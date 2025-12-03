Излезе нов фаворит за новия Джеймс Бонд

Британският актьор Калъм Търнър все по-убедително се утвърждава като водещ фаворит за ролята на следващия Джеймс Бонд, съобщават Euronews и The Telegraph.
Според актуалните прогнози на големите букмейкърски компании 35-годишният актьор вече изпреварва досегашните водещи имена като Арън Тейлър-Джонсън и Хенри Кавил, а рязкото покачване в коефициентите предизвика нова вълна от спекулации около наследника на Даниел Крейг.
Калъм Търнър, познат от „Ема“, филмовата вселена „Фантастични животни“, „Звезден отбор“ и сериала „Masters of the Air“, е сочен от критиците като актьор, който съчетава харизма, екранно присъствие и гъвкав драматичен диапазон — качества, традиционно свързвани с образа на агент 007. Интересът към него се усили и след като беше забелязан на почивка с годеницата си Дуа Липа в Голдън Ай, Ямайка — бившата резиденция на Иън Флеминг. Макар подобни подробности да не са доказателство за официално решение, те често влияят върху букмейкърските прогнози, които в момента поставят Търнър категорично начело.
Процесът по избора на новия Джеймс Бонд обаче все още не е започнал официално. Сценарият за следващия филм е поверен на Стивън Найт („Peaky Blinders“), а продукцията ще се реализира под контрола на Amazon MGM Studios, които настояват за „свежо лице“ в ролята — стратегия, която беше потвърдена още през 2024 г. От екипа стоящ зад франчайза е известно, че кастингът няма да бъде открит, докато режисьорът Дени Вилньов не приключи работата си по „Дюн: Трета част“. Очакванията са снимките на новия филм за Бонд да започнат през 2027 г., а премиерата да бъде през 2028 г. — първият филм от поредицата, създаден изцяло при новата структура на Amazon MGM.
Въпреки че други популярни имена като Дамсън Идрис, Пол Мескал и Джеймс Нортън продължават да се споменават в медиите, анализаторите отбелязват, че тенденциите на букмейкърите през последните седмици ясно посочват Калъм Търнър като най-вероятния избор. Докато продуцентите запазват мълчание, интересът към наследника на емблематичния кодов номер 007 остава една от най-обсъжданите теми в международната киноиндустрия, а Калъм Търнър изглежда по-близо от всякога до ролята, която определя поколения актьори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
14:34 03.12.2025
2 Ами
14:36 03.12.2025
3 Политически коректно
Коментиран от #4
14:38 03.12.2025
4 Трай!
До коментар #3 от "Политически коректно":Ако те чуят ще го закъсаш! Къде са правата на жените? Трябва да е негърка с ЛГБТ сексуална ориентация , мъжки дрехи и гола глава! Те това че е Джеймс Бонд - муцка!
14:42 03.12.2025
5 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:44 03.12.2025
6 Политкоректен
Да се сезира ЕК, Урсула, Сорос и старците от Давос!
14:49 03.12.2025
7 Буха ха
14:49 03.12.2025
8 Ройтерс
14:53 03.12.2025
9 ЕвроЗона
14:56 03.12.2025