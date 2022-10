Роботи пържат картофки по-добре от хората (ВИДЕО)

Благодарение на компания от Южна Калифорния пържените картофи и лучените кръгчета в заведенията за бързо хранене стават високотехнологични.

Miso Robotics Inc в Пасадена започна да пуска на пазара своя робот Flippy 2, който автоматизира процеса на пържене на картофи, лук и други храни, предава Ройтерс.

Голяма роботизирана ръка, подобна на тези в автомобилните заводи, изважда замразени пържени картофи и други храни от фризера, потапя ги в горещо олио, след което поставя готовия за сервиране продукт в тава.

Flippy 2 може да приготвя няколко ястия по различни рецепти едновременно, като намалява нуждата от персонал за кетъринг и, както казва Miso, ускорява доставката на поръчки.

"Когато поръчката постъпи чрез системата на ресторанта, тя автоматично изпраща инструкциите към Flippy", казва в интервю главният изпълнителен директор на Miso Майк Бел, предаде БГНЕС.

Flippy is stepping up to make White Castle fries #StrictlyRobots pic.twitter.com/JUBSwst9RY