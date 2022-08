Обвиниха виртуален чернокож рапър в расизъм

Виртуалният чернокож рапър Еф Ен Мека, който е звезда в ТикТок, беше обвинен в расизъм и уволнен от звукозаписната си компания "Капитъл рекърдс", съобщи АФП, предаде БТА.

Роботът е създаден с изкуствен интелект. Той е обвинен, че подхранва расистки стереотипи за чернокожите.

Оплакване до звукозаписната къща срещу Еф Ен Мека е подала организацията "Индъстри Блекаут" (Industry Blackout) след кампания в социалните мрежи, в която настоява, че той е "обида за чернокожата общност и нейната култура".

FN Meka, the racist AI 'rapper,' is a symptom of a bigger problem via MSNBC https://t.co/VSx00uGUTD