Осъдиха още един от лекарите, замесен в смъртта на Матю Пери, на домашен арест и общественополезен труд

Втори лекар от Калифорния беше осъден във вторник на осем месеца домашен арест за незаконното снабдяване на звездата от сериала „Приятели“ Матю Пери с кетамин, мощното успокоително, което е причинило фаталната свръхдоза на актьора през 2023 г., предаде Ройтерс.

Марк Чавес, 55-годишен бивш лекар от Сан Диего, се призна за виновен във федералния съд през октомври по обвинението за разпространение на упоителното средство, отпускано само с рецепта, и се отказа от медицинския си лиценз през ноември.

Arts Mark Chavez ontloopt gevangenisstraf voor dood Matthew Perry: 'Stond het verst van hem weg'. #rtlboulevard https://t.co/tDZCKRd5w2 — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) December 18, 2025

Съдия Шерилин Пийс Гарнет също осъди освен това Чавес на 300 часа общественополезен труд. Пред съда Чавес призна, че е продал кетамин на друг лекар, д-р Салвадор Пласенсия, който от своя страна е доставил лекарството на Пери.

Пласенсия, който се призна за виновен по четири обвинения за незаконно разпространение на наркотици, беше осъден по-рано този месец на 2 години и половина затвор. Той и Чавес бяха първите двама от петимата подсъдими във връзка със смъртта на Пери, причинена от кетамин, които бяха изпратени в затвор.

Очаква се присъдите на останалите подсъдими да бъдат произнесени през следващите седмици. Това са Джасвин Санга, наркодилърка, известна като „Кетаминовата кралица“; уличният дилър Ерик Флеминг и бившият личен асистент на Пери, Кенет Ивамаса. Санга призна, че е предоставил дозата кетамин, която е убила Пери, а Ивамаса призна, че е инжектирал Пери с нея, допълва още Ройтерс.