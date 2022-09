Пиърс Броснан: Не ми пука кой ще е следващият Джеймс Бонд

На Пиърс Броснан "не му пука" кой ще е следващият Джеймс Бонд и "не е сигурен" как се отнася към "Смъртта може да почака".



69-годишният актьор пое ролята на легендарния шпионин 007 от Тимъти Далтън за филмите "Златното око", "Винаги ще има утре", "Само един свят не стига" и "Не умирай днес", но заяви, че не се интересува от това кой трябва да получи заветната роля в бъдеще.





Pierce Brosnan Isn’t Thinking About the Next James Bond Casting: ‘I Don’t Care’ https://t.co/6AIIB4QLCI pic.twitter.com/WWQCJ1N9uj