41 г. по-късно „Трилър“ на Майкъл Джексън се завърна в топ 10 на класацията на „Билборд“

11 Ноември, 2025 17:01 403 0

Покойният Крал на попа става първият артист, който се е класирал в топ 10 в шест отделни десетилетия

41 г. по-късно „Трилър“ на Майкъл Джексън се завърна в топ 10 на класацията на „Билборд“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

След Хелоуин Майкъл Джексън посмъртно пише история в класацията на „Билборд“ за сингли Хот 100, като неговата песен „Трилър“ се изкачва от 32 до 10-о място, пише сайтът на изданието. Със сингъла, заел четвърта позиция през 1984 г., покойният Крал на попа става първият артист, който се е класирал в топ 10 в шест отделни десетилетия ( през 70-те, 80-те, 90-те и през десетилетията на 2000, 2010 и 2020-а година), информира БТА.

Освен това „Трилър“ е единственият хит на Майкъл Джексън, който влиза в класацията на „Билборд“ Хот 100 за 26 седмици. Другите му песни от едноименния албум като Billie Jean и Beat It са присъствали 25 седмици в чарта, от 1983 година насам.

За пета поредна седмица The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт оглавява Хот 100.

На второ място е Golden на групата „Хънтрикс" от анимацията „Кей-поп: Ловци на демони" на „Нетфликс, след като в продължение на осем седмици от началото на август заемаше първата позиция.

Ordinary на Алекс Уорън стабилно остава на третото място, като оглавяваше класацията 10 седмици от началото на месец май.

Друга песен от албума The Life of a Showgirl на Суифт – Opalite, застава на четвърта позиция, Оливия Дийн със сингъла Man I Need е на пето място, а Джъстин Бийбър с Daisies е отново на шеста позиция, след като достигна номер две.

Folded на Келани запазва седмото си място в Хот 100, песента Mutt на Леон Томас се изкачва от десето на осмо място, а на девета позиция е Морган Уолън с I Got Better.


