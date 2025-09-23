Новини
Славата от "Хари Потър" ужасила Ема Уотсън и я отказала от актьорството

23 Септември, 2025

Уотсън се раздели с актьорството преди години и няма намерение отново да играе

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ема Уотсън, която едва на 10 години получи ролята на Хърмаяни Грейнджър в поредицата „Хари Потър“, направи редки признания за детската си слава, определяйки я като „страшна“ и „опустошителна“. Днес, на 35 години, актрисата споделя, че продължителната работа още от ранна възраст я е довела до момент, в който се е почувствала напълно изчерпана.

„Животът ми сякаш се срина. Това, което всъщност се срина, бях аз самата. Трябваше да започна отначало и да изградя основите си отново. Ако трябва да съм честна – бях уплашена и объркана“, казва Уотсън в интервю пред Hollywood Authentic, дадено по време на кинофестивала в Кан.

След края на „Хари Потър“ и участие в няколко успешни филма, сред които „Красавицата и Звяра“ и „Малки жени“, актрисата решава да се оттегли от светлините на прожекторите, за да се посвети на академичното си развитие. Тя учи творческо писане в Оксфорд и признава, че не изпитва носталгия към комерсиалния аспект на актьорската професия. „Не ми липсва да продавам неща. Това ми действаше опустошително. Но ми липсва изкуството и използването на уменията ми. В крайна сметка правех твърде малко от онова, което наистина обичах“, споделя тя.

В същото време баща ѝ, Крис Уотсън, предупреди родителите на новите актьори в предстоящия сериал на HBO „Хари Потър“ за възможните последствия от ранната слава. В интервю за британско радио той обяснява, че популярността може да бъде тежко изпитание за едно дете и за неговото семейство, и подчертава, че в дома им винаги са се стремили да запазят нормалността, въпреки необичайните обстоятелства.

HBO вече обяви имената на новите изпълнители на главните роли: Доминик Маклафлин ще изиграе Хари, Арабела Стантън – Хърмаяни, а Аластър Стаут – Рон. Адаптацията ще обхване седем сезона, съответстващи на седемте книги на Дж. К. Роулинг.

Авторката на поредицата, която в последните години често влиза в обществен дебат, даде първия си публичен коментар за кастинга. Тя приветства новите актьори, заявявайки, че е „щастлива и напълно доволна“ от избора. Новата продукция е сред най-амбициозните телевизионни проекти в историята на HBO, като бюджетът за всеки епизод се оценява на около 75 милиона паунда. Очакванията са, че тримата млади актьори ще натрупат още по-големи състояния от оригиналните звезди на филмовата поредица.


