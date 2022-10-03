Кой има имен ден днес, 3 октомври 2025 г. Честито!

На 3 октомври православната църква почита паметта на Свeти Дионисий Ареопагит.

Преданието разказва, че Свети свещеномъченик Дионисий Ареопагит бил родом от Атина. Той бил обърнат във вярата от апостол Павел. Бил един от първенците на атинския съд-ареопаг, който след като се покръстил, проповядвал Христовата вяра.

Свети Дионисий Ареопагит станал един от най-близките сподвижници на апостол Павел и първи епископ на Атина. Заедно с апостолите отишъл в Йерусалим за погребението на Богородица.

По-късно бил изпратен от Свети папа Климент да оглавява мисията в Галия. Той е първият епископ на Лютеция (днешния Париж).Там, заедно с двама свои ученици, бил посечен в 96 година при император Дометиан. Католическата църква го почита под името Свети Денис.

Имен ден празнуват: Денис, Дениза, Денислав и Денислава.