Костадинов: Цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%". НСИ лъже

Няма вариант да подкрепим ново правителство в този парламент. Това заяви пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той продължава да е на мнение, че приемането на България в еврозоната трябва да бъде отложено с една година.

"Ако един договор не може да бъде предоговорен при извънредни обстоятелства, това означава, че това не е договор, а диктат", обясни лидерът на "Възраждане" в интервю за предаването "Неделя 150".

Според него страната ни не изпълнява първия маастрихтски критерий, защото бюджетът ни за настоящата година е с много по-голям дефицит от 3%.

"Предполага се, че в края на март - началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната", подчерта Костадинов.

Нито една държава-членка на еврозоната не е влязла при такива обстоятелства - без редовно правителство и без бюджет за 2026 г., изтъкна той.

Според него "цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%" (бел. ред. това са данните на финансовото министерство). НСИ лъже, смята Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" е на мнение, че няма разлика между предишния и сегашния вариант на бюджета:

"20 млрд. лв. е дълъгът, който трябва да бъде изтеглен според този бюджет, а 21 млрд. беше според предишния. Бюджетът е бюджет на фалита".

По думите му за да се направи дефицит от 3%, са засилени приходите чрез кредити. За 2025 г. държавата изтегли 19 млрд. лв. кредити, за 2026 г. се предвиждат 20 млрд., уточни той, но според него "рано или късно този балон ще се спука".

"Дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%", заяви Костадин Костадинов и добави коментара си:

"Тази дългова спирала, в която ни вкарват в момента, е смъртоносна за нашата страна. За 2 години ще задлъжнеем с 40 млрд. лв. Толкова голям еднократен дълг България не е поемала дори по времето, когато е водила войни. Това е държавна измяна. Това е престъпление. И всичко това, за да се вкара България в еврозоната".

"Силно се надявам с висока избирателна активност българският народ да даде възможност "Възраждане" да стане първа политическа сила, а престъпниците да си получат наказанието", каза той. И продължи:

"Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае".

"Възраждане" предлага връщане на машинното гласуване на 100% - ние го предлагаме от юни 2022 г., напомни лидерът на партията. Той обаче не вижда как ще стане това в сегашния състав на НС:

"Единственото, което ни остава, е да мобилизираме българите да излязат и гласуват, да има висока избирателна активност. Всичко може да се фалшифицира и манипулира, но високата избирателна активност не може. При висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС-НН ще бъдат маргинални политически формации, а ПП-ДБ - маргинална софийска формация. Това зависи от българския народ. При висока избирателна активност България наистина ще бъде демократична държава".

Успяхме да свалим едно правителство с протести, подчерта Костадинов. Според него правителството действително се е изплашило:

"Страхът се четеше в очите им. Ние, българите, осъзнахме своята сила. Смятам, че наистина ще се вдигне вълна. Ще работим за това да убедим максимален брой хора да отидат да гласуват, дори да не е за "Възраждане"".

На протеста имаше всякакви хора, обединени от това, че искаме да живеем нормално, каза още той, но добави, че по-нататък имат огромни разминавания с ПП-ДБ, дори цивилизационни разминавания:

"Искаме народът да има думата, народът да гласува, народът да определя съдбата си. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат точно обратното - ето ви огромният цивилизационен разлом. Българският народ със своя глас ще определи бъдещето на цялата държава в следващите години".