жена.

Комбинацията от провокативни послания и атрактивна визия подсказва, че певицата е подготвила проект, който трудно ще остане незабелязан.

Официалната премиера на „Малък си за мен“ е насрочена за 9 юни. Тогава феновете ще разберат каква точно история се крие зад скандалните думи и дали загадъчният баща и неговият син наистина са част от сюжета на песента.