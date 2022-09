Рокзвезда предрекла смъртта на кралица Елизабет II

Фронтменът на рокгрупата The Cure Робърт Смит бил много близо до това да предскаже точната дата на смъртта на английската кралица Елизабет II, но сбъркал само с един ден. Това припомня онлайн изданието The Line of Best Fit, пише в. Сега.

Сайтът отбелязва, че музикантът никога не е бил почитател на кралската фамилия във Великобритания, но се оказва, че той е дал най-близката прогноза за датата на смъртта на особата преди малко повече от десетилетие. По време на фестивала Hurricane в Германия през 2012 г., Смит дава интервю, в което говори за своята неприязън към короната и на финала казва: „Кралицата ще умре на 7 септември, ще има огромен бунт и аз ще бъда обявен за крал“.

Кралица Елизабет II издъхна на 8 септември. По-рано през деня Бъкингамският дворец обяви, че тя е под лекарско наблюдение заради влошеното си здраве. В замъка Балморал в Шотландия, където Нейно величество прекара последните седмици от живота си, с нея дойдоха да се сбогуват децата и внуците ѝ.

Втората част от предсказанието на Робърт Смит обаче не се сбъдна, тъй като първородният син на Елизабет II току-що беше обявен за крал на Британската общност, а въстание не се очаква да избухне скоро. Новият крал Чарлз Трети обяви в страната траур, който ще приключи седем дни след погребението на кралицата. Самото погребение ще се състои на 19 септември.

63-годишният китарист, водещ вокал и автор на песни Робърт Смит е единственият останал постоянен член на група The Cure при множеството промени в състава ѝ от нейното основаване през 1978 г. до днес. В едно от редките си интервюта – за Rolling Stone през 2019 г., музикантът коментира политическите си възгледи, като казва, че „винаги е поддържал това, което може да се смята за социалистическа гледна точка за света“ и че според него „дясното от центъра винаги е погрешно“.