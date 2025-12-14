Новини
Костадинов: Цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%". НСИ лъже

14 Декември, 2025 13:44

  • костадин костадинов-
  • бюджет-
  • инфлация-
  • еврозона-
  • правителство

Според него страната ни не изпълнява първия маастрихтски критерий, защото бюджетът ни за настоящата година е с много по-голям дефицит от 3%

Костадинов: Цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%". НСИ лъже - 1
Мария Атанасова

Няма вариант да подкрепим ново правителство в този парламент. Това заяви пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той продължава да е на мнение, че приемането на България в еврозоната трябва да бъде отложено с една година.

"Ако един договор не може да бъде предоговорен при извънредни обстоятелства, това означава, че това не е договор, а диктат", обясни лидерът на "Възраждане" в интервю за предаването "Неделя 150".

Според него страната ни не изпълнява първия маастрихтски критерий, защото бюджетът ни за настоящата година е с много по-голям дефицит от 3%.

"Предполага се, че в края на март - началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната", подчерта Костадинов.

Нито една държава-членка на еврозоната не е влязла при такива обстоятелства - без редовно правителство и без бюджет за 2026 г., изтъкна той.

Според него "цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%" (бел. ред. това са данните на финансовото министерство). НСИ лъже, смята Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" е на мнение, че няма разлика между предишния и сегашния вариант на бюджета:

"20 млрд. лв. е дълъгът, който трябва да бъде изтеглен според този бюджет, а 21 млрд. беше според предишния. Бюджетът е бюджет на фалита".

По думите му за да се направи дефицит от 3%, са засилени приходите чрез кредити. За 2025 г. държавата изтегли 19 млрд. лв. кредити, за 2026 г. се предвиждат 20 млрд., уточни той, но според него "рано или късно този балон ще се спука".

"Дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%", заяви Костадин Костадинов и добави коментара си:

"Тази дългова спирала, в която ни вкарват в момента, е смъртоносна за нашата страна. За 2 години ще задлъжнеем с 40 млрд. лв. Толкова голям еднократен дълг България не е поемала дори по времето, когато е водила войни. Това е държавна измяна. Това е престъпление. И всичко това, за да се вкара България в еврозоната".

"Силно се надявам с висока избирателна активност българският народ да даде възможност "Възраждане" да стане първа политическа сила, а престъпниците да си получат наказанието", каза той. И продължи:

"Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае".

"Възраждане" предлага връщане на машинното гласуване на 100% - ние го предлагаме от юни 2022 г., напомни лидерът на партията. Той обаче не вижда как ще стане това в сегашния състав на НС:

"Единственото, което ни остава, е да мобилизираме българите да излязат и гласуват, да има висока избирателна активност. Всичко може да се фалшифицира и манипулира, но високата избирателна активност не може. При висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС-НН ще бъдат маргинални политически формации, а ПП-ДБ - маргинална софийска формация. Това зависи от българския народ. При висока избирателна активност България наистина ще бъде демократична държава".

Успяхме да свалим едно правителство с протести, подчерта Костадинов. Според него правителството действително се е изплашило:

"Страхът се четеше в очите им. Ние, българите, осъзнахме своята сила. Смятам, че наистина ще се вдигне вълна. Ще работим за това да убедим максимален брой хора да отидат да гласуват, дори да не е за "Възраждане"".

На протеста имаше всякакви хора, обединени от това, че искаме да живеем нормално, каза още той, но добави, че по-нататък имат огромни разминавания с ПП-ДБ, дори цивилизационни разминавания:

"Искаме народът да има думата, народът да гласува, народът да определя съдбата си. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат точно обратното - ето ви огромният цивилизационен разлом. Българският народ със своя глас ще определи бъдещето на цялата държава в следващите години".


  • 1 Наблюдател

    41 63 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #3, #39, #44, #55, #60

    13:45 14.12.2025

  • 2 Налудник

    54 19 Отговор
    Имат интерес да приемат овцете, за да им плащат дълговете. Не виждам нищо нелогично.

    Коментиран от #7, #30, #43

    13:47 14.12.2025

  • 3 катун еоод

    63 30 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    вpeмe e зa нaциoнaлнo възpaждaнe нo бeз кo-пa-нap-cкa-тa шaйкa Изpaждaнe!

    13:49 14.12.2025

  • 4 Боби

    46 20 Отговор
    Тя цяла България знае и че Радев като направи партия си аут завинаги от политиката, слава богу, ама кво от това?

    Коментиран от #16, #28

    13:49 14.12.2025

  • 5 не стопли ли бе Коста

    43 13 Отговор
    Те знаят, че инфлацията е повече и не им дреме.
    Колкото повече го повтаряш , толкова по-смешен ставаш.

    Те искат България в ЕЗ такава каквато е. Вкл. с тази инфлация.
    Какво не разбра?

    Коментиран от #9

    13:50 14.12.2025

  • 6 Оргинал, бе бате

    30 8 Отговор
    За целта в НСИ редят едни кошници като истински кошничари и се кълнат също като тях.

    13:51 14.12.2025

  • 7 Боби

    26 34 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Нали бяхме много скъсани Българите, как ще плащаме чужди дългове? Последно беднни ли сме, или богати? Искат да ни доят, или убият с кемтрейлс? Искат да им плащаме дълговете, или да ни убият с ваксини? Изберете си гледна точка и се придържайте, илитератчета...

    13:51 14.12.2025

  • 8 Паисий е жив

    44 24 Отговор
    Винаги трябва да има един псевдонационалист, който да обира гласовете на определена, не много образована група. Беше Янев, Волен, сега е Копейкин. Празни слогани и твърдо отстояване на позиции, но само на думи - като с ваксините. Били много лошо нещо, а те са едни от първите ваксинирани в държавата. Еврото много лошо нещо, а си купуват нещата в евро.

    Коментиран от #13

    13:52 14.12.2025

  • 9 Даже и това не разбрал

    6 25 Отговор

    До коментар #5 от "не стопли ли бе Коста":

    Смешни сте вие, които мислите, че убеждава тях, а не вас!

    Коментиран от #22

    13:52 14.12.2025

  • 10 ха, ха, ха...

    34 19 Отговор
    Тоя си въобразява, също като Путин, че е много печен! България била излъгала без проблем цяла Европа, а само един Костадинов не може...

    13:52 14.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕФА

    42 7 Отговор
    Как няма да лъже НСИ като всички крадливи и лъжливи чантаджий там са назначени от Българоубиеца Винету и престъпника Шиши !!!

    13:53 14.12.2025

  • 13 ОбРозована

    25 10 Отговор

    До коментар #8 от "Паисий е жив":

    Образована група да не е тази, която приема чужд образ за живота и мечтае за него, а пренебрегва традициите?

    Коментиран от #17

    13:54 14.12.2025

  • 14 Иван

    22 38 Отговор
    Такива изказвания трябва да се считат като държавна измяна и директно в затвора на такива не им трябва съд

    13:55 14.12.2025

  • 15 Протести

    30 7 Отговор
    Оставка на НСИ.. И ЗАТВОР

    13:56 14.12.2025

  • 16 Смешник

    30 6 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Чак пък аут не вярвам Радев изповядва почти същите възгледи като него Може след изборите даже и да се коалират както стана в Чехия

    Коментиран от #27

    13:56 14.12.2025

  • 17 Да не си

    6 20 Отговор

    До коментар #13 от "ОбРозована":

    Обрязана....

    Коментиран от #18

    13:56 14.12.2025

  • 18 К Lи т о р а

    12 6 Отговор

    До коментар #17 от "Да не си":

    Там ли е, или само устните ги нема..

    13:58 14.12.2025

  • 19 НРБ

    34 11 Отговор
    Първо беше зор да се отложи с 20 години, сега с една година, а всички знаят че остават само 17 дни.
    Отлагане не може да има и това беше ясно още на 08.07.2025 год.

    13:59 14.12.2025

  • 20 Само припомням

    20 13 Отговор
    Малък урок по анатомия:
    Черепът на мъжете расте през целия им живот.
    Защо на К.... не е пораснала?!?

    Това е голям клуб и вие не сте част от него!

    13:59 14.12.2025

  • 21 Да лошата икономика, недоимъка

    16 6 Отговор
    подбуди протеста. В България няма добри икономисти по върховете.
    Но на мен ми прави впе чатление, че когато на кормилото застанат умни хора и държавата бавно тръгва към възход, веднага се явява ГЕРБ, със всички политически средства и с лъжлива пропаганда ,правена от удобни журналисти, добрата влат се подменая отново с доказалите се бизплодници ГЕРБ. Започвот с плюене и лъжи, колко загуби нанесло предишното правителств, та ГЕРБ трябвало да оправя нещата. Вземат се заеми и икономиката отнново се забатачва. Така бе с правителството на Ооушарки, така и с управлението на Продължаваме промяната.
    Ако не се озапти Герб, играта ще се повтаори отново.Те прото са неспособни да управляват добре икономиката.

    Коментиран от #45

    14:02 14.12.2025

  • 22 какво да ми убеждава

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Даже и това не разбрал":

    Всеки ден сме в тази реалност. Не си знаем цените ли?
    Да ме убеди колко са ми разходите и колко са били миналата година ли?
    Да няма намерение да се кандидатира за учтел на лица със СОП?

    14:03 14.12.2025

  • 23 Важното е

    26 8 Отговор
    Че инфлацията не хвана
    Строежа на Костя в Тюленово.

    На Брега на Морето ,
    Басейна инфлацията не го баря .

    Коментиран от #37

    14:04 14.12.2025

  • 24 Коце

    16 27 Отговор
    Ако успееш да отложиш еврото с една година , ще се превърнеш в национален герой

    14:04 14.12.2025

  • 25 хаха

    25 9 Отговор
    Я марш при Гуцанов за още някоя къща бе Простадинофф.

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки.

    Коментиран от #31, #36

    14:05 14.12.2025

  • 26 От Теб Всичко !

    15 5 Отговор
    От Теб Всичко !

    От Държавата !

    Нищо !

    Бягайте !

    От Тази Държава !

    Колкото Може !

    По-Далеч !

    Ние !

    Не Сме !

    Крепостни !

    Селяни !

    14:05 14.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Капейката

    21 11 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Ще стане Лакейче на Радев
    Ще му чисти ....
    След него .

    Толкова години на служба при
    Мутрофанова
    Вече му е навик да е подлога .

    14:09 14.12.2025

  • 29 Абсурдистан

    20 10 Отговор
    Шанаво е копейката да се вълнува от мнението на Европа. Той ще си остане азиатски дребен нацист.

    14:10 14.12.2025

  • 30 Отврат

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    НСИ винаги е лъгал за инфлацията, от времената на Луканов, Попов, Виденов, Костов, та до ден днешен. Хората винаги са знаели, че НСИ лъже и никога не са вярвали на казаното от тях. Нищо, че стоките от потребителската кошница са поскъпнали с 80%, ама нали роялите, контрабасите, екскурзиите до екзотични дестинации и самолетните билети на дълги разстояния са поевтинели, та средно общата инфлация била 10на %. Дрън-дрън, обикновения човек, който живее от заплата до заплата никога няма да си купи контрабас или роял, никога няма да отиде на екзотична екскурзия или да пътува със самолет на далечно разстояние. Няма никаква статистика - всичко е обикновена стъкмистика, а обявения резултат винаги е властоугоден.

    14:11 14.12.2025

  • 31 Имаше едни 5 Милиона левчета

    19 7 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Които се въртяха около Костя
    Ходеше даже и до Червения Мегдан в Москва ,
    Никой не разбра къде останаха .
    Явно добре ги инвестирал Костя .

    14:13 14.12.2025

  • 32 малиииий...

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от ";;;;;":

    Ти няма ли най накрая да разбереш, че нито политици, нито уравляващи, нито САЩ, нито Европа са България, а това сме всички ние и само ние? Каквото всички заедно си надробим това ще сърбаме! Това, че ти вече си готов да обявяваш фалит няма да те спаси и след 20 години, а и никой не е задължен да те спасява.

    14:19 14.12.2025

  • 33 Иван

    19 12 Отговор
    Колкото и да рИвеш копейко, няма да спреш България по пътя й към Европа !

    Коментиран от #38

    14:20 14.12.2025

  • 34 Как

    15 5 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. Само гледат да се сбият с някого или да разрушат нещо! Как да имаш доверие на побойници!

    14:21 14.12.2025

  • 35 гумата

    16 8 Отговор
    Да се служи на руснаците е много лоша идея! Не е зле да се види на какво прилича Грузия след установяване на проруска власт там. На това ще заприличат българските градове и пътища. А такива като КК просто ще бъдат безгласни букви на господарите от Кремъл, които ще убият, който им излезе на пътя. Всъщност Израждане няма никакви опции за политическа проява, защото с настъпването на 01.01.2026 година причината за съществуването и м свършва.

    14:22 14.12.2025

  • 36 егаси

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Ами имиджа си е имидж, ама да плащаш уихви заради единия имидж е ного тегаво :)))

    14:22 14.12.2025

  • 37 викаш

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Важното е":

    Направо дефлация, че и пазарен срив?
    С 800 уева вноска цял ландлорд стана човека едър.

    14:25 14.12.2025

  • 38 Ропа значи Дупка

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Тя Е В Ропа и сега, къде по дълбоко?

    14:28 14.12.2025

  • 39 55555

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Двадесет човечета с объркано съзнание сте вие от възраждане.!!Защо се прешивате към протеста който е за европейска България,и иска да се освободим от досега управлявалите ни креатури на Кремъл и на ДС.

    Коментиран от #41

    14:28 14.12.2025

  • 40 Цонка Копейкина

    5 5 Отговор
    Аз съм жена на Костадинка фон Максуда. Тя е от аршстокрацията ,принцеса на Максуда ,велика херцогиня копанарска, графиня ромска ,баронеса калдарашка фон Игнатиево ,първи пер на Въглен.Носител на ордена на червените кюлоти I-ва степен,връчен лично от пияната тьотка Митрофанова .. В морганически брак със мин,лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс ...

    Коментиран от #42

    14:29 14.12.2025

  • 41 Жълтопаветен канибал

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "55555":

    Ампири куку евродженърско, какво търси Урсулът в България заедно с "кремълските" креатури да откриват зардно заводи и да са цаливат като първи гаджета?
    Защо укрофашите наградиха "кремълските" креатури с ордени?
    Защо "кремълските" креатури до преди няколко месеца живееха на квартира в американското посолство?

    Това евробите как живеете с iq като на стайната температура остава загадка за науката.

    Коментиран от #67

    14:33 14.12.2025

  • 42 Само припомням

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Цонка Копейкина":

    Тук си прав, те всички са започнали живота си като м0миченца. Всички са част от ка6алa.

    14:35 14.12.2025

  • 43 Ти добре ли си?

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Какви дългове ще им плащаме?, вие копейките само лъжи тиражирате, никой на никому никакви дългове няма да плаща.

    14:37 14.12.2025

  • 44 има да си чекаш

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Времето на възраждене отмина - имаха няколко пъти шанс да променят нещо, нищо не сътвориха.

    14:39 14.12.2025

  • 45 55555

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да лошата икономика, недоимъка":

    Не протеста не беше беше от бедняци!Протеста беше от умни хора,които излязоха да защитят държавата от па,ра.,зити,.те,от ДС и техните червенобузи дечица.Исрината излезе наяве и вече немогат да я скрият.Лусттация най малко до трето коляно,преосноваване на съд и прокоратура-с нови лица,нямащи нищо общо с червената номенклатура .

    14:40 14.12.2025

  • 46 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    7 2 Отговор
    Радев доказан измекяр и негодник, и поне 90% от хората го знаят, на другите ще им стане ясно в пред изборните дебати. ...... Дуранкев, Гечев, Кузман И, Сарийски, и другата псевдо опозиция поставена опозиция, марионетна опозиция, не казвате за 40 милиарда евро от валутният резерв, ще горите в адът.. Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Н

    14:42 14.12.2025

  • 47 Цяла Европа знае че ти Костя си..

    12 5 Отговор
    Едно долно руско мекере, лъжещо, заблуждаващо и богатеещо на гърба на едни заблудени хорица.

    14:42 14.12.2025

  • 48 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2

    2 1 Отговор
    Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 евро за семейна ферма, като не повече от 50% от парите са за не семейни фирми - ферми. Държавата да разсрочи за 99 години заемите по жилищата на кредит и да гарантира изплащането им чрез социални помощи и застраховки срещу фалит и безработица. Като има закон или стимул банките, поне държавни банки, да дават 50% от заемите за жилище. И 100% от работниците да имат профсъюз - тоест адвокат, който да иска фирмите да дават 70% от добавената стойност за заплати. А минималната заплата да е по закон 30% от БВП на зает. В Швейцария 70% от БВП е за трудови доходи, в България под 50% - вероятно под 40%. Социалната пенсия 50% от минималната заплата, социалната помощ 30% от минималната заплата, Внесеното за пенсия да се изплаща само то над социалната пенсия, нищо повече, и да се наследява. Базовата пенсия която да не зависи от осигуровките да се повишава според трудовото време, от минимум 50% от минималната заплата без доказан стаж, до 100% от минималната заплата при 50 години стаж. На всеки безработен от 22-70 години да се дава ферма, с поне 100 кокошки и 10 крави, до 500 кокошки и 50 крави, и 300 декара за фураж, от държавата, като 50% от добавената стойност е за държавата като продукция за нейни магазини или за армия и училищата. 2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бус

    14:43 14.12.2025

  • 49 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 3

    3 2 Отговор
    2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бусове всеки ден и бързата помощ. Безплатни за всички, и чужденците, и те плащат ДДС и акцизи. А частните болници да са към частни застрахователи, застраховане на всяко работно място. Застрахователите да съдят болниците, ако нещо са объркали, и да им отказват финансиране.

    14:44 14.12.2025

  • 50 Да ви го....

    0 1 Отговор
    На белите полета на кода. Вие сте непоносими жалки и работните избирателно защото така ви заповядват вашите господари. Малкото д със Големият дир... К и един туууткащ се с малкото G,Ю.

    14:46 14.12.2025

  • 51 Само един пример

    4 2 Отговор
    Какви 3% бе?
    Така рекламираната майонеза ,,Краси" само за година-две от 1,25 лв за опаковка от 200 гр...днес вече минава...2,50 лв...
    Да е само тя ?

    14:48 14.12.2025

  • 52 Левът е благословен !

    4 7 Отговор
    Господ е българин и евро няма да има!

    Коментиран от #56, #62, #74

    14:51 14.12.2025

  • 53 Евроатлантически погром

    5 3 Отговор
    КЗК: Търговските вериги слагат до 135% надценка на хранителни стоки

    Но да знаете не е от еврото! Това е новата мантра на евробите.

    14:52 14.12.2025

  • 54 икономист

    5 1 Отговор
    Копейко е най-добрият счетоводител от всички римляни.

    14:55 14.12.2025

  • 55 доктор

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    От възраждане се получи израждане....

    14:56 14.12.2025

  • 56 И ако евро има след 0.1.01.2026г

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Левът е благословен !":

    Ти какво ще направиш?, ще си прережиш вените ли?

    14:59 14.12.2025

  • 57 Димо

    2 1 Отговор
    Копейкин в затвора, задено със спонсорите му Пеевски и Борисов!На последните парламентарни избори гласове купуваха ДПС,ГЕРБ, Възраждане и ИТН. Последните две с пари от Борисов и Пеевски! ГЕРБ и ДПС плащаха от 100 до 200 лева на глас, а Възраждане и ИТН даваха по 50 лева.

    15:00 14.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 БеГемот

    4 0 Отговор
    Тъпанар....и на първи януари пак глупости ще плещи...

    Коментиран от #71

    15:01 14.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тотален евроатлантически погром

    1 4 Отговор
    Континентална Европа губи дял от световния БВП - от 25% през 1990 г. до 14% днес - отчасти поради национални и транснационални регулации, които подкопават креативността и трудолюбието.

    Но този икономически спад е засенчен от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличaване. По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейностите на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, мигpaционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие. - из Стратегия за национална сигурност на Съединените амepикански щати 2025 г.

    И да знаете, последният евроатлантик на света ще yмpe в България. Дълго след като самите атлантици са забравили за тази вредна, човeкoненaвиcтна идеология. Какъв народ сме само, а!

    Коментиран от #66, #70

    15:03 14.12.2025

  • 62 хххх

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Левът е благословен !":

    И какво ще направите малобройните рублерасти по въпроса,че нещо не е ясно? Повтаряй си го това още 15 дни фaтмaк,че после ще си купуваш хляб с евро

    15:03 14.12.2025

  • 63 костадинкин

    2 1 Отговор
    русорома, да дири сметка на агент буда и голямото Д.

    15:04 14.12.2025

  • 64 Досега

    0 3 Отговор
    В Исперих гласувахме за ДПС(принудително),вече само за Възраждане и дано върнат като спечелят

    15:04 14.12.2025

  • 65 Досега

    0 4 Отговор
    И дано върнат лева

    15:05 14.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 55555

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Жълтопаветен канибал":

    Виж сега фен ,да ти обясня.Левите движения не са само в Русия,либералните движения на запад са същите тези левичари които ви направиха Комунизма.Консерваторите и републиканците на запад са десните-тези които работят и произвеждат за да може левите да разпределят чужди блага.В природата е прието че нормата се движи на дясно-по часовниковата стрелка,галактики и вселени се движат на дясно,само лявото е обратно.!!Защо мислиш на гейовете им викат че са с обратни наклонности или леваци?!!

    Коментиран от #72

    15:06 14.12.2025

  • 68 Слаб си

    3 1 Отговор
    Ивайло Мирчев е по курназ.Едвам спасиха Пеевски да не го пребие в стил сенсея

    15:07 14.12.2025

  • 69 Анонимен

    5 2 Отговор
    Тежко и горко ни ако този влезе във власта…

    15:09 14.12.2025

  • 70 рашистки колапс

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Тотален евроатлантически погром":

    ссср още чака Европа и запада да се разпадне 😂За сметка на това обаче империята на злото си замина ,а вие продажниците наново продължавате да лаеге 😂

    15:10 14.12.2025

  • 71 ТАКА

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "БеГемот":

    Ще бъде, но ще си получава заплатата в евро и няма да се налага да я обменя и да плаща такси за това.

    15:12 14.12.2025

  • 72 Жълтопаветен канибал

    0 4 Отговор

    До коментар #67 от "55555":

    Защото най-вероятно са евроатлантици! Дето си мислят, че Европа-Сащ означаво дясно. А в същото време Европистан, към който туземците сякаш излезли от Криворазбраната цивилизация, ни бутат, е на път да се самозаличи чрез безконтролната масова миграция. Прочети коментар 61.

    Коментиран от #78, #79

    15:15 14.12.2025

  • 73 Сесесере

    2 4 Отговор
    България вън от ЕС и НАТО, затваряне на границите ! Всички, които са навън имат 1 седмица да се приберат или остават там!

    Коментиран от #76

    15:15 14.12.2025

  • 74 55555

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Левът е благословен !":

    Че плаща си с рубли,кой те спира,Българина си иска Еврото.!!

    15:16 14.12.2025

  • 75 Факт

    0 1 Отговор
    Ако Еврозоната е в състояние да преглътне такава мистификация, значи са опрели до нашите омачкани в джобовете милиарди.

    15:18 14.12.2025

  • 76 Лапуркай бе

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Сесесере":

    Съветски лапунгерЯко лапуркай семката ти едногънкова

    15:18 14.12.2025

  • 77 Майора

    2 1 Отговор
    Ало Копейкин , спри се с твоите врели некипели приказки! Ввно сте толкова добри юристи та да не знаете че международния договор се изпълнява без предоговаряне и не е диктат! Стига си лъгал безобразно , парите от Митрофанова свършиха и ти отиваш в небитието както Волен! Върни парите от партийната субсидия , с която си купи къща за 400 000 лв и на сина си за 1 000 000 лв!

    15:20 14.12.2025

  • 78 Абе Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Жълтопаветен канибал":

    Питай работодателите как си намират работници и за най изгрухтялите работи за съжаление трябват талибани.Знаеш ли един колега разправя за дадена работа нашите тъмнокожи събратя за 200 лв надница.не искат да работят.Е за това щеима талибани.

    15:22 14.12.2025

  • 79 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Жълтопаветен канибал":

    Понятието Евроатлантик е подвеждащо-Лявата патология я има навсякъде,няма изток няма запад-прочети и се информирани за твоите светини Ленин,Сталин,Тротски и за техните мъжки любовници и тогава ми говори за Евроатлантизъм.!!!

    15:22 14.12.2025

