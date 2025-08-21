Новини
Любопитно »
Уволниха служителка на прочуто заведение, работила сама 12 часа (ВИДЕО)

21 Август, 2025 08:40 744 3

Никия Хамилтън обслужвала всяка позиция в заведението на верига за бързо хранене

Уволниха служителка на прочуто заведение, работила сама 12 часа (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Служителка на Burger King управлявала сама цялото заведение в продължение на 12 часа и...била уволнена, пише unilad.com.

Никия Хамилтън обслужвала всяка позиция в заведението на веригата за бързо хранене в Колумбия, Южна Каролина, миналия месец, когато изведнъж се превръща в интернет звезда.

Клип, качен в TikTok, показва клиент, който поздравява майката на три деца за упоритата ѝ работа, тъй като всички останали нейни колеги не се явили на работа.

"Тя прави пържените картофи, бургери, сандвичите с пилешко. Тя прави всичко сама“, каза клиентката в записа.

„Тя прави всичко необходимо, за да се увери, че всички тук са добре.“

Но въпреки усилията ѝ, тя била информирана от началниците си, че ще бъде съкратена поради... закъснение.

„Burger King ме уволниха, защото закъснях заради децата си“, каза 25-годишната жена пред Watch Fox 57. „Децата ми са на първо място“.

Никия работела на две места, опитвайки се да свърже двата края за трите си малки деца, преди да бъде уволнена.

От Burger King все още не са дали изявление за уволнението на Никия и хората започват да спекулират защо е била освободена от работа.

Една от теориите, публикувани в Reddit, гласи: „Е, тя очевидно посрамва компанията, така че корпорацията трябваше да я уволни, преди тя отново да разкрие, че не плащат достатъчно и нямат достатъчно персонал“.

„Значи е уволнена, защото е поставила BK в лоша светлина, която самите те са създали, като не са набрали достатъчно персонал в ресторанта?“, пише друг.

Никия е говорила и с новинарски издания след 12-часовия екшън, което според някои може да е довело до уволнението ѝ.

„Имайте предвид, че тя не е направила нищо лошо, не е снимала, просто си е вършила работата. И работата на всички останали“, коментира друг.

„Уволниха я, защото е закъсняла за работа“, информира потребителите следващият.

А нов добавя: „Тя не го оспорва, просто казва колко е трудно да работиш и да отглеждаш деца.“

Създаден е GoFundMe в подкрепа на Никия и нейното семейство.

Той гласи: „Аз съм 25-годишна самотна майка на 3 деца, която работи на 2 места. Благодаря на всички за подкрепата. Не очаквах животът ми да се промени така. Наистина правя всичко за децата си.“


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Росен Йорданов цървула

    1 0 Отговор
    Аз съм росен мутрата и никой не иска да ми купе продупчените апартаменти 🤭🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤣 💯💯

    08:47 21.08.2025

  • 2 Мдааа

    3 0 Отговор
    Такива компании заслужават да фалират зрелищно! Менджмънтът им е стил ГЕРБ, назначават се само мързеливи, некадърни паразити, а пчеличките, които работят и им изкарват хляба се тормозят и уволняват!

    08:48 21.08.2025

  • 3 газов инжекцион

    1 0 Отговор
    Да си я наемат пак на работа с една извинителна заплата и тъй!

    08:50 21.08.2025