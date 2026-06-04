Мария Захарова: Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите

Западът и САЩ подхождат към Армения с логиката си "да отнемат и ограбват", те се нуждаят от редкоземните ресурси на тази страна, заяви в интервю за ТАСС говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, предаде БТА.
Тя обърна внимание на различните мнения относно отношенията между Русия и Армения. "Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите и да видим какво всъщност се случва", посочи тя.
"Логиката на подхода "отнемай, граби, присвоявай, унижавай и унищожавай" на Запада, за съжаление, е жива и те я прилагат, включително в Кавказ", е убедена Захарова. Като пример тя посочи неотдавнашното посещение в Армения на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.
"Той не сключи международни договори, които имат задължителен характер за двете страни – не, иначе това би било равноправие. Бяха подписани някои декларативни документи, но при това се проследява очевидна, както казват, тенденция към ресурсоемките и редкоземните сфери, които много интересуват Съединените американски щати“, посочи Захарова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И кво?
Коментиран от #10
09:41 04.06.2026
3 Вацев
Коментиран от #48
09:42 04.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хи хи
До коментар #1 от "Демократ":Утре като дойдат и ти натиснат главата в калта ще квичиш колко лош и миризлив е руският ботуш !!
Коментиран от #22
09:44 04.06.2026
6 Фори
Коментиран от #19
09:44 04.06.2026
7 1234
09:44 04.06.2026
8 Логично
09:45 04.06.2026
9 Няма край руският позор
09:46 04.06.2026
10 И кво ?
До коментар #2 от "И кво?":Шефчетата от Козяк 16 не можаха да ти измислят твой ник ли , бе центаджийче ?
Коментиран от #24
09:46 04.06.2026
11 Примати
Коментиран от #16
09:46 04.06.2026
12 Трол
09:47 04.06.2026
13 Маша
09:47 04.06.2026
14 Така де
09:48 04.06.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #42
09:48 04.06.2026
16 И кво ?
До коментар #11 от "Примати":Русия води война с цялото нато . България с кого води война , та бюджета ни е разран като ромски шалвари ?
Коментиран от #21, #28
09:50 04.06.2026
17 Дзак
Коментиран от #26
09:51 04.06.2026
18 Мартин
09:51 04.06.2026
19 Берлинер цайтунг
До коментар #6 от "Фори":И една друга карта размятаха пред Тръмп.
09:52 04.06.2026
20 Фейк на часа
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Строителят на незаконния град до Варна Олег Неврозов е свързан с украинските служби за сигурност и е част от схема за изнасяне на капитали от родината си, сочи разследване на „Филтър“. Това се потвърждава и от докладите за дейността му, която се разследва от ДАНС и МВР. Много скоро ще бъдат осветени политици и висши чиновници, които са помагали за бизнеса на Невзоров. Те са от целия политически спектър, а някои от тях се проверяват и за корупция, твърди нашият източник. Освен незаконния град със 104 сгради „КУБ Корпорация“ на Невзоров има и други инвестиции във Варна и страната, които също излизат на светло.
Коментиран от #30
09:52 04.06.2026
21 Българин
До коментар #16 от "И кво ?":НАТО знае ли?
Коментиран от #27
09:52 04.06.2026
22 Бай Араб
До коментар #5 от "Хи хи":Освен да му натиснат главата в калта, те и други работи ще му направят
09:52 04.06.2026
23 Руската
09:54 04.06.2026
24 Бай Араб
До коментар #10 от "И кво ?":Твоя Ник какъв е? Ушанката ли е ?
09:54 04.06.2026
25 Дон Корлеоне
Коментиран от #29, #38
09:54 04.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин 🇧🇬
До коментар #21 от "Българин":Щом последно натото превежда 80 ( Осемдесет ! ) МИЛИАРДА за оръжие срещу Русия дали знае ?
Коментиран от #35
09:56 04.06.2026
28 Бай Араб
До коментар #16 от "И кво ?":България плаща войната на Русия чрез БОТАШ.България плаща руска газ, пък на никой не му трябва
09:57 04.06.2026
29 Факт
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":Пусна го . Ама в киевските мазета няма как да го ползвате . Сори !
09:59 04.06.2026
30 Ол1гофрен,
До коментар #20 от "Фейк на часа":Този руснак Невзоров получава украинско гражданство преди петнайсетина години и основава партия директно финансирана от Кремъл.
Лъжите ги разправяй на себеподобните си копейки.
Коментиран от #36, #40
09:59 04.06.2026
31 А Вие Не искате ли
Алкохолно Петно?
Нали искате да им направите
Украински Сценарий .
10:00 04.06.2026
32 Кочо
Коментиран от #39, #44
10:00 04.06.2026
33 Свободен
10:01 04.06.2026
34 Па то монгольята
Фашистката Секта в кремля,Грабят експлоатират и държат в мизерия най- Богатите (на злато, елмази, диаманти, Нефт, Газ) Поробени Републики!
Дека е таа... москалска Република от която Фашагите прибират по милиарди на ден?
АааааааХахахаха
10:01 04.06.2026
35 Ол1гофрен,
До коментар #27 от "Българин 🇧🇬":Не НАТО,а ЕС дава тези пари на Украйна.И още много ще дава.А ти като жител на ЕС също участваш в даването.Волю-неволю.
Лек ден.
10:01 04.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Архимандрисандрит Бибиян
10:02 04.06.2026
38 Той им спря
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":И Бензина.
За какво да им пуска Нета ?
Къде ще ходят Крепостни ?
Само в Окопите
Там им е мястото.
10:03 04.06.2026
39 Мома казваш...
До коментар #32 от "Кочо":А бе много гъсти и черни са мустаците на момите ви...???
- Да, така е , ама си имаме много хубав коняк!!!
10:04 04.06.2026
40 Олиг.....,
До коментар #30 от "Ол1гофрен,":Затова се е прегърнал с мъртвото око, укр. посланичка на снимката. И тя го защитава до откат. Ндаааа, щото е руснак🤣😂🤣😂🤣
10:04 04.06.2026
41 СВД
10:04 04.06.2026
42 Моряка
До коментар #15 от "Mими Кучева🐕🦺":Е ко му е лошото?Като се изкъпят добре,няколко милиона години еволюция и готово.Само че аз не вярвам на Дарвин.
10:05 04.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Летописец
До коментар #32 от "Кочо":Ами войниците -французи от натото , които в същото време правеха военни маневри в Армения защитиха ли я ? Само гледаха как турската и азерската армия нахлуха в Нагорни Карабах . А явно това е бил плана на алианса и франсетата .
Коментиран от #56
10:06 04.06.2026
45 Скоро и рашата ше утече в канала🤣🤣🤣
10:06 04.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Факти
10:11 04.06.2026
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Вацев":абе то дет се бъзикаме тука...някоя копейка //местна//разбрах че не знае руски ,но поне спал ли е с рускиня?
Коментиран от #55
10:11 04.06.2026
49 Демократ
До коментар #46 от "Рамбо":Ние не пасем трева ! Госпожа Фекален каза , че можем свободно да пасем ..насекоми !
10:11 04.06.2026
50 нннн
10:11 04.06.2026
51 реалнсот
10:12 04.06.2026
52 Хи хи хи
Външния им министър хленчеше по телевизията ,че това е невиждано поражение германската дипломация и се случило защото Германия имала прочифутска и проусръинска външна политика
Коментиран от #54
10:12 04.06.2026
53 Стига кряка ма!
10:15 04.06.2026
54 Руската пропаганда
До коментар #52 от "Хи хи хи":Има за цел само глупаците.
10:16 04.06.2026
55 Хи хи хи
До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Я по-добре кажи защо те изритаха от Русия ...
10:16 04.06.2026
56 Кочо
До коментар #44 от "Летописец":Мен няма какво да ме убеждаваш! Отиди и убеди арменците, че за тях е по добре да са с Русия! Колкото ще убедиш украинците, че ще са по зле със Запада! Най малкото ще ти отговорят, че ти си се наместил в ЕС НАТО, а им предлагаш те да стоят в блатото! Все едно да убеждаваш алегоричната мома, че младежът към когото се стреми иска да я прекара! Да, но и тя иска! А ти ще подсмърчаш зад плета! Тъжно! Любимата ни Русия никой не я иска, дори и ние, но - факт!
10:18 04.06.2026
57 гост
Коментиран от #62
10:22 04.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Порколоков
10:24 04.06.2026
60 Факти
10:24 04.06.2026
61 Пародия
Масква винаги е права, смехотворно, лошото е, че много народ им вярва на реториката.
10:25 04.06.2026
62 Мда
До коментар #57 от "гост":Тази крава вече е около 100 кила.Попаднах на един клип с нея в цял ръст.
10:28 04.06.2026
63 Анджо
10:40 04.06.2026
64 Жив пример
10:46 04.06.2026