Жана Бергендорф - лудо влюбена в партньорката си Светослава

Талантливата певица, която се забърка в не в един и два скандала, проговори за връзката си с жена. Открито в подкаста на Нора Недкова тя призна, че е лудо влюбена в партньорката си Светослава, пише kliuki.bg.
Двете са категорични, че „имат благословията на родителите си и те ги подкрепят“. Приятелите им били тези, които не приели еднозначно връзката им.
„Аз затова съм неудобна за много хора, понеже не правя това, което те очакват от мен.Давам им това, което мога да си позволя да им дам. Но личните ми отношения са лични, а тях това не ги интересува“, категорична е певицата.
Жана Бергендорф описва партньорката си като сродна душа, със сходен, на нейния, характер. Дори косите им били в един и същ червен цвят. Много често техни познати ги мислели за сестри.
Двете се запознали преди седем години. Между тях имал лек флирт, но Жана Бергендорф се уплашила и избягала. Но след време нещата все пак се случили и двете вече са двойка.
Партньорката на изпълнителката описва връзката си с нея като интересна и на моменти стресираща. Но се гордее с нейната известност. Бергендорф пък се определя като „властна“, която не би живяла с друга популярна личност.
