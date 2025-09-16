Днес рожден ден празнува Мики Рурк, вижте подробности от живота на лошото момче на Холивуд

"Винаги съм мислил, че ще направя нещо специално в този живот. Например, ще ограбя банка", казва на шега за себе си Мики Рурк.

Той не е обирал банки (или поне не е известно за това), но животът му сам по себе си е нещо специално. Легендарният актьор и боксьор навърши 70 години едва няколко дни, след като приключи снимките на поредния си филм, този път в съседна Гърция, пише ladyzone.bg.

Родителите на Рурк се развеждат, когато той е само на 6, а майка му скоро след това заживява с нов мъж. Това е Юджийн Адис - полицай от Маями с петима синове, за когото Рурк пише, че "беше много голям, здрав и зъл мъж. Можеше да ми спука главата, само защото не е на кеф. Той често нараняваше физически майка ми и аз го мразех за отношението му към нея. Години наред мечтаех да го смачкам."

Омразата към пастрока му поражда любовта към бокса.

"За мен боксовата круша беше начинът да порасна. Не можех да му посегна, затова с времето започнах да си го изкарвам върху всеки срещнат. Когато пораснах, налитах на бой с когото и да било и където и да било. Само ме погледни накриво и с теб е свършено".

На 12 години той печели първата си професионална боксова среща в категорията "муха" (до 56 килограма). От 1964 до 1973 година той се състезава активно, понякога използвайки псевдонима Фил Рурк, и дори успява да постави рекорд в аматьорския бокс с 27 победи, от които 12 нокаута.

Междувременно обаче той започва все по-често да приема малки роли в телевизионни филми, докато Стивън Спилбърг не го взима във военната сатира "1941". Оттам нататък Рурк се появява в хитови за 80-те филми като "Годината на дракона", "Горещи тела", "Барфлай", "Ангелско сърце" и "Девет седмици и половина", който окончателно затвърждава статута му на секс символ.

Режисьорът Ейдрън Лийн казва, че ако Рурк беше умрял в края на 80-те, щеше да се превърне в по-голяма легенда и от Джеймс Дийн.

В началото на 90-те обаче Рурк преживява лична криза и решава да се върне към бокса, тъй като "не изпитвах никаква гордост от работата си като актьор".

Това решение обаче за малко да го погуби. За няколко години актьорът получава ред травми, сред които счупен нос, пръсти и ребра, разделен език, компресирана скула и дори краткотрайна загуба на памет. По мнение на страничните наблюдатели Рурк просто вече е бил прекалено възрастен, за да се бие. Ред хирургически операции превръщат лицето му в това, което е днес.

Макар на пръв поглед да изглежда сякаш никога няма да може да реабилитира звездния си статус в Холивуд, той успява да възкреси кариерата си с ред екшън филми ("Двойна комбина", "Имало едно време в Мексико", "Sin City" и други) и дори да стигне пика си с участието в "Кечистът" на Дарън Аронофски, за който получава Златен Глобус за най-добра мъжка роля.

Рурк се е женил два пъти, а последната му дълга връзка бе с руската манекенка Анастасия Макаренко.

Първият му брак се разпада, защото "жена ми не очакваше от съпруга си филм като "Девет седмици и половина", а втората си жена среща по време на снимките на "Дива орхидея". Слуховете твърдят, че сексът във филма не е постановъчен, а истински, но и двамата актьори отричат това да е така. Две години по-късно те се разделят и Рурк бива арестуван по обвинения в домашно насилие.

Обвиненията отпадат и двамата отново се събират, докато през 1998 година не се развеждат окончателно.

"Баба ми казваше, че Бог има план за всички нас. Трябваше да следвам неговия, а не моя. Моят не ставаше!", шегува се Рурк, един от хората, за чийто живот могат да се напишат десетки биографии и нито една няма да бъде пълна.