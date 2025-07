Момиче на Бонд очаква първото си дете на 47 години

Катерина Мурино, известна с ролята си на Соландж в хитовия филм "Казино Роял" от 2006 г., разкри в интервю за френското списание Gala, че е бременна и очаква първото си дете. Актрисата, която ще навърши 48 години през септември, споделя, че бебето ще се роди в края на лятото, предава People.

„На моята възраст трябваше да помоля медицината да помогне на природата,“ казва тя откровено. „Не винаги можеш да решиш кога е подходящият момент да станеш майка.“

Мурино разкрива, че е преминала през труден и емоционален процес, включващ ин витро оплождане и два аборта. До нея неизменно е бил партньорът ѝ от осем години — френският адвокат Едуар Риго. Двамата живеят заедно в парижкия квартал Монмартр.

„Едуар беше до мен през цялото време. Това не беше лесен път, но той ми даде сила,“ споделя актрисата пред Gala.

