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Мария Захарова: Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите

Мария Захарова: Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите

4 Юни, 2026 09:38 1 860 64

  • мария захарова-
  • русия-
  • армения-
  • марко рубио

Западът се нуждае от редкоземните ресурси на Армения, заяви говорителката на руското външно министерство

Мария Захарова: Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западът и САЩ подхождат към Армения с логиката си "да отнемат и ограбват", те се нуждаят от редкоземните ресурси на тази страна, заяви в интервю за ТАСС говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, предаде БТА.

Тя обърна внимание на различните мнения относно отношенията между Русия и Армения. "Може да продължаваме да се заблуждаваме, а може да погледнем реалността в очите и да видим какво всъщност се случва", посочи тя.

"Логиката на подхода "отнемай, граби, присвоявай, унижавай и унищожавай" на Запада, за съжаление, е жива и те я прилагат, включително в Кавказ", е убедена Захарова. Като пример тя посочи неотдавнашното посещение в Армения на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

"Той не сключи международни договори, които имат задължителен характер за двете страни – не, иначе това би било равноправие. Бяха подписани някои декларативни документи, но при това се проследява очевидна, както казват, тенденция към ресурсоемките и редкоземните сфери, които много интересуват Съединените американски щати“, посочи Захарова.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И кво?

    27 29 Отговор
    Нали в кочината ще си самодостатъчни?

    Коментиран от #10

    09:41 04.06.2026

  • 3 Вацев

    21 25 Отговор
    Русия не пАбеди вече?

    Коментиран от #48

    09:42 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    18 31 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Утре като дойдат и ти натиснат главата в калта ще квичиш колко лош и миризлив е руският ботуш !!

    Коментиран от #22

    09:44 04.06.2026

  • 6 Фори

    21 30 Отговор
    Да не би да се сърдят че не можаха да пробутат на американците своята сергия с редкоземни суровини?Само ходят със сергията и викат : Купи нещо бе бате , че циганчетата гладни.

    Коментиран от #19

    09:44 04.06.2026

  • 7 1234

    9 16 Отговор
    Ами погледнете се бе, кво чекате.

    09:44 04.06.2026

  • 8 Логично

    26 15 Отговор
    Така , като Армения са държавите искащи банани от натото . Ние имаме банани , но си изнасяме вагони с българско злато зад океана . И на турските атлантици плащаме по милион на ден за тръбопроводите им . Въпреки че оттам - нищо .

    09:45 04.06.2026

  • 9 Няма край руският позор

    21 22 Отговор
    Няма.

    09:46 04.06.2026

  • 10 И кво ?

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "И кво?":

    Шефчетата от Козяк 16 не можаха да ти измислят твой ник ли , бе центаджийче ?

    Коментиран от #24

    09:46 04.06.2026

  • 11 Примати

    19 18 Отговор
    Доста е качила госпожата на снимката говорителката на външното министерство. Армения ви е последния проблем.бюджетния дефицит на Русия се увеличава с 20 милиарда долара на месец. Фонда за национално благосъстояние е почти ликвидиран. 300 милиарда от валутните резерви си стоят блокирани. Тоест ако войната продължи какво правиме с дупката в бюджета. Не е само това. Какво правиме ако украинците продължат да поразяват терминали и инсталации. Какво правиме ако се срине цената на петрола. Е как какво: пуканки

    Коментиран от #16

    09:46 04.06.2026

  • 12 Трол

    16 13 Отговор
    Като цяло САЩ повече помагат на други държави, отколкото ги грабят.

    09:47 04.06.2026

  • 13 Маша

    15 10 Отговор
    Е Велика !!!

    09:47 04.06.2026

  • 14 Така де

    11 13 Отговор
    Тя реалността се вижда най-добре като изтрезнее човек.Свързана е и с главоболие!

    09:48 04.06.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 15 Отговор
    Мара Атанасова се кове с мургави мъже. 💋🥳🤣🖕

    Коментиран от #42

    09:48 04.06.2026

  • 16 И кво ?

    20 15 Отговор

    До коментар #11 от "Примати":

    Русия води война с цялото нато . България с кого води война , та бюджета ни е разран като ромски шалвари ?

    Коментиран от #21, #28

    09:50 04.06.2026

  • 17 Дзак

    18 10 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #26

    09:51 04.06.2026

  • 18 Мартин

    20 16 Отговор
    След половин вековно руско робство и съсипани икономики страните от бившият СССР бавно но сигурно се изправят на крака!Тези от блатото наречено русия се месят и искат да ги върнат отново в калта.Е,няма да стане.Свърши вашата.

    09:51 04.06.2026

  • 19 Берлинер цайтунг

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    И една друга карта размятаха пред Тръмп.

    09:52 04.06.2026

  • 20 Фейк на часа

    18 10 Отговор
    ПП-ДБ, жълтопаветният планктон и цялата тролска платена мрежа в България се опитаха да мамипулират нашето общество и да изкарат строителния мафиот Олег Невзоров, че е свързан с Русия. Последните данни показвата точно обратното - Олег Невзоров има тесни връзки с Ермах и лично със Зеленски. Ето кратка част от последните данни.
    -- -- --
    Строителят на незаконния град до Варна Олег Неврозов е свързан с украинските служби за сигурност и е част от схема за изнасяне на капитали от родината си, сочи разследване на „Филтър“. Това се потвърждава и от докладите за дейността му, която се разследва от ДАНС и МВР. Много скоро ще бъдат осветени политици и висши чиновници, които са помагали за бизнеса на Невзоров. Те са от целия политически спектър, а някои от тях се проверяват и за корупция, твърди нашият източник. Освен незаконния град със 104 сгради „КУБ Корпорация“ на Невзоров има и други инвестиции във Варна и страната, които също излизат на светло.

    Коментиран от #30

    09:52 04.06.2026

  • 21 Българин

    10 6 Отговор

    До коментар #16 от "И кво ?":

    НАТО знае ли?

    Коментиран от #27

    09:52 04.06.2026

  • 22 Бай Араб

    4 12 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    Освен да му натиснат главата в калта, те и други работи ще му направят

    09:52 04.06.2026

  • 23 Руската

    11 12 Отговор
    Шизо.фре.ния е нелечима

    09:54 04.06.2026

  • 24 Бай Араб

    7 11 Отговор

    До коментар #10 от "И кво ?":

    Твоя Ник какъв е? Ушанката ли е ?

    09:54 04.06.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    11 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #29, #38

    09:54 04.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин 🇧🇬

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Щом последно натото превежда 80 ( Осемдесет ! ) МИЛИАРДА за оръжие срещу Русия дали знае ?

    Коментиран от #35

    09:56 04.06.2026

  • 28 Бай Араб

    9 13 Отговор

    До коментар #16 от "И кво ?":

    България плаща войната на Русия чрез БОТАШ.България плаща руска газ, пък на никой не му трябва

    09:57 04.06.2026

  • 29 Факт

    11 8 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    Пусна го . Ама в киевските мазета няма как да го ползвате . Сори !

    09:59 04.06.2026

  • 30 Ол1гофрен,

    15 13 Отговор

    До коментар #20 от "Фейк на часа":

    Този руснак Невзоров получава украинско гражданство преди петнайсетина години и основава партия директно финансирана от Кремъл.
    Лъжите ги разправяй на себеподобните си копейки.

    Коментиран от #36, #40

    09:59 04.06.2026

  • 31 А Вие Не искате ли

    9 11 Отговор
    Да Заграбите Армения
    Алкохолно Петно?

    Нали искате да им направите
    Украински Сценарий .

    10:00 04.06.2026

  • 32 Кочо

    10 11 Отговор
    То си е работа на арменците на кого да се предлагат! Както всяка мома има право да избира...кой...! Вие помислете, защо вече не вярват на вас! Защитихте ли ги, когато турко - азербажанците ги натупаха и отнеха Карабах? Убиха и 6 ваши руски войници миротворци, и великия Путин стои като булка.

    Коментиран от #39, #44

    10:00 04.06.2026

  • 33 Свободен

    6 10 Отговор
    Много е нагла, скумрията!

    10:01 04.06.2026

  • 34 Па то монгольята

    7 10 Отговор
    НЕМАТ Очи ма Алкашор! АааааааХахахаха
    Фашистката Секта в кремля,Грабят експлоатират и държат в мизерия най- Богатите (на злато, елмази, диаманти, Нефт, Газ) Поробени Републики!
    Дека е таа... москалска Република от която Фашагите прибират по милиарди на ден?
    АааааааХахахаха

    10:01 04.06.2026

  • 35 Ол1гофрен,

    8 11 Отговор

    До коментар #27 от "Българин 🇧🇬":

    Не НАТО,а ЕС дава тези пари на Украйна.И още много ще дава.А ти като жител на ЕС също участваш в даването.Волю-неволю.
    Лек ден.

    10:01 04.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    4 9 Отговор
    Ерменците нарания Рюмсiя с макък и ельдемес.

    10:02 04.06.2026

  • 38 Той им спря

    8 8 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    И Бензина.

    За какво да им пуска Нета ?

    Къде ще ходят Крепостни ?

    Само в Окопите
    Там им е мястото.

    10:03 04.06.2026

  • 39 Мома казваш...

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Кочо":

    А бе много гъсти и черни са мустаците на момите ви...???
    - Да, така е , ама си имаме много хубав коняк!!!

    10:04 04.06.2026

  • 40 Олиг.....,

    10 5 Отговор

    До коментар #30 от "Ол1гофрен,":

    Затова се е прегърнал с мъртвото око, укр. посланичка на снимката. И тя го защитава до откат. Ндаааа, щото е руснак🤣😂🤣😂🤣

    10:04 04.06.2026

  • 41 СВД

    8 6 Отговор
    Господи, какая женщина! Красивая, умница, молодец!

    10:04 04.06.2026

  • 42 Моряка

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Е ко му е лошото?Като се изкъпят добре,няколко милиона години еволюция и готово.Само че аз не вярвам на Дарвин.

    10:05 04.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Летописец

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Кочо":

    Ами войниците -французи от натото , които в същото време правеха военни маневри в Армения защитиха ли я ? Само гледаха как турската и азерската армия нахлуха в Нагорни Карабах . А явно това е бил плана на алианса и франсетата .

    Коментиран от #56

    10:06 04.06.2026

  • 45 Скоро и рашата ше утече в канала🤣🤣🤣

    8 8 Отговор
    Путин ше бъде в кафеза при папагалите🤣🤣🤣 язък му за атома дето има щото рашката ше отиде в историята от глупоста и наивноста си

    10:06 04.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Факти

    8 4 Отговор
    А Русия се нуждае Армения да не даде ресурсите си на Запада - същата история като с Украйна. Само че Украйна и Армения сами избират Запада пред Русия, защото предпочитат свободата пред робството и богатството пред бедността. Никой не й е виновен на Русия, че е агресивна, репресивна, ултра корумпирана диктатура, в която обикновените хора са бедни и ограничени. Никой не иска да е подчинен на такава империя. Украйна и Армения бяха в СССР и знаят много добре каква е руската реалност. Стига вече.

    10:11 04.06.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вацев":

    абе то дет се бъзикаме тука...някоя копейка //местна//разбрах че не знае руски ,но поне спал ли е с рускиня?

    Коментиран от #55

    10:11 04.06.2026

  • 49 Демократ

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Рамбо":

    Ние не пасем трева ! Госпожа Фекален каза , че можем свободно да пасем ..насекоми !

    10:11 04.06.2026

  • 50 нннн

    4 2 Отговор
    Ако се стигне дотам, арменците ще се пазарят по- добре от нас, българите.

    10:11 04.06.2026

  • 51 реалнсот

    4 4 Отговор
    хах реалноста не е розава за вас захарчова за съжаление , язък сасипахте една държава която тамън беше почнала да се съвзема и да бъде леко повече оважавана от света след разпада на ссср. зле

    10:12 04.06.2026

  • 52 Хи хи хи

    2 7 Отговор
    Защо не пишете как вчера германците ги изхвърлиха от съвета за сигурност на ООН
    Външния им министър хленчеше по телевизията ,че това е невиждано поражение германската дипломация и се случило защото Германия имала прочифутска и проусръинска външна политика

    Коментиран от #54

    10:12 04.06.2026

  • 53 Стига кряка ма!

    4 4 Отговор
    Преди 4 години бяхте много ербапи.

    10:15 04.06.2026

  • 54 Руската пропаганда

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи хи":

    Има за цел само глупаците.

    10:16 04.06.2026

  • 55 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я по-добре кажи защо те изритаха от Русия ...

    10:16 04.06.2026

  • 56 Кочо

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Летописец":

    Мен няма какво да ме убеждаваш! Отиди и убеди арменците, че за тях е по добре да са с Русия! Колкото ще убедиш украинците, че ще са по зле със Запада! Най малкото ще ти отговорят, че ти си се наместил в ЕС НАТО, а им предлагаш те да стоят в блатото! Все едно да убеждаваш алегоричната мома, че младежът към когото се стреми иска да я прекара! Да, но и тя иска! А ти ще подсмърчаш зад плета! Тъжно! Любимата ни Русия никой не я иска, дори и ние, но - факт!

    10:18 04.06.2026

  • 57 гост

    2 4 Отговор
    нещо се позагладила напоследък, добре и се отразява войната

    Коментиран от #62

    10:22 04.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Порколоков

    3 4 Отговор
    Вас ва.тниците какво ви бърка Армения?точно същото гра.бене правеха и сс.ср. От 20 ко.лонии в това число и България. Мач.кай рус.нака където го видиш.

    10:24 04.06.2026

  • 60 Факти

    4 5 Отговор
    Помним как ни грабеше Русия. 48 уранови мини - за Русия урана, а за България радиоактивното замърсяване на почвите и водите. Русия така ни грабеше, че стигнахме до режим на тока и купони за хляб, мляко, олио, месо, сапун и бензин. Дори тоалетна хартия нямахме. И това не са измишльотини, а факти, които всеки живял тогава ги помни. Представяте ли си подобно нещо днес? Представяте ли си режим на тока? Представяте ли си да имате лимит на най-базовите храни и стоки от ежедневието? Представяте ли си да си бършете зад... с вестник? Това ни го причини Русия, която ни управляваше чрез марионетното си правителство - БКП. Затова съседите й не искат да й бъдат подчинени. Те търсят помощ от Запада защото друго спасение няма. Сами нямат шанс. Западът не е перфектен, но е безкрайно по-добър от Русия.

    10:24 04.06.2026

  • 61 Пародия

    5 4 Отговор
    Понеже Русия не копае ресурсите на Украйна, не ползва чернозема им и не присвои АЕЦ и електро-топлоцентрали в завладените региони.

    Масква винаги е права, смехотворно, лошото е, че много народ им вярва на реториката.

    10:25 04.06.2026

  • 62 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "гост":

    Тази крава вече е около 100 кила.Попаднах на един клип с нея в цял ръст.

    10:28 04.06.2026

  • 63 Анджо

    1 0 Отговор
    Захарчето пак се възмущава, не искат от нас да купуват а ходят в Армения. Колко са нагли. Стойте на далеч от тази гадна русия. Армения е независима страна и тя трябва да си взима решенията, обаче русняко не дава ,иска и той от пая понеже няма ресурси.

    10:40 04.06.2026

  • 64 Жив пример

    0 0 Отговор
    Е България.

    10:46 04.06.2026

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