Кой има имен ден днес, 30 септември 2025 г. Честито!

30 Септември, 2022 06:55, обновена 29 Септември, 2025 22:08 17 076 6

Кой има имен ден днес, 30 септември 2025 г. Честито!

  • празник-
  • имена-
  • свети григорий

Почитаме паметта на Св. Григорий

Кой има имен ден днес, 30 септември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 30 септември почитаме паметта на Св. Григорий. В продължение на 14 години той изтърпява нечовешки мъки, но не се отказа от вярата си в Христа.

Православната църква чества на 30 септември паметта на св. свщмчк Григорий, просветител на Армения, на св. мчца Рипсимия, св. мчк Мардоний и на преп. Акакий Латрийски. Великият просветител на Армения св. Григорий бил роден около 257 г., пише БГНЕС.

Той произхождал от знатни и благородни родители езичници, сродници с царския дом на персийския владетел Артабан и на брат му - арменският цар Курсар. Започнала война между арменци и перси. Григорий, тогава още дете, избягал с родителите си от Армения в Кесария Кападокийска. Там се запознал с християнската вяра. Приел свето Кръщение. Като възмъжал, встъпил в брак. Имал двама синове, Ортан и Аростан. Посветил ги в служба на Църквата. Подир смъртта на жена си, Григорий се върнал в Армения и постъпил на служба при цар Тиридат.

Заради вярната му служба царят го обичал много, но като узнал, че Григорий е християнин, Тиридат люто се разгневил. Започнал да го принуждава да се отрече от християнството и да се поклони на идолите. Григорий не отстъпил от вярата си. Затова бил подложен на тежки мъчения. След това го хвърлили в дълбока яма, за да го уморят. Но всемогъщият Бог го запазил невредим. Той внушил на една благочестива вдовица да спуска всеки ден храна на мъченика. Така Григорий прекарал в ямата 14 години.

Св. Григорий завършил своя живот през 325 година. Част от неговите мощи се пазят и досега в Ечмиадзинския манастир.

След смъртта на св. Григорий Просветител в епископски сан бил въздигнат неговия син Аростан, който продължил делото на баща си. Той бил един от 318-те отци на Първия вселенски събор, провел се в Никея през 325 г.

На 30 септември имен ден празнуват Григорий, Григор, Гришо, Гриша, Григория, Григорина, Григорена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щамов работник

    4 7 Отговор
    Гришето ще празнува с Лолитката. Ще си дадат по една цунка и по една прегръдка.

    Коментиран от #2

    11:49 30.09.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пенис фен

    6 10 Отговор
    Честит празник, Григоре!
    Бъди здрав и още много победи на корта и в любовта!

    05:15 30.09.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 2 Отговор
    ЧИД на всички Хора.

    09:46 30.09.2024

  • 6 не честито

    4 1 Отговор
    на некадърника григор от хасково

    13:38 30.09.2024