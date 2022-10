Стив Лейси е начело на класацията на "Билборд" за сингли

Американският музикант, певец, автор на песни и продуцент Стив Лейси оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието, предаде БТА.

Лейси се изкачи до върха с парчето "Bad Habit", с което прекара четири седмици на втора позиция.

"Bad Habit" е 1142-ият сингъл номер едно в 64-годишната история на чарта Хот 100.

Първенецът от миналата седмица Хари Стайлс отстъпи на второ място с хита си "As It Was" след 15 непоследователни седмици начело.

На трета позиция са Сам Смит и Ким Петрас с "Unholy".

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от рапъра Пост Малоун с "I Like You (A Happier Song)" и певеца и автор на песни Ники Юар със "Sunroof".