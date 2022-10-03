Новини
Кой има имен ден днес, 3 октомври 2025 г. Честито!

3 Октомври, 2022 06:00, обновена 3 Октомври, 2025 09:00

Кой има имен ден днес, 3 октомври 2025 г. Честито!

Православната църква почита паметта на Свeти Дионисий Ареопагит

Кой има имен ден днес, 3 октомври 2025 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 3 октомври православната църква почита паметта на Свeти Дионисий Ареопагит.

Преданието разказва, че Свети свещеномъченик Дионисий Ареопагит бил родом от Атина. Той бил обърнат във вярата от апостол Павел. Бил един от първенците на атинския съд-ареопаг, който след като се покръстил, проповядвал Христовата вяра.

Свети Дионисий Ареопагит станал един от най-близките сподвижници на апостол Павел и първи епископ на Атина. Заедно с апостолите отишъл в Йерусалим за погребението на Богородица.

По-късно бил изпратен от Свети папа Климент да оглавява мисията в Галия. Той е първият епископ на Лютеция (днешния Париж).Там, заедно с двама свои ученици, бил посечен в 96 година при император Дометиан. Католическата църква го почита под името Свети Денис.

Имен ден празнуват: Денис, Дениза, Денислав и Денислава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 6 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    Коментиран от #7, #8, #10, #15

    06:31 03.10.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аха, сабахлен

    4 6 Отговор
    Затова ма събуди да, каже, че има,, рожден ден,,..!

    08:45 03.10.2022

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Сипи Ако Нема Донеси Ракия не Кафето на Възлюбената ти

    08:26 03.10.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    1 3 Отговор
    Значи е по скоро католически светнат не православен такъв .

    07:02 03.10.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 11111111

    4 3 Отговор
    ИМЕН ДЕН ИМА ДЯВОЛА БАЙ ГАНЬО БАЛКАНСКИ ТЪПАНАРА

    07:40 03.10.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 👽💀😎🏴‍☠️

    3 3 Отговор
    Чакаме коментара на мъдрия за този празник .

    Коментиран от #17

    08:52 03.10.2024

  • 14 Гост666

    2 2 Отговор
    Поредния светия бил преди човек и като гледам по скоро е католически празник не на правите и славните пардон на православната циркова група .пардон църковна измислица . Исках да кажа ,че църквата е лъжа и наркотик за народа и нищо не прави . А тези светци са били хора и после някой папа решил ,че стават за нещо .

    08:55 03.10.2024

  • 15 Сатана

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Мерси подобно !!!?!::;;+++++++++"$@@@@

    09:14 03.10.2024

  • 16 😈😈😈😈

    1 1 Отговор
    Аве сатана и весел празник на празнуващите в АДА рай няма и няма да има .

    09:15 03.10.2024

  • 17 Бай Ху (By Who)

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "👽💀😎🏴‍☠️":

    И ас очаквам с нетърпение трактата на господин Мъдур.

    09:49 03.10.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.