Излезе нов фаворит за новия Джеймс Бонд

3 Декември, 2025 14:31 644 9

Годеникът на Дуа Липа влезе в съревнованието за култовата роля

Излезе нов фаворит за новия Джеймс Бонд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор Калъм Търнър все по-убедително се утвърждава като водещ фаворит за ролята на следващия Джеймс Бонд, съобщават Euronews и The Telegraph.

Според актуалните прогнози на големите букмейкърски компании 35-годишният актьор вече изпреварва досегашните водещи имена като Арън Тейлър-Джонсън и Хенри Кавил, а рязкото покачване в коефициентите предизвика нова вълна от спекулации около наследника на Даниел Крейг.

Калъм Търнър, познат от „Ема“, филмовата вселена „Фантастични животни“, „Звезден отбор“ и сериала „Masters of the Air“, е сочен от критиците като актьор, който съчетава харизма, екранно присъствие и гъвкав драматичен диапазон — качества, традиционно свързвани с образа на агент 007. Интересът към него се усили и след като беше забелязан на почивка с годеницата си Дуа Липа в Голдън Ай, Ямайка — бившата резиденция на Иън Флеминг. Макар подобни подробности да не са доказателство за официално решение, те често влияят върху букмейкърските прогнози, които в момента поставят Търнър категорично начело.

Процесът по избора на новия Джеймс Бонд обаче все още не е започнал официално. Сценарият за следващия филм е поверен на Стивън Найт („Peaky Blinders“), а продукцията ще се реализира под контрола на Amazon MGM Studios, които настояват за „свежо лице“ в ролята — стратегия, която беше потвърдена още през 2024 г. От екипа стоящ зад франчайза е известно, че кастингът няма да бъде открит, докато режисьорът Дени Вилньов не приключи работата си по „Дюн: Трета част“. Очакванията са снимките на новия филм за Бонд да започнат през 2027 г., а премиерата да бъде през 2028 г. — първият филм от поредицата, създаден изцяло при новата структура на Amazon MGM.

Въпреки че други популярни имена като Дамсън Идрис, Пол Мескал и Джеймс Нортън продължават да се споменават в медиите, анализаторите отбелязват, че тенденциите на букмейкърите през последните седмици ясно посочват Калъм Търнър като най-вероятния избор. Докато продуцентите запазват мълчание, интересът към наследника на емблематичния кодов номер 007 остава една от най-обсъжданите теми в международната киноиндустрия, а Калъм Търнър изглежда по-близо от всякога до ролята, която определя поколения актьори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 0 Отговор
    Действието трябва да е в миналото, нали убиха героят в последния филм?

    14:34 03.12.2025

  • 2 Ами

    3 2 Отговор
    Изглежда гейски - ще го вземат!

    14:36 03.12.2025

  • 3 Политически коректно

    7 0 Отговор
    Ще е ако новия Джейм Бонд е чернокож и с нерадиционна сексуална ориентация.

    Коментиран от #4

    14:38 03.12.2025

  • 4 Трай!

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Политически коректно":

    Ако те чуят ще го закъсаш! Къде са правата на жените? Трябва да е негърка с ЛГБТ сексуална ориентация , мъжки дрехи и гола глава! Те това че е Джеймс Бонд - муцка!

    14:42 03.12.2025

  • 5 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 1 Отговор
    Последните години все едни мъжеНствени Бондовци избират...

    14:44 03.12.2025

  • 6 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Не става! Бял е и не е със сменен пол. Не и не! Не допускам!!
    Да се сезира ЕК, Урсула, Сорос и старците от Давос!

    14:49 03.12.2025

  • 7 Буха ха

    1 0 Отговор
    Черна жена която си е сменила пола, станала е мъж и накрая се е отдал(а) на мъжеложество би имал добър шанс

    14:49 03.12.2025

  • 8 Ройтерс

    1 0 Отговор
    Ама, няма ли да е, с извинение, негър-травестит?! :))

    14:53 03.12.2025

  • 9 ЕвроЗона

    1 0 Отговор
    Твърдо Нйе!

    14:56 03.12.2025