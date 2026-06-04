Мария Захарова: Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите

Западът и САЩ подхождат към Армения с логиката си "да отнемат и ограбват", те се нуждаят от редкоземните ресурси на тази страна, заяви в интервю за ТАСС говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, предаде БТА.

Тя обърна внимание на различните мнения относно отношенията между Русия и Армения. "Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите и да видим какво всъщност се случва", посочи тя.

"Логиката на подхода "отнемай, граби, присвоявай, унижавай и унищожавай" на Запада, за съжаление, е жива и те я прилагат, включително в Кавказ", е убедена Захарова. Като пример тя посочи неотдавнашното посещение в Армения на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

"Той не сключи международни договори, които имат задължителен характер за двете страни – не, иначе това би било равноправие. Бяха подписани някои декларативни документи, но при това се проследява очевидна, както казват, тенденция към ресурсоемките и редкоземните сфери, които много интересуват Съединените американски щати“, посочи Захарова.