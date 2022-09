Впечатляващи СНИМКИ на юпитеровата луна Европа от космическия апарат "Джуно"

Космическият апарат на НАСА "Джуно" прелетя най-близо до юпитеровата луна Европа от повече от 20 години, съобщи Асошиейтед прес.

"Джуно" се доближи на 352 км до Европа - спътника, за който се предполага, че има океан под дебелата замръзнала кора. Това кара специалистите да се надяват в него да съществува живот, пише БТА.

While we’re all waiting for more Europa images from Juno’s flyby, enjoy these Europa images from Galileo and Voyager 2’s flybys ✨ pic.twitter.com/MDS7dQyKZA