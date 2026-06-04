Славена Вътова разкри неподозирана тайна за железния си хранителен режим

Моделът и бивша мис България Славена Вътова изненада с откровение за хранителните си навици, като сподели, че лютите чушки са неизменна част от ежедневното ѝ меню. „Ям люти чушки като семки – винаги присъстват в менюто ми“, призна тя, подчертавайки, че обича пикантния вкус и не се лишава от него дори при строг хранителен режим, пише marica.bg.
Любовта ѝ към лютивото далеч не е просто гастрономическа прищявка, а добре установен навик, който тя свързва с по-добро храносмилане и повече енергия през деня. Красавицата дори стига до там, че експериментира в кухнята, като си е приготвяла торта с люти чушлета за специален повод – нестандартна идея, която отразява нейния авантюристичен вкус към храната.
Вътова често комбинира люти чушки с различни здравословни ястия, сред които и паста от червена леща – храна, която тя открива сравнително скоро, но вече определя като една от любимите си заради високата ѝ хранителна стойност и засищащ ефект. По думите ѝ именно балансирането между протеини, фибри и пикантни добавки ѝ помага да поддържа форма и тонус.
Освен това тя споделя, че пикантната храна я кара да се чувства по-жива и концентрирана, особено в забързаното ежедневие. За нея храненето не е просто рутина, а начин на живот, който включва експерименти, дисциплина и удоволствие. Славена вярва, че ключът към добрата форма е в умереността, но и в това човек да не се отказва от малките удоволствия – дори когато те са огнено люти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Компира
08:19 04.06.2026
2 Поздравления
Правя сладко от тях :)
08:22 04.06.2026
3 глоги
08:23 04.06.2026
4 Ma наф
Плюскат като за последно и после си бият инжекции за отслабване. 300 евро струва едната.
08:24 04.06.2026
5 црррр
Коментиран от #7
08:24 04.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Свикнал
До коментар #5 от "црррр":е стомаха ѝ още от село !
08:41 04.06.2026
8 инж технолог по хранене
08:53 04.06.2026
9 газо
09:00 04.06.2026