Камелия с неочаквано разкритие за това кой ѝ помага в грижите за децата

Камелия с неочаквано разкритие за това кой ѝ помага в грижите за децата

13 Декември, 2025 11:43 383 1

Чужденки помагат на поп фолк звездата да се справи с всичките си задачи

Камелия с неочаквано разкритие за това кой ѝ помага в грижите за децата - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова

Поп фолк звездата Камелия направи едно от най-изненадващите лични признания, касаещо личния ѝ живот. Огън момичето на родния поп фолк разкри, че живее с… няколко филипинки, на които разчита при отглеждането на двете ѝ деца - Баян и новородената Касия.

"Имам си филипинки вкъщи. Помагат ми от известно време и съм много щастлива. Избрах ги чрез агенция и чаках шест месеца", заяви Камелия в подкаста на Чефо.

Филипинките се грижат както за децата, така и за домакинството – а звездата е категорична, че без тях просто не би смогнала със забързания ритъм, репетиции, участия и майчинството.

Колкото до половинката си Цветин, фолк певицата изрази спокойствие и призна, че решението е било обсъдено и подкрепено от дългогодишния ѝ партньор: "Мъжът ми Цветин няма нищо против."

Той дори започнал да учи езика, за да комуникира по-добре с помощничките, защото езиковата бариера се оказва най-трудният противник.

"Аз не знам и бъкел английски и накрая ревнах. Постоянно съм с преводач. Тази бариера ми пречи да се изразявам, но си казах – ще се справя", споделя Камелия, която въпреки трудността е твърдо решена да преодолее преградата. "Избрах филипинки, защото това са жени, които обичат да служат, да помагат и да добруват.", обяснява тя.

Любопитна подробност е, че Камелия далеч не е единствената в родните светски среди, която се доверява на филипинки. Това прави и Николета Лозанова, припомня show.blitz.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Това

    0 0 Отговор
    Прилича на нея

    11:50 13.12.2025