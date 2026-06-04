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Славена Вътова разкри неподозирана тайна за железния си хранителен режим

Славена Вътова разкри неподозирана тайна за железния си хранителен режим

4 Юни, 2026 08:17 981 9

  • славена вътова-
  • тайна-
  • хранителен режим-
  • люти чушки

„Ям люти чушки като семки – винаги присъстват в менюто ми“, призна тя

Славена Вътова разкри неподозирана тайна за железния си хранителен режим - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът и бивша мис България Славена Вътова изненада с откровение за хранителните си навици, като сподели, че лютите чушки са неизменна част от ежедневното ѝ меню. „Ям люти чушки като семки – винаги присъстват в менюто ми“, призна тя, подчертавайки, че обича пикантния вкус и не се лишава от него дори при строг хранителен режим, пише marica.bg.

Любовта ѝ към лютивото далеч не е просто гастрономическа прищявка, а добре установен навик, който тя свързва с по-добро храносмилане и повече енергия през деня. Красавицата дори стига до там, че експериментира в кухнята, като си е приготвяла торта с люти чушлета за специален повод – нестандартна идея, която отразява нейния авантюристичен вкус към храната.

Вътова често комбинира люти чушки с различни здравословни ястия, сред които и паста от червена леща – храна, която тя открива сравнително скоро, но вече определя като една от любимите си заради високата ѝ хранителна стойност и засищащ ефект. По думите ѝ именно балансирането между протеини, фибри и пикантни добавки ѝ помага да поддържа форма и тонус.

Освен това тя споделя, че пикантната храна я кара да се чувства по-жива и концентрирана, особено в забързаното ежедневие. За нея храненето не е просто рутина, а начин на живот, който включва експерименти, дисциплина и удоволствие. Славена вярва, че ключът към добрата форма е в умереността, но и в това човек да не се отказва от малките удоволствия – дори когато те са огнено люти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Компира

    7 1 Отговор
    Тази снимка ме кара да ѝ изцапам лицето.

    08:19 04.06.2026

  • 2 Поздравления

    6 0 Отговор
    И аз така
    Правя сладко от тях :)

    08:22 04.06.2026

  • 3 глоги

    2 3 Отговор
    МоделКАТА и бивша "мис България"- Славена Вътова

    08:23 04.06.2026

  • 4 Ma наф

    8 0 Отговор
    Не вярвайте на никоя кифла, какви ги дърдори.
    Плюскат като за последно и после си бият инжекции за отслабване. 300 евро струва едната.

    08:24 04.06.2026

  • 5 црррр

    4 0 Отговор
    От многото люти чушки ще я боли стомахчето й.

    Коментиран от #7

    08:24 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Свикнал

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "црррр":

    е стомаха ѝ още от село !

    08:41 04.06.2026

  • 8 инж технолог по хранене

    0 0 Отговор
    Хранителният режим не е от желязо,а от приемане на хранителни продукти. Славена ще остарее бързо с яденето на много лютивини. При люти вещества,приемани в хранителния тракт,той се свива,отделяйки неутрализиращи въглехидрати. Те се извличат от кръвта и околните органи,от кожата,извлича се вода.Така се стига до остаряване на тъканите. Славена да внимава и да престане с яденето на толкова много лютиви чушки. На едно ядене може да яде по една чушка. Не повече.

    08:53 04.06.2026

  • 9 газо

    0 0 Отговор
    И кой по дяволите го интересува това!?

    09:00 04.06.2026