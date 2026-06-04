Обичана и мразена до полуда: Анджелина Джоли навършва 51 г. днес

Холивудската звезда Анджелина Джоли днес става на 50 г. Годините не ѝ личат, а милиони жени по света не спират да ѝ се възхищават. Каквото и да направи, където и да отиде, всичко, до което се докосне, носи нейната аура, пише woman.bg.



Красива, странна, боготворена, оплювана, обичана и мразена до полуда, Джоли не спира да ни вълнува. Независимо в каква роля влиза - на актриса, на майка, на любима, на дъщеря, на филантроп, на секссимвол. Съдбата е била многократно и щедра, и жестока към нея. Анджи обаче никога не пада по гръб.

Анджелина е родена на 4 юни 1975 г. в семейството на американския актьор Джон Войт и френската актриса Маршелин Бертран.



Родителите ѝ се развеждат, когато тя е едва на година. Детството ѝ е изпълнено с трудности и бедност. Живее с брат си и майка си. Първите и изяви на театрална сцена са, когато бъдещата холивудска звезда е само на 11 години.

Звездата ѝ изгрява през 1997г, когато пробива в киното с филми като „Джия“, „Колекционерът“, „Луди години“, „Да изчезнеш за 60 секунди“. Следват роли в касовите хитове за Лара Крофт - героинята от едноименната компютърна игра. Сред другите ѝ популярни превъплъщения са тези във филмите "Първороден грях" (2001), "Отвъд граници" (2003), "Крадец на животи" (2004), "Александър" (2004), "Мистър и мисис Смит" (2005), "Добрият пастир" (2006), "Неуловим" (2008), "Подмяната" (2008), "Агент Солт" (2010), "Туристът" (2010), "Господарка на злото" (2014) и "Край морето" (2015)

Джоли е известна с активната си позиция и благотворителните си акции. От 2001 г. е пратеник на добра воля на Агенцията за бежанците на ООН.

Личният живот на актрисата е не по-малко интересен от професионалния ѝ. През двайсетте си години Джоли е бисексуална и има любовна връзка с актрисата Джени Шимицу.



През март 1996 г. Анджи сключва брак с колегата си Джони Лий Милър, с когото се запознава на снимачната площадка на филма "Хакери" (1995). Двамата се развеждат три години по-късно. На 5 май 2000 г. минава под венчилото с актьора Били Боб Торнтон. Бракът им продължава три години.

Анджелина Джоли и Брад Пит се запознават През 2004 г. на снимачната площадка на "Господин и госпожа Смит" Анджелина среща Брад Пит. Холивудският секссимвол без да се замисли изоставя тогавашната си съпруга - актрисата Дженифър Анистън, за да заживее с Анджи. След десет години съвместен живот Анджи и Брад най-накрая си казват заветното "да" на церемония във Франция. Актрисата е биологична майка и на три дечица - момиченце на име Шайло и близнаци на име Нокс и Вивиан, които ражда от актьора Брад Пит. Семейството отглежда и три осиновени дечица: Мадокс, Пакс Тиен и Захара.

През 2013 г. Джоли обявява, че се е подложила на превантивна двойна мастектомия (отстраняване на млечните жлези). Взела е това решение, след като разбрала, че има 87% генетично предразположение към рак на гърдата. На 24 март 2015 г. Анджелина Джоли разказва пред New York Times, че вече се е подложила на операция по отстраняване на яйчниците и повече няма да може да ражда.

През 2016 г. Анджелина подава документи за развод с Брад Пит, посочвайки като причина "непреодолими различия".



В чест на холивудската красавица ви представяме няколко нейни цитата, които разкриват невероятната ѝ душевност:

"Когато другите момиченца мечтаеха да бъдат балерини, на мен някак си ми се искаше да бъда вампир."

"Ако да си с ума си означава да мислиш, че има нещо нередно в това да си различен, аз бих предпочела да съм просто напълно побъркана!"

"На кого му пука, че ще се изложа? Не ме е страх от ничие лично мнение!"

"Не вярвам във вината. Вярвам в това да имаш импулсивен живот, стига никога преднамерено да не нараняваш друг човек. И не съдете хората в живота си. Мисля, че трябва да живеем напълно свободни."

"Харесвам хората, които са малко луди, но идват от добро място. Мисля, че белезите са секси, защото си направил грешка, която е довела до някаква каша."

"Без болка не би имало страдание. Без страдание никога не бихме могли да се учим от грешките си. С други думи, болката и страданието са ключ към всички прозорци, без тях не може да се живее."

"Всичко, от което се чувстваме хубаво, не би могло да бъде лошо."

"Ако попиташ хората с какво са искали да се занимават винаги, повечето от тях ще ти отговорят, че не са го правили. Това ми къса сърцето."

"Навлизаме в любовта не като откриваме перфектния човек, а като се учим да виждаме несъвършения човек перфектно."

"Аз съм с мъж, който е еволюирал достатъчно, за да гледа тялото ми и да го вижда като още по-хубаво заради пътя, който то е извървяло."

"Недостатъците са привлекателни. Белезите са привлекателни."

"Никога не съм се чувствала установена или спокойна. Не можеш наистина да се отдадеш на живота, ако се чувстваш така."

"Спестявай една трета, живей с една трета и раздавай една трета."

"Винаги играя жени, с които бих излизала."

"Когато започна да се държа логично и не се доверявам на инстинктите си - тогава се забърквам в проблеми."

"Това, което ме подхранва, ме унищожава."

"Мислите си: "Ами, ако днес сгреша? Ще съжалявам". Аз не вярвам в съжалението, аз чувствам, че всичко води до там, където сме, и само трябва да скочим напред, да сме с добри намерения, да се отдадем и просто да видим какво ще стане."

"С боси крака рано сутрин се чувствам красива. Не винаги съм се чувствала така. Но сега се чувствам. Когато някой те обича и правиш някой щастлив, когато присъствието ти изглежда го прави щастлив, ти изведнъж започваш да се чувстваш най-красивия човек на света."

"Където и да съм, винаги се случва да се погледна в огледалото и да ми се прииска да съм някой друг."

"Мисля за смъртта повече от някои други хора. Може би, защото обичам живота повече от тях."

"Обичай един човек, грижи се за него докато умреш. Знаеш: отгледай деца. Имай добър живот. Бъди добър приятел. И опитай да бъдеш напълно този, който си. Разбери какво точно обичаш ти самият. И след това го преследвай с всичко, което имаш, независимо какво ще ти коства."

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Източник: woman.bg