Дик Ван Дайк е отказал предложението да изиграе Джеймс Бонд през 60-те

23 Ноември, 2025 18:44

Той е получил предложението след напускането на Шон Конъри

Дик Ван Дайк е отказал предложението да изиграе Джеймс Бонд през 60-те - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Дик Ван Дайк разкри, че е получил предложение да изиграе Джеймс Бонд след напускането на Шон Конъри, но сам е отказал ролята заради неубедителния си британски акцент. В интервю за американско телевизионно предаване актьорът, който през декември навършва 100 години, посочи, че продуцентът Албърт Броколи го е потърсил след премиерата на „Chitty Chitty Bang Bang“ през 1968 г. Ван Дайк си спомня, че е отговорил на предложението с въпроса дали продуцентът изобщо е чувал британския му акцент – препратка към ролята му в „Мери Попинс“ от 1964 г., където изпълнението му от години е обект на критики и шеги.

Самият актьор нееднократно се е извинявал за онзи опит за кокни акцент, като в по-ранни интервюта го приписва на езиков треньор, който се оказал ирландец, а не британец. Ван Дайк признава, че и до днес се чуди защо никой от екипа на продукцията не го е предупредил за проблема по време на снимките.

Ветеранът продължава активно да работи и обяви, че няма намерение да се оттегля от професията.

Той представя новата си книга „100 правила за живеене до 100 години: Оптимистичен наръчник за щастлив живот“, като подчертава, че актьорската работа остава „източник на жизнена енергия“. През годините Ван Дайк е отличен с три награди „Еми“ за „Шоуто на Дик Ван Дайк“ и награда „Тони“ за мюзикъла Bye Bye Birdie.

Животът му е белязан и от няколко инцидента. През 2010 г. актьорът разказа, че е бил спасен от удавяне от делфини, които избутали сърфа му към брега. Три години по-късно бе изваден от горящ автомобил на магистрала в Калифорния, а през 2023 г. претърпя катастрофа в дъждовно време.

Възможността Дик Ван Дайк да поеме ролята на Джеймс Бонд остава любопитен епизод в историята на франчайза. Американски актьор така и не е бил сред финалните избори за образа на 007, въпреки че шотландски, ирландски и австралийски актьори са го играли. В момента се очаква официалното потвърждение за наследника на Даниел Крейг. Следващият филм за Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на Стивън Найт. Проектът е първият, който ще бъде разработен под творческия контрол на Amazon Studios след промяната в управлението на франчайза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леле

    0 1 Отговор
    Този преди колко много години го даваха по телевизията, играеше във сериал, като пенсиониран доктор със сина си или нещо такова. Даваха един сезон по някоя телевизия, помня че почна един хубав сериал, нещо от сорта Радио новини и след няколко епизода го спряха и ме беше яд , че този се появи със синът му.

    18:56 23.11.2025

  • 3 събче зъбче

    2 2 Отговор
    ах каква новина
    тоз козел да не ти е дедев
    та ни го показваш

    19:27 23.11.2025