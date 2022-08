Социалните мрежи призовават известните личности да слязат от частните си самолети

Полетите им се следят внимателно в социалните мрежи: от Тейлър Суифт до Бернар Арно, натискът върху известни личности, политици и бизнесмени се увеличава да ограничават пътуванията си с частен самолет заради големия въглероден отпечатък, предаде Франс прес.

След като публикува снимка на самолета си и на този на своя приятел в Инстаграм в средата на юли, телевизионната звезда Кайли Дженър беше наречена "климатична престъпница" от интернет потребителите.

Обиди отнесе в Туитър и режисьорът Стивън Спилбърг, обвинен, че използвал самолет за полет, продължил 28 минути.

Безброй мемета, хумористични снимки или видеоклипове се разпространяват, за да се подиграват на певицата Тейлър Суифт, след като наскоро в анализ на маркетинговата агенция “Ярд” тя беше определена като "известна знаменитост, която най-много замърсява“ околната среда със 170 полета, осъществени от началото на годината.

According to research from Yard, Taylor Swift reportedly creates the most CO2 emissions through private jet usage among celebrities, at 8,293 tonnes.



🔗: https://t.co/KYgMhN68sT pic.twitter.com/9LYTQoB9ZT