Костадинов: Цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%". НСИ лъже

Няма вариант да подкрепим ново правителство в този парламент. Това заяви пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.
Той продължава да е на мнение, че приемането на България в еврозоната трябва да бъде отложено с една година.
"Ако един договор не може да бъде предоговорен при извънредни обстоятелства, това означава, че това не е договор, а диктат", обясни лидерът на "Възраждане" в интервю за предаването "Неделя 150".
Според него страната ни не изпълнява първия маастрихтски критерий, защото бюджетът ни за настоящата година е с много по-голям дефицит от 3%.
"Предполага се, че в края на март - началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната", подчерта Костадинов.
Нито една държава-членка на еврозоната не е влязла при такива обстоятелства - без редовно правителство и без бюджет за 2026 г., изтъкна той.
Според него "цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%" (бел. ред. това са данните на финансовото министерство). НСИ лъже, смята Костадинов.
Лидерът на "Възраждане" е на мнение, че няма разлика между предишния и сегашния вариант на бюджета:
"20 млрд. лв. е дълъгът, който трябва да бъде изтеглен според този бюджет, а 21 млрд. беше според предишния. Бюджетът е бюджет на фалита".
По думите му за да се направи дефицит от 3%, са засилени приходите чрез кредити. За 2025 г. държавата изтегли 19 млрд. лв. кредити, за 2026 г. се предвиждат 20 млрд., уточни той, но според него "рано или късно този балон ще се спука".
"Дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%", заяви Костадин Костадинов и добави коментара си:
"Тази дългова спирала, в която ни вкарват в момента, е смъртоносна за нашата страна. За 2 години ще задлъжнеем с 40 млрд. лв. Толкова голям еднократен дълг България не е поемала дори по времето, когато е водила войни. Това е държавна измяна. Това е престъпление. И всичко това, за да се вкара България в еврозоната".
"Силно се надявам с висока избирателна активност българският народ да даде възможност "Възраждане" да стане първа политическа сила, а престъпниците да си получат наказанието", каза той. И продължи:
"Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае".
"Възраждане" предлага връщане на машинното гласуване на 100% - ние го предлагаме от юни 2022 г., напомни лидерът на партията. Той обаче не вижда как ще стане това в сегашния състав на НС:
"Единственото, което ни остава, е да мобилизираме българите да излязат и гласуват, да има висока избирателна активност. Всичко може да се фалшифицира и манипулира, но високата избирателна активност не може. При висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС-НН ще бъдат маргинални политически формации, а ПП-ДБ - маргинална софийска формация. Това зависи от българския народ. При висока избирателна активност България наистина ще бъде демократична държава".
Успяхме да свалим едно правителство с протести, подчерта Костадинов. Според него правителството действително се е изплашило:
"Страхът се четеше в очите им. Ние, българите, осъзнахме своята сила. Смятам, че наистина ще се вдигне вълна. Ще работим за това да убедим максимален брой хора да отидат да гласуват, дори да не е за "Възраждане"".
На протеста имаше всякакви хора, обединени от това, че искаме да живеем нормално, каза още той, но добави, че по-нататък имат огромни разминавания с ПП-ДБ, дори цивилизационни разминавания:
"Искаме народът да има думата, народът да гласува, народът да определя съдбата си. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат точно обратното - ето ви огромният цивилизационен разлом. Българският народ със своя глас ще определи бъдещето на цялата държава в следващите години".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #3, #39, #44, #55, #60
13:45 14.12.2025
2 Налудник
Коментиран от #7, #30, #43
13:47 14.12.2025
3 катун еоод
До коментар #1 от "Наблюдател":вpeмe e зa нaциoнaлнo възpaждaнe нo бeз кo-пa-нap-cкa-тa шaйкa Изpaждaнe!
13:49 14.12.2025
4 Боби
Коментиран от #16, #28
13:49 14.12.2025
5 не стопли ли бе Коста
Колкото повече го повтаряш , толкова по-смешен ставаш.
Те искат България в ЕЗ такава каквато е. Вкл. с тази инфлация.
Какво не разбра?
Коментиран от #9
13:50 14.12.2025
6 Оргинал, бе бате
13:51 14.12.2025
7 Боби
До коментар #2 от "Налудник":Нали бяхме много скъсани Българите, как ще плащаме чужди дългове? Последно беднни ли сме, или богати? Искат да ни доят, или убият с кемтрейлс? Искат да им плащаме дълговете, или да ни убият с ваксини? Изберете си гледна точка и се придържайте, илитератчета...
13:51 14.12.2025
8 Паисий е жив
Коментиран от #13
13:52 14.12.2025
9 Даже и това не разбрал
До коментар #5 от "не стопли ли бе Коста":Смешни сте вие, които мислите, че убеждава тях, а не вас!
Коментиран от #22
13:52 14.12.2025
10 ха, ха, ха...
13:52 14.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ШЕФА
13:53 14.12.2025
13 ОбРозована
До коментар #8 от "Паисий е жив":Образована група да не е тази, която приема чужд образ за живота и мечтае за него, а пренебрегва традициите?
Коментиран от #17
13:54 14.12.2025
14 Иван
13:55 14.12.2025
15 Протести
13:56 14.12.2025
16 Смешник
До коментар #4 от "Боби":Чак пък аут не вярвам Радев изповядва почти същите възгледи като него Може след изборите даже и да се коалират както стана в Чехия
Коментиран от #27
13:56 14.12.2025
17 Да не си
До коментар #13 от "ОбРозована":Обрязана....
Коментиран от #18
13:56 14.12.2025
18 К Lи т о р а
До коментар #17 от "Да не си":Там ли е, или само устните ги нема..
13:58 14.12.2025
19 НРБ
Отлагане не може да има и това беше ясно още на 08.07.2025 год.
13:59 14.12.2025
20 Само припомням
Черепът на мъжете расте през целия им живот.
Защо на К.... не е пораснала?!?
Това е голям клуб и вие не сте част от него!
13:59 14.12.2025
21 Да лошата икономика, недоимъка
Но на мен ми прави впе чатление, че когато на кормилото застанат умни хора и държавата бавно тръгва към възход, веднага се явява ГЕРБ, със всички политически средства и с лъжлива пропаганда ,правена от удобни журналисти, добрата влат се подменая отново с доказалите се бизплодници ГЕРБ. Започвот с плюене и лъжи, колко загуби нанесло предишното правителств, та ГЕРБ трябвало да оправя нещата. Вземат се заеми и икономиката отнново се забатачва. Така бе с правителството на Ооушарки, така и с управлението на Продължаваме промяната.
Ако не се озапти Герб, играта ще се повтаори отново.Те прото са неспособни да управляват добре икономиката.
Коментиран от #45
14:02 14.12.2025
22 какво да ми убеждава
До коментар #9 от "Даже и това не разбрал":Всеки ден сме в тази реалност. Не си знаем цените ли?
Да ме убеди колко са ми разходите и колко са били миналата година ли?
Да няма намерение да се кандидатира за учтел на лица със СОП?
14:03 14.12.2025
23 Важното е
Строежа на Костя в Тюленово.
На Брега на Морето ,
Басейна инфлацията не го баря .
Коментиран от #37
14:04 14.12.2025
24 Коце
14:04 14.12.2025
25 хаха
Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки.
Коментиран от #31, #36
14:05 14.12.2025
26 От Теб Всичко !
От Държавата !
Нищо !
Бягайте !
От Тази Държава !
Колкото Може !
По-Далеч !
Ние !
Не Сме !
Крепостни !
Селяни !
14:05 14.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Капейката
До коментар #4 от "Боби":Ще стане Лакейче на Радев
Ще му чисти ....
След него .
Толкова години на служба при
Мутрофанова
Вече му е навик да е подлога .
14:09 14.12.2025
29 Абсурдистан
14:10 14.12.2025
30 Отврат
До коментар #2 от "Налудник":НСИ винаги е лъгал за инфлацията, от времената на Луканов, Попов, Виденов, Костов, та до ден днешен. Хората винаги са знаели, че НСИ лъже и никога не са вярвали на казаното от тях. Нищо, че стоките от потребителската кошница са поскъпнали с 80%, ама нали роялите, контрабасите, екскурзиите до екзотични дестинации и самолетните билети на дълги разстояния са поевтинели, та средно общата инфлация била 10на %. Дрън-дрън, обикновения човек, който живее от заплата до заплата никога няма да си купи контрабас или роял, никога няма да отиде на екзотична екскурзия или да пътува със самолет на далечно разстояние. Няма никаква статистика - всичко е обикновена стъкмистика, а обявения резултат винаги е властоугоден.
14:11 14.12.2025
31 Имаше едни 5 Милиона левчета
До коментар #25 от "хаха":Които се въртяха около Костя
Ходеше даже и до Червения Мегдан в Москва ,
Никой не разбра къде останаха .
Явно добре ги инвестирал Костя .
14:13 14.12.2025
32 малиииий...
До коментар #11 от ";;;;;":Ти няма ли най накрая да разбереш, че нито политици, нито уравляващи, нито САЩ, нито Европа са България, а това сме всички ние и само ние? Каквото всички заедно си надробим това ще сърбаме! Това, че ти вече си готов да обявяваш фалит няма да те спаси и след 20 години, а и никой не е задължен да те спасява.
14:19 14.12.2025
33 Иван
Коментиран от #38
14:20 14.12.2025
34 Как
14:21 14.12.2025
35 гумата
14:22 14.12.2025
36 егаси
До коментар #25 от "хаха":Ами имиджа си е имидж, ама да плащаш уихви заради единия имидж е ного тегаво :)))
14:22 14.12.2025
37 викаш
До коментар #23 от "Важното е":Направо дефлация, че и пазарен срив?
С 800 уева вноска цял ландлорд стана човека едър.
14:25 14.12.2025
38 Ропа значи Дупка
До коментар #33 от "Иван":Тя Е В Ропа и сега, къде по дълбоко?
14:28 14.12.2025
39 55555
До коментар #1 от "Наблюдател":Двадесет човечета с объркано съзнание сте вие от възраждане.!!Защо се прешивате към протеста който е за европейска България,и иска да се освободим от досега управлявалите ни креатури на Кремъл и на ДС.
Коментиран от #41
14:28 14.12.2025
40 Цонка Копейкина
Коментиран от #42
14:29 14.12.2025
41 Жълтопаветен канибал
До коментар #39 от "55555":Ампири куку евродженърско, какво търси Урсулът в България заедно с "кремълските" креатури да откриват зардно заводи и да са цаливат като първи гаджета?
Защо укрофашите наградиха "кремълските" креатури с ордени?
Защо "кремълските" креатури до преди няколко месеца живееха на квартира в американското посолство?
Това евробите как живеете с iq като на стайната температура остава загадка за науката.
Коментиран от #67
14:33 14.12.2025
42 Само припомням
До коментар #40 от "Цонка Копейкина":Тук си прав, те всички са започнали живота си като м0миченца. Всички са част от ка6алa.
14:35 14.12.2025
43 Ти добре ли си?
До коментар #2 от "Налудник":Какви дългове ще им плащаме?, вие копейките само лъжи тиражирате, никой на никому никакви дългове няма да плаща.
14:37 14.12.2025
44 има да си чекаш
До коментар #1 от "Наблюдател":Времето на възраждене отмина - имаха няколко пъти шанс да променят нещо, нищо не сътвориха.
14:39 14.12.2025
45 55555
До коментар #21 от "Да лошата икономика, недоимъка":Не протеста не беше беше от бедняци!Протеста беше от умни хора,които излязоха да защитят държавата от па,ра.,зити,.те,от ДС и техните червенобузи дечица.Исрината излезе наяве и вече немогат да я скрият.Лусттация най малко до трето коляно,преосноваване на съд и прокоратура-с нови лица,нямащи нищо общо с червената номенклатура .
14:40 14.12.2025
46 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
14:42 14.12.2025
47 Цяла Европа знае че ти Костя си..
14:42 14.12.2025
48 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2
14:43 14.12.2025
49 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 3
14:44 14.12.2025
50 Да ви го....
14:46 14.12.2025
51 Само един пример
Така рекламираната майонеза ,,Краси" само за година-две от 1,25 лв за опаковка от 200 гр...днес вече минава...2,50 лв...
Да е само тя ?
14:48 14.12.2025
52 Левът е благословен !
Коментиран от #56, #62, #74
14:51 14.12.2025
53 Евроатлантически погром
Но да знаете не е от еврото! Това е новата мантра на евробите.
14:52 14.12.2025
54 икономист
14:55 14.12.2025
55 доктор
До коментар #1 от "Наблюдател":От възраждане се получи израждане....
14:56 14.12.2025
56 И ако евро има след 0.1.01.2026г
До коментар #52 от "Левът е благословен !":Ти какво ще направиш?, ще си прережиш вените ли?
14:59 14.12.2025
57 Димо
15:00 14.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 БеГемот
Коментиран от #71
15:01 14.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тотален евроатлантически погром
Но този икономически спад е засенчен от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличaване. По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейностите на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, мигpaционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие. - из Стратегия за национална сигурност на Съединените амepикански щати 2025 г.
И да знаете, последният евроатлантик на света ще yмpe в България. Дълго след като самите атлантици са забравили за тази вредна, човeкoненaвиcтна идеология. Какъв народ сме само, а!
Коментиран от #66, #70
15:03 14.12.2025
62 хххх
До коментар #52 от "Левът е благословен !":И какво ще направите малобройните рублерасти по въпроса,че нещо не е ясно? Повтаряй си го това още 15 дни фaтмaк,че после ще си купуваш хляб с евро
15:03 14.12.2025
63 костадинкин
15:04 14.12.2025
64 Досега
15:04 14.12.2025
65 Досега
15:05 14.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 55555
До коментар #41 от "Жълтопаветен канибал":Виж сега фен ,да ти обясня.Левите движения не са само в Русия,либералните движения на запад са същите тези левичари които ви направиха Комунизма.Консерваторите и републиканците на запад са десните-тези които работят и произвеждат за да може левите да разпределят чужди блага.В природата е прието че нормата се движи на дясно-по часовниковата стрелка,галактики и вселени се движат на дясно,само лявото е обратно.!!Защо мислиш на гейовете им викат че са с обратни наклонности или леваци?!!
Коментиран от #72
15:06 14.12.2025
68 Слаб си
15:07 14.12.2025
69 Анонимен
15:09 14.12.2025
70 рашистки колапс
До коментар #61 от "Тотален евроатлантически погром":ссср още чака Европа и запада да се разпадне 😂За сметка на това обаче империята на злото си замина ,а вие продажниците наново продължавате да лаеге 😂
15:10 14.12.2025
71 ТАКА
До коментар #59 от "БеГемот":Ще бъде, но ще си получава заплатата в евро и няма да се налага да я обменя и да плаща такси за това.
15:12 14.12.2025
72 Жълтопаветен канибал
До коментар #67 от "55555":Защото най-вероятно са евроатлантици! Дето си мислят, че Европа-Сащ означаво дясно. А в същото време Европистан, към който туземците сякаш излезли от Криворазбраната цивилизация, ни бутат, е на път да се самозаличи чрез безконтролната масова миграция. Прочети коментар 61.
Коментиран от #78, #79
15:15 14.12.2025
73 Сесесере
Коментиран от #76
15:15 14.12.2025
74 55555
До коментар #52 от "Левът е благословен !":Че плаща си с рубли,кой те спира,Българина си иска Еврото.!!
15:16 14.12.2025
75 Факт
15:18 14.12.2025
76 Лапуркай бе
До коментар #73 от "Сесесере":Съветски лапунгерЯко лапуркай семката ти едногънкова
15:18 14.12.2025
77 Майора
15:20 14.12.2025
78 Абе Смех
До коментар #72 от "Жълтопаветен канибал":Питай работодателите как си намират работници и за най изгрухтялите работи за съжаление трябват талибани.Знаеш ли един колега разправя за дадена работа нашите тъмнокожи събратя за 200 лв надница.не искат да работят.Е за това щеима талибани.
15:22 14.12.2025
79 55555
До коментар #72 от "Жълтопаветен канибал":Понятието Евроатлантик е подвеждащо-Лявата патология я има навсякъде,няма изток няма запад-прочети и се информирани за твоите светини Ленин,Сталин,Тротски и за техните мъжки любовници и тогава ми говори за Евроатлантизъм.!!!
15:22 14.12.2025