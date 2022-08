Адел призна, че никога не е била по-влюбена и е готова за нов брак

Макар че в момента е съсредоточена върху това най-накрая да реализира концертите си в Лас Вегас, звездата Адел казва, че след Вегас всичко ще бъде свързано със семейството, като разказва за живота с любимия си в рядка публична проява на привързаност.



Участвайки в зашеметяваща фотосесия за корицата на октомврийския брой на Elle, 34-годишната суперзвезда разказва за връзката си, като нарича 40-годишния американски спортен агент Рич Пол „любовта на живота си“.



Двойката се срещна за първи път на парти преди няколко години, а през лятото на 2021 г. направи връзката си публична. Преди това Адел беше сгодена за благотворителния предприемач Саймън Конецки, баща на деветгодишния ѝ син Анджело, като сключиха брак през 2018 г. и се разделиха същата година.



„Никога не съм била по-влюбена“, сподели Адел пред Elle за Рич. "Луда съм по него. Определено искам още деца. Аз съм домакиня и домошар, а стабилният живот ми помага в музиката“, добави тя. „Но точно сега всичко, което е в мислите ми, е Вегас. Искам да го разбия“.

