Кой има имен ден днес, 30 септември 2025 г. Честито!

На 30 септември почитаме паметта на Св. Григорий. В продължение на 14 години той изтърпява нечовешки мъки, но не се отказа от вярата си в Христа.



Православната църква чества на 30 септември паметта на св. свщмчк Григорий, просветител на Армения, на св. мчца Рипсимия, св. мчк Мардоний и на преп. Акакий Латрийски. Великият просветител на Армения св. Григорий бил роден около 257 г., пише БГНЕС.



Той произхождал от знатни и благородни родители езичници, сродници с царския дом на персийския владетел Артабан и на брат му - арменският цар Курсар. Започнала война между арменци и перси. Григорий, тогава още дете, избягал с родителите си от Армения в Кесария Кападокийска. Там се запознал с християнската вяра. Приел свето Кръщение. Като възмъжал, встъпил в брак. Имал двама синове, Ортан и Аростан. Посветил ги в служба на Църквата. Подир смъртта на жена си, Григорий се върнал в Армения и постъпил на служба при цар Тиридат.

Заради вярната му служба царят го обичал много, но като узнал, че Григорий е християнин, Тиридат люто се разгневил. Започнал да го принуждава да се отрече от християнството и да се поклони на идолите. Григорий не отстъпил от вярата си. Затова бил подложен на тежки мъчения. След това го хвърлили в дълбока яма, за да го уморят. Но всемогъщият Бог го запазил невредим. Той внушил на една благочестива вдовица да спуска всеки ден храна на мъченика. Така Григорий прекарал в ямата 14 години.



Св. Григорий завършил своя живот през 325 година. Част от неговите мощи се пазят и досега в Ечмиадзинския манастир.



След смъртта на св. Григорий Просветител в епископски сан бил въздигнат неговия син Аростан, който продължил делото на баща си. Той бил един от 318-те отци на Първия вселенски събор, провел се в Никея през 325 г.



На 30 септември имен ден празнуват Григорий, Григор, Гришо, Гриша, Григория, Григорина, Григорена.