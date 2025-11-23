Дик Ван Дайк е отказал предложението да изиграе Джеймс Бонд през 60-те

Дик Ван Дайк разкри, че е получил предложение да изиграе Джеймс Бонд след напускането на Шон Конъри, но сам е отказал ролята заради неубедителния си британски акцент. В интервю за американско телевизионно предаване актьорът, който през декември навършва 100 години, посочи, че продуцентът Албърт Броколи го е потърсил след премиерата на „Chitty Chitty Bang Bang“ през 1968 г. Ван Дайк си спомня, че е отговорил на предложението с въпроса дали продуцентът изобщо е чувал британския му акцент – препратка към ролята му в „Мери Попинс“ от 1964 г., където изпълнението му от години е обект на критики и шеги.

Самият актьор нееднократно се е извинявал за онзи опит за кокни акцент, като в по-ранни интервюта го приписва на езиков треньор, който се оказал ирландец, а не британец. Ван Дайк признава, че и до днес се чуди защо никой от екипа на продукцията не го е предупредил за проблема по време на снимките.

Ветеранът продължава активно да работи и обяви, че няма намерение да се оттегля от професията.

Той представя новата си книга „100 правила за живеене до 100 години: Оптимистичен наръчник за щастлив живот“, като подчертава, че актьорската работа остава „източник на жизнена енергия“. През годините Ван Дайк е отличен с три награди „Еми“ за „Шоуто на Дик Ван Дайк“ и награда „Тони“ за мюзикъла Bye Bye Birdie.

Животът му е белязан и от няколко инцидента. През 2010 г. актьорът разказа, че е бил спасен от удавяне от делфини, които избутали сърфа му към брега. Три години по-късно бе изваден от горящ автомобил на магистрала в Калифорния, а през 2023 г. претърпя катастрофа в дъждовно време.

Възможността Дик Ван Дайк да поеме ролята на Джеймс Бонд остава любопитен епизод в историята на франчайза. Американски актьор така и не е бил сред финалните избори за образа на 007, въпреки че шотландски, ирландски и австралийски актьори са го играли. В момента се очаква официалното потвърждение за наследника на Даниел Крейг. Следващият филм за Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на Стивън Найт. Проектът е първият, който ще бъде разработен под творческия контрол на Amazon Studios след промяната в управлението на франчайза.