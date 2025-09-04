Новини
Любопитно »
„Traitors: Игра на предатели“ започва с две премиери на 16 и 17 септември

4 Септември, 2025 12:31 413 8

  • traitors: игра на предатели-
  • игра-
  • риалити шоу-
  • известни личности-
  • знаменитости-
  • владо карамазов

25 известни личности ще се опитат да оцелеят в игра на предателство

„Traitors: Игра на предатели“ започва с две премиери на 16 и 17 септември - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 16 и 17 септември от 20 часа зрителите на bTV ще се потопят в мистериозния свят на „Traitors: Игра на предатели“ с два поредни епизода, които ще разкрият магията на играта, драмата, доверието, напрежението и стратегията. На величествено място, далеч от хорските очи, 25 известни личности ще трябва да намерят начин да оцелеят в игра, в която приятелството се подлага на най-голямото изпитание, а всяко доверие може да се окаже фатално.

Харизматичният водещ Владо Карамазов не само ще води зрителите през събитията и обратите в играта, но още в началото ще зададе ритъма на тази психологическа битка и ще определи кои и колко ще са първите „предатели“. Въпросът е – коя от звездите ще поиска да тества силите си като „предател“ и кой категорично ще предпочете да остане верен и да изгради съюзи върху доверие? И дали Владо ще се съобрази с тези желания? И най-важният въпрос – ще успее ли играта да надделее и да завладее играчите така, че приятелствата и съюзите да останат на заден план или ще срещне тяхната съпротива?

Всеки ден участниците ще трябва да работят заедно като отбор в грандиозни мисии. Всяка една задача, ще им носи финансов стимул и път към натрупване на награден фонд, чийто максимален размер е 150 000 лв. Ще им стигнат ли силите, за да вземат всичко, или мисиите ще доведат до нови поводи за съмнения?

Вечерите в имението на тайните ще завършват с „кръгла маса“, на която напрежението ще достига връхната си точка. Взетите на нея решения, гласовете, стратегиите и доверието могат да прогонят както „предател“, така и „праведен“ у дома. През нощта след таен съвет на „конклава“, „предателите“ ще нанасят своите тайни удари, елиминирайки един по един съперниците си. Никой няма да знае какво ще му донесе утрото – нов ден в играта, или еднопосочен билет към вкъщи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре беги

    7 0 Отговор
    От години се правят "риалитита" в които се уреждат с връзки все едни и същи муцуни за да вземат някой лев и да си подържат "имиджа"!
    Отказвам да гледам поредната вътрешноведомствена боза!

    12:33 04.09.2025

  • 2 Тв критик

    6 0 Отговор
    Ще пропусна с голямо удоволствие. Не гледам такива шоута. А тази тв също от много години.

    12:41 04.09.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Поредния купен формат който няма да се гледа . Поредната скука и глупост.

    12:42 04.09.2025

  • 4 Хейт

    6 0 Отговор
    Поредната изгъзица на бТВ . И то купена.

    12:43 04.09.2025

  • 5 Един

    2 0 Отговор
    Простотия след простотия и гнусот след гнусот по телевизиите.
    После що растели такива децата - ми вие кво им показвате?! Къде е СЕМ да цензурира тия глупости?!

    12:45 04.09.2025

  • 6 Зик

    3 0 Отговор
    Тези станаха на 25 години като 18 от тях само е реклами .

    12:45 04.09.2025

  • 7 Салмонела

    3 0 Отговор
    Ще има с какво да запълват сутрешния блок и какви глупости да си говорят.

    12:46 04.09.2025

  • 8 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тоя некадърниккаралазов за нищо не става, как са го взели тия да съсипе предаването, бозава работа, пропускам

    13:00 04.09.2025