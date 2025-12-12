Новини
Жана Бергендорф - лудо влюбена в партньорката си Светослава

12 Декември, 2025 08:43 1 195 25

Певицата описва партньорката си като сродна душа

Жана Бергендорф - лудо влюбена в партньорката си Светослава - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Талантливата певица, която се забърка в не в един и два скандала, проговори за връзката си с жена. Открито в подкаста на Нора Недкова тя призна, че е лудо влюбена в партньорката си Светослава, пише kliuki.bg.

Двете са категорични, че „имат благословията на родителите си и те ги подкрепят“. Приятелите им били тези, които не приели еднозначно връзката им.

„Аз затова съм неудобна за много хора, понеже не правя това, което те очакват от мен.Давам им това, което мога да си позволя да им дам. Но личните ми отношения са лични, а тях това не ги интересува“, категорична е певицата.

Жана Бергендорф описва партньорката си като сродна душа, със сходен, на нейния, характер. Дори косите им били в един и същ червен цвят. Много често техни познати ги мислели за сестри.

Двете се запознали преди седем години. Между тях имал лек флирт, но Жана Бергендорф се уплашила и избягала. Но след време нещата все пак се случили и двете вече са двойка.

Партньорката на изпълнителката описва връзката си с нея като интересна и на моменти стресираща. Но се гордее с нейната известност. Бергендорф пък се определя като „властна“, която не би живяла с друга популярна личност.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    6 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #8, #10, #15

    08:46 12.12.2025

  • 2 Диню

    23 1 Отговор
    и аз кво да правя? да си правят каквото искат вечер, да не ме занимават. сбъркан свят, толерират се изперкалите вече само.

    08:46 12.12.2025

  • 3 хъхъ

    5 0 Отговор
    Лиз-близ.

    08:46 12.12.2025

  • 4 Гейм оувър

    8 0 Отговор
    Прозорецът на Овертон добре работи

    08:47 12.12.2025

  • 5 Гост

    8 1 Отговор
    Това да е талантливо хубав виц. А сега се оказа и на другия бряг.

    08:48 12.12.2025

  • 6 Бравос

    7 0 Отговор
    Ми нека се вземат, на години да вече!

    08:48 12.12.2025

  • 7 хаберих

    8 0 Отговор
    Аз да проговоря ли за връзката си с жена?

    08:48 12.12.2025

  • 8 Надарен батко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Така ще се порадвам на прашките и под прашките, че и ти лудо ще се влюбиш!

    08:49 12.12.2025

  • 9 Жана

    5 0 Отговор
    Ух, флюбена съм бе..... таз направо ми откина филиторо.....

    08:50 12.12.2025

  • 10 Бебчо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Како, аз на главата ти ша ги тура.

    08:50 12.12.2025

  • 11 Механик

    5 0 Отговор
    Демек, като не ставам за нищо друго, поне джендър мога да стана. Не се иска талант и се поддържа известност.

    08:57 12.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ужас

    7 0 Отговор
    Вено, ама ти наистина си изтрещяла, да ни занимаваш с тия отвратителни лезбийки! Ходи да се кефиш при тях и не ни карай да повръщаме от сутринта!

    09:02 12.12.2025

  • 14 нннн

    2 0 Отговор
    Таз година булка, догодина люлка.

    09:03 12.12.2025

  • 15 Подходящи са

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    За президентка и министър председателка. Нали това поиска народа?

    09:10 12.12.2025

  • 16 Валерко

    5 0 Отговор
    Ще повърна! Точно това ли трябваше да видя сутринта със силен махмурлук!

    09:12 12.12.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    БокLUци, които само за ЧЕСАНЕ мислят...

    09:18 12.12.2025

  • 18 Как

    2 0 Отговор
    Абе тази като се е развела с дъртия Бергендорф преди 20г защо продължава да му носи омразното име?Да вземе фамилнното име на партньорката.

    09:22 12.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 везелинка

    0 0 Отговор
    - лудо влюбена в партньорката си Светослава

    09:23 12.12.2025

  • 21 СПРАВЕДЛИВ

    4 0 Отговор
    ЛЕСБИЙКИ

    09:24 12.12.2025

  • 22 акушерката

    2 0 Отговор
    Браво.Сега остава и да започнат да раждат,че населението драстично се трепе по пътищата.

    09:27 12.12.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    като я гледам как се е освинила нищо чудно, че е минала на жени.. то мъж няма как да се надъха с това гуси..

    09:29 12.12.2025

  • 24 ЛИЗ-БЛИЗ

    1 0 Отговор
    ДУРТИ ЗАГОРЕЛИ ТИГАНИ

    09:35 12.12.2025

  • 25 Ку Кумявка

    0 0 Отговор
    До кога ще ни рекламирате тези изпържени от пиене и наркотици мозъци? Влюбена, много прави разлика тази дали и се се..е или се е..е!

    09:37 12.12.2025